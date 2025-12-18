Captaron a pareja teniendo relaciones íntimas en un carro en zona residencial: habitantes en el noroccidente de Bogotá dieron la alerta

Vecinos de Bogotá denuncian a una pareja por mantener relaciones sexuales en un vehículo particular en Santa María del Lago - crédito Mapcarta/Captura video

Vecinos del barrio Santa María del Lago, en el noroccidente de Bogotá, manifestaron su preocupación a través de redes sociales al denunciar que una pareja permaneció por varios días dentro de un vehículo particular manteniendo relaciones sexuales en un espacio público.

Las imágenes captadas por residentes muestran el carro gris, marca Skoda Rapid Spaceback, estacionado en las inmediaciones del humedal, directamente frente a conjuntos residenciales y accesible a la vista de los apartamentos.

De acuerdo con los vecinos del sector, estas personas a plena luz del día cometen los actos sin importar nada.

La situación generó distintos tipos de reacciones entre usuarios digitales tras la divulgación de fotos y videos: mientras algunos expresaron su molestia ante la falta de respeto a la convivencia en la zona, otros optaron por tomarse el caso con humor, respondiendo con bromas y comentarios irónicos en las plataformas sociales.

La presencia de la pareja en la zona residencial generó incomodidad entre los habitantes del noroccidente de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

“Dejen a la gente ser feliz. ¡Envidiosos!“; ”Podría jurar que es el mismo man, pero no la misma pelada jajajaja"; “¡Somos amantes!“; ”Qué rico … esos polvos son los mejores. De esos que creen que te van a pillar"; “Seguro es el carro de la pareja de la mejor amiga y quiere separarlos para poderle caer al man”; “¡Qué románticos! ¡Y qué metida es la gente!“; ”Dichosos ellos que lo pueden hacer todos los dias jajaja"; “Será no volver por allá”; “No tiene para el motel”; “Déjenlos que se echen su polvito tranquilos”; “Gente sin oficio”, los que grabaron, sentencia el adagio popular: “Vive, y deja vivir”; “Los moteles estan muy caros, otro plus para el auto”: fueron algunos de los mensajes.

En Colombia, tener relaciones sexuales en la vía pública se considera una contravención al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Según el artículo 33, realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad en espacios públicos o abiertos al público es una conducta prohibida.

La sanción para esta conducta consiste en una multa general tipo 3, lo que equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Además, la policía puede ordenar el retiro inmediato del lugar donde se está cometiendo la conducta.

Encuentro íntimo de una pareja en centro comercial de Bogotá

El joven describió cómo, mientras intentaba utilizar las instalaciones, un peculiar sonido lo sacó de su rutina - crédito @juanda.gonzalez / TikTok

Las redes sociales fueron testigo de un relato de un joven sobre una vivencia embarazosa en los baños del centro comercial Titán Plaza, en Bogotá, lo que generó miles de reacciones en internet. El joven describió sin reservas la mezcla de sorpresa, bochorno y comicidad que marcó su día en uno de los sitios más concurridos de la ciudad.

La narración, lejos de iniciar por el evento mismo, atrajo la atención por el efecto que tuvo en quienes la escucharon. La audiencia respondió con risas y toda clase de comentarios, destacando la naturalidad y el humor con que el protagonista relató el episodio.

Según el joven, todo se desarrolló en los baños del segundo piso del centro comercial, donde ingresó sin mayor expectativa hasta que los sonidos provenientes del cubículo adjunto delataron la presencia de dos personas involucradas en una situación íntima.

“En el mismo baño del segundo piso, en el mismo cubículo...”, recordó sobre el momento en que, “sin miramientos a otro baño”, entró al primer cubículo disponible. El desconcierto fue creciendo: “No me había percatado que al lado mío había dos personas haciendo ñucuñucu”, confesó, utilizando una expresión coloquial para referirse a la situación.

La incomodidad se intensificó cuando los sonidos se hicieron notorios y, como él mismo narró entre risas, “cuando me percaté fue cuando estaba haciendo fuerza y empecé a escuchar los gemidos durísimo que fue muy horrible porque yo sentí que estaba interrumpiendo algo”.

En medio de la escena, el temor a hacer aún más evidente su presencia lo puso en aprietos. “Tenía miedo de tirarme un pedo. Yo sentí pánico, la verdad”, contó, resaltando cómo el pudor lo llevó a contenerse y acrecentó el tono cómico de la situación. El recato se apoderó de él mientras dudaba entre actuar con naturalidad o mantenerse en absoluto silencio.

El desenlace ocurrió cuando terminó la actividad en ambos cubículos. El joven y la pareja emergieron casi simultáneamente, protagonizando una fugaz pero elocuente mirada de reconocimiento, seguida por un acuerdo implícito de discreción.

“Al salir de sus respectivos cubículos, el otro hombre y él salieron al tiempo, se miraron y fingieron que ahí no había pasado nada”, relató el protagonista, dando paso a una ola de carcajadas entre los internautas y consolidando el video como uno de los relatos más comentados del momento en la capital colombiana.