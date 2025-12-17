Colombia

Madre de Jaime Esteban Moreno, estudiante asesinado en la noche de Halloween, estaría al borde de la locura: “Destrozada”

El crimen del joven durante una fiesta generó un fuerte impacto emocional en sus allegados, que insisten en la necesidad de que se haga justicia y se capture a todos los implicados

Familia de Jaime Esteban Moreno vive en duelo por el crimen del estudiante - créditi Más allá del silencio pódcast/Instagram

Jaime Esteban Moreno, de 20 años, dejó un dolor profundo en su familia, que una y otra vez recuerdan la forma salvaje en que fue asesinado a manos de un grupo de personas, que enfrentan un proceso judicial por lo ocurrido.

El joven estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes fue atacado a patadas la madrugada del 31 de octubre en un andén de la calle 64 con avenida Caracas, en el sector de Chapinero, en Bogotá, tras asistir a una fiesta universitaria durante la celebración de Halloween.

Entre los presuntos responsables figura Kleidymar Paola Fernández, conocida como la “mujer del disfraz azul”, que permanece prófuga con orden de captura y es señalada por testigos como determinadora del crimen.

Indignación y llamado a la captura de la “mujer del disfraz azul”

Según contó Jaime Alberto Moreno, padre de la víctima, en entrevista en el pódcast Más allá del silencio, la captura de Fernández es fundamental para esclarecer los hechos y evitar que la información clave quede sin esclarecer.

“Ella es prófuga de la justicia y tiene que ser apresada”, enfatizó, luego de relatar que en los videos de seguridad se la observa incitando y señalando a los que perpetraron la violenta golpiza.

“Sigue alentándolos... Se ve en las imágenes cómo lo señala y cómo se pone las manos en la cintura y cómo alardea el hecho atroz que están cometiendo sus dos socios”, afirmó el padre, que señaló también la ausencia de la capturada y la incertidumbre sobre si aún se encuentra en el país.

Impacto y dolor en la familia Moreno Jaramillo

La muerte de Jaime Esteban se tradujo en un dolor constante para sus padres y su hermano, David Alberto Moreno, con quien compartía habitación y vivencias cotidianas.

Los dos imputados por el crimen no han aceptado cargos en su contra - crédito Redes Sociales

En la charla, David relató la profunda ausencia que siente durante estas fechas decembrinas: “Nunca hubo una [Navidad] que no. Mi cumpleaños fue reciente también, fue la primera vez sin poder ni tener su saludo ni su beso de buenos días”.

El padre narró que los días han perdido sentido y se hacen eternos: “Uno quisiera que el mundo parara después de este atroz crimen... Hemos perdido la mitad de nuestra vida, estamos muertos en vida”.

El regalo de cumpleaños póstumo que Jaime Esteban dejó preparado para su hermano se convirtió en un símbolo de la relación estrecha y afectuosa entre ambos. David recibió, días después de la muerte de Jaime, una tableta que su hermano había gestionado para regalarle, lo que profundizó el sentimiento de pérdida y amor incondicional.

Una vida universitaria y familiar truncada

Según sus familiares, Jaime Esteban era un joven académico reservado y solidario, entregado a sus estudios, a su familia y a sus amigos. Participaba en el equipo de ajedrez de la universidad y del colegio, y desarrollaba proyectos de tecnología innovadores con sus compañeros.

La madre de Jaime Esteban Moreno vive un duelo profundo por la muerte de su hijo - crédito RedesSociales/CapturadePantalla

Según relató el padre, “era un líder de ejemplo, de actuación, no de lo que decía”. Su hermano David añadió que casi todas sus experiencias y amistades estaban compartidas con Jaime, que siempre lo acompañaba en sus actividades musicales y personales.

La noche del asesinato, Jaime Esteban asistió a su única fiesta universitaria del año, un evento que, según su padre, cambió de sede por temas logísticos y terminó realizándose en un local nocturno de Chapinero, zona reconocida por su inseguridad y dificultades de acceso.

La logística del evento, la configuración del grupo y el hecho de que Jaime asistiera sin su hermano crearon circunstancias inesperadas, que derivaron en la agresión fatal.

Consecuencias en la salud mental: el caso de la madre de Jaime Esteban

El impacto de la pérdida sobre Mónica, madre de Jaime Esteban, ha sido devastador. Según contó Alberto Moreno, “la mamá está destrozada, ad portas de la locura. Está con atención médica, psiquiátrica, está tratando de salir del shock”.

La rutina de la familia se ha reducido a visitas entre la casa, médicos, psicólogos y el cementerio. La ausencia del hijo, que era compañía constante en el hogar, ha dejado un vacío que afecta el bienestar físico y emocional de todos los miembros de la familia, especialmente de la madre.

La familia Moreno insiste en la necesidad de justicia para que casos como el de Jaime Esteban no se repitan, y en la captura de la “mujer del disfraz azul” y todos los involucrados en el crimen.

