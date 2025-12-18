El detalle en la entrevista de Zulma Guzmán que impulsó a las autoridades a dar con su paradero

La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Zulma Guzmán Castro, es la mujer identificada como la principal sospechosa en el caso del doble asesinato de dos niñas en Bogotá en el mes de abril de 2025, luego de que hubieran consumido unas frambuesas envenenadas con talio.

A pesar de estar vigente una circular roja de la Interpol, para poder dar con su ubicación, teniendo en cuenta que se conoció que se había desplazado a otro país, la presencia de una botella de agua durante la entrevista con Zulma Guzmán se convirtió en el elemento clave que impulsó la investigación de la policía británica.

Según Focus Noticias, la grabación de la entrevista, realizada en el Reino Unido cinco días antes de los acontecimientos más recientes, exhibió en primer plano cómo Guzmán manipulaba la botella, detalle que fue determinante para ubicar su paradero.

De acuerdo con el reporte del medio de comunicación, Zulma Guzmán sostuvo su inocencia frente a las cámaras y afirmó que busca demostrar su desvinculación del delito.

“Ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando, probar ahora ante la justicia con, con el abogado y con las pruebas que tengo”, declaró Guzmán durante la entrevista difundida por el medio colombiano, insistiendo en su postura de víctima judicial.