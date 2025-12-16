Los hechos que le habrían costado la candidatura de María Fernanda Cabal en el Centro Democrático: desde la polémica con Miguel Uribe hasta el escándalo de su hijo

La senadora perdió la encuesta realizada por la colectividad, en la que fue escogida Paloma Valencia - crédito Colprensa/@juanjoselafaurie/Instagram

En la tarde del lunes 15 de diciembre de 2025, el partido Centro Democrático anunció que la senadora Paloma Valencia fue escogida por los integrantes de la colectividad como la candidata oficial para las elecciones presidenciales de 2026.

La congresista de oposición obtuvo el respaldo de los militantes y dirigentes del partido, superando a sus compañeras de bancada Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

En cuanto a la última mencionada, es la segunda vez que no logra ser apoyada por las bases del partido liderado naturalmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que en las elecciones de 2022 también fuera superada en una encuesta interna por el exministro Oscar Iván Zuluaga.

Sin embargo, durante la campaña interna realizada desde finales de 2024 hasta la actualidad, la senadora estuvo involucrada en varios hechos que pudieron haber incidido en la negativa a su candidatura presidencial.

Pelea con Miguel Uribe Turbay

Una de las primeras disputas que tuvo a María Fernanda Cabal como involucrada fue su disgusto con el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El conflicto principal surgió en abril, cuando Cabal cuestionó los elevados gastos de campaña de Uribe Turbay, quien destinaba cerca de cien millones de pesos mensuales a su precampaña, en la que había realizado eventos públicos en Bogotá y Medellín.

Cabal señaló la importancia de la austeridad y criticó la falta de límites en esta etapa preelectoral.

“Uno tiene que ser respetuoso con el partido, que dé ejemplo de austeridad y no podemos hacer lo que reprochamos en otras campañas. La plata se tiene que respetar”, había expresado la congresista en su cuenta de X.

Incluso, la senadora cuestionó que el precandidato habría ‘pagado’ una encuesta en la que se mostraba como el gran favorito a llevarse la consulta interna, algo que fue calificado por Cabal como ‘correr la línea ética’.

Al respecto, Miguel Uribe, en declaraciones a Infobae Colombia, aseguró que las acusaciones lo sorprendieron, y se defendió de manera enfática.

“Primero, yo no pagué esa encuesta. Yo no difundí esta encuesta. Yo nunca lo he hecho y nunca lo haré y, además, no voy a pelear con compañeros del partido. Aquí lo que está primero es Colombia, eso es realmente lo que importa y lo cierto es que aquí es más importante qué dice la encuesta, a quién la paga”, afirmó el entonces precandidato.

Pelea con María Claudia Tarazona

Pese a que hubo un periodo en el que cesaron los ataques internos en la colectividad, a raíz del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, en septiembre de 2025, surgió una controversia entre la senadora María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial.

En una entrevista concedida a Noticias RCN, Tarazona acusó a Cabal de haberla amenazado durante el velorio de su esposo realizado en el Capitolio Nacional.

Según la denuncia, Cabal se acercó a Tarazona en el Capitolio y le dijo, con un micrófono encendido: “Tú no conoces Colombia, tú no sabes lo que es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando”.

Ante ello, Tarazona interpretó estas palabras como una advertencia, sugiriendo temor a una posible incursión política de la viuda.

Frente a ello, María Fernanda Cabal negó la acusación emitida por la viuda de Miguel Uribe Turbay. En un comunicado, explicó que su intención al asistir al velorio fue brindar respeto y descartó cualquier amenaza.

“Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, indicó Cabal en un video publicado en redes sociales.

También, argumentó que llevaba un micrófono adherido porque, según ella, previamente había realizado una grabación, pero negó haber hecho comentarios intimidantes hacia Tarazona.

El episodio reveló divisiones internas en el Centro Democrático en un contexto marcado por tensiones en torno al liderazgo y la dirección del partido.

Pelea con Miguel Uribe Londoño

El otro episodio que involucró a la senadora del Centro Democrático fue su disputa contra Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, y que había asumido las banderas de su hijo para la campaña presidencial en el partido de oposición.

Todo surgió en noviembre de 2025, cuando se produjo la elección de la encuestadora que estaría detrás del proceso de selección del candidato oficial de la colectividad.

El conflicto surgió cuando asesores de Uribe Londoño contactaron de manera unilateral a la firma Atlas Intel para medir a los precandidatos, sin avisar previamente al resto del partido.

Cabal criticó esta maniobra, señalando que minaba la confianza interna y la transparencia en la toma de decisiones.

Entre tanto, Miguel Uribe Londoño aseveró que, detrás de la elección de la firma brasileña, estaría María Fernanda Cabal, por lo que exigió que se realizaran varias encuestas donde no solo se realice la encuesta digitalmente, sino que se realicen de forma física.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2025, el partido anunció la exclusión de Uribe Londoño del proceso de consulta interna, argumentando que había decidido respaldar a Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia por fuera de la colectividad.

Uribe Londoño negó haber renunciado y reclamó una rectificación pública. Frente a la situación, Cabal manifestó su respaldo al partido y reafirmó su compromiso con las decisiones institucionales, junto a sus compañeras Paloma Valencia y Paola Holguín.

Polémica de su hijo Juan José Lafaurie

Por último, un hecho que pudo haber influido en la negativa a la candidatura de María Fernanda Cabal fue la polémica que tuvo como protagonista a su hijo Juan José Lafaurie Cabal, al revelarse que accedió a créditos preferenciales, subsidios y garantías estatales destinados a pequeños productores agropecuarios.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Lafaurie Cabal solicitó y obtuvo un crédito de cuatrocientos millones de pesos en el banco Serfinanza, en Cesar, presentándose como pequeño productor y aportando información contable que lo calificaba como tal.

Además, recibió un Incentivo de Capitalización Rural por el monto máximo legal, lo que redujo su deuda inicial, y gestionó el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, que cubrió el 80% de la obligación.

El caso generó controversia al conocerse que José Félix Lafaurie formaba parte de la Junta Directiva de Finagro durante ese periodo, aunque no tenía responsabilidad sobre la aprobación de créditos individuales.

Pese a ello, María Fernanda Cabal sostuvo que dicha polémica deberá ser resuelta por su hijo y su esposo José Félix Lafaurie. “Que conteste mi marido o mi hijo, que son muy grandes. Yo no”, afirmó a los medios de comunicación.