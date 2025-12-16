Colombia

Los hechos que le habrían costado la candidatura de María Fernanda Cabal en el Centro Democrático: desde la polémica con Miguel Uribe hasta el escándalo de su hijo

La senadora no logró obtener el respaldo de los militantes del partido de oposición, que se decidieron por su compañera de bancada Paloma Valencia para que sea la candidata a la presidencia

Guardar
La senadora perdió la encuesta
La senadora perdió la encuesta realizada por la colectividad, en la que fue escogida Paloma Valencia - crédito Colprensa/@juanjoselafaurie/Instagram

En la tarde del lunes 15 de diciembre de 2025, el partido Centro Democrático anunció que la senadora Paloma Valencia fue escogida por los integrantes de la colectividad como la candidata oficial para las elecciones presidenciales de 2026.

La congresista de oposición obtuvo el respaldo de los militantes y dirigentes del partido, superando a sus compañeras de bancada Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En cuanto a la última mencionada, es la segunda vez que no logra ser apoyada por las bases del partido liderado naturalmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que en las elecciones de 2022 también fuera superada en una encuesta interna por el exministro Oscar Iván Zuluaga.

Sin embargo, durante la campaña interna realizada desde finales de 2024 hasta la actualidad, la senadora estuvo involucrada en varios hechos que pudieron haber incidido en la negativa a su candidatura presidencial.

Pelea con Miguel Uribe Turbay

Una de las primeras disputas que tuvo a María Fernanda Cabal como involucrada fue su disgusto con el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El conflicto principal surgió en abril, cuando Cabal cuestionó los elevados gastos de campaña de Uribe Turbay, quien destinaba cerca de cien millones de pesos mensuales a su precampaña, en la que había realizado eventos públicos en Bogotá y Medellín.

Cabal señaló la importancia de la austeridad y criticó la falta de límites en esta etapa preelectoral.

“Uno tiene que ser respetuoso con el partido, que dé ejemplo de austeridad y no podemos hacer lo que reprochamos en otras campañas. La plata se tiene que respetar”, había expresado la congresista en su cuenta de X.

Incluso, la senadora cuestionó que el precandidato habría ‘pagado’ una encuesta en la que se mostraba como el gran favorito a llevarse la consulta interna, algo que fue calificado por Cabal como ‘correr la línea ética’.

Al respecto, Miguel Uribe, en declaraciones a Infobae Colombia, aseguró que las acusaciones lo sorprendieron, y se defendió de manera enfática.

“Primero, yo no pagué esa encuesta. Yo no difundí esta encuesta. Yo nunca lo he hecho y nunca lo haré y, además, no voy a pelear con compañeros del partido. Aquí lo que está primero es Colombia, eso es realmente lo que importa y lo cierto es que aquí es más importante qué dice la encuesta, a quién la paga”, afirmó el entonces precandidato.

Pelea con María Claudia Tarazona

Pese a que hubo un periodo en el que cesaron los ataques internos en la colectividad, a raíz del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, en septiembre de 2025, surgió una controversia entre la senadora María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial.

En una entrevista concedida a Noticias RCN, Tarazona acusó a Cabal de haberla amenazado durante el velorio de su esposo realizado en el Capitolio Nacional.

Según la denuncia, Cabal se acercó a Tarazona en el Capitolio y le dijo, con un micrófono encendido: “Tú no conoces Colombia, tú no sabes lo que es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando”.

Ante ello, Tarazona interpretó estas palabras como una advertencia, sugiriendo temor a una posible incursión política de la viuda.

Frente a ello, María Fernanda Cabal negó la acusación emitida por la viuda de Miguel Uribe Turbay. En un comunicado, explicó que su intención al asistir al velorio fue brindar respeto y descartó cualquier amenaza.

“Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, indicó Cabal en un video publicado en redes sociales.

También, argumentó que llevaba un micrófono adherido porque, según ella, previamente había realizado una grabación, pero negó haber hecho comentarios intimidantes hacia Tarazona.

El episodio reveló divisiones internas en el Centro Democrático en un contexto marcado por tensiones en torno al liderazgo y la dirección del partido.

Pelea con Miguel Uribe Londoño

El otro episodio que involucró a la senadora del Centro Democrático fue su disputa contra Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, y que había asumido las banderas de su hijo para la campaña presidencial en el partido de oposición.

Todo surgió en noviembre de 2025, cuando se produjo la elección de la encuestadora que estaría detrás del proceso de selección del candidato oficial de la colectividad.

El conflicto surgió cuando asesores de Uribe Londoño contactaron de manera unilateral a la firma Atlas Intel para medir a los precandidatos, sin avisar previamente al resto del partido.

Cabal criticó esta maniobra, señalando que minaba la confianza interna y la transparencia en la toma de decisiones.

Entre tanto, Miguel Uribe Londoño aseveró que, detrás de la elección de la firma brasileña, estaría María Fernanda Cabal, por lo que exigió que se realizaran varias encuestas donde no solo se realice la encuesta digitalmente, sino que se realicen de forma física.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2025, el partido anunció la exclusión de Uribe Londoño del proceso de consulta interna, argumentando que había decidido respaldar a Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia por fuera de la colectividad.

Uribe Londoño negó haber renunciado y reclamó una rectificación pública. Frente a la situación, Cabal manifestó su respaldo al partido y reafirmó su compromiso con las decisiones institucionales, junto a sus compañeras Paloma Valencia y Paola Holguín.

Polémica de su hijo Juan José Lafaurie

Por último, un hecho que pudo haber influido en la negativa a la candidatura de María Fernanda Cabal fue la polémica que tuvo como protagonista a su hijo Juan José Lafaurie Cabal, al revelarse que accedió a créditos preferenciales, subsidios y garantías estatales destinados a pequeños productores agropecuarios.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Lafaurie Cabal solicitó y obtuvo un crédito de cuatrocientos millones de pesos en el banco Serfinanza, en Cesar, presentándose como pequeño productor y aportando información contable que lo calificaba como tal.

Además, recibió un Incentivo de Capitalización Rural por el monto máximo legal, lo que redujo su deuda inicial, y gestionó el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, que cubrió el 80% de la obligación.

El caso generó controversia al conocerse que José Félix Lafaurie formaba parte de la Junta Directiva de Finagro durante ese periodo, aunque no tenía responsabilidad sobre la aprobación de créditos individuales.

Pese a ello, María Fernanda Cabal sostuvo que dicha polémica deberá ser resuelta por su hijo y su esposo José Félix Lafaurie. “Que conteste mi marido o mi hijo, que son muy grandes. Yo no”, afirmó a los medios de comunicación.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalCentro DemocráticoElecciones 2026Candidata presidencialElecciones ColombiaMiguel Uribe TurbayMareía Claudia TarazonaMiguel Uribe LondoñoJuan José LafaurieJose Felix LafaurieColombia-Noticias

Más Noticias

La Liendra lanzó encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y las redes sociales reaccionan: ¿se contradijo?

El ‘influencer’ colombiano consultó la opinión de sus seguidores sobre los candidatos presidenciales y afirmó no apoyar a ninguno, aunque generó dudas sobre su neutralidad y coherencia

La Liendra lanzó encuesta sobre

Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió juicio disciplinario contra magistrado auxiliar por presuntas presiones a Sneyder Pinilla en caso Ungrd

La decisión se fundamenta en la revisión de actuaciones que habrían limitado la libertad de un colaborador judicial, que se acogió a un acuerdo con la Fiscalía y optó por guardar silencio

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Policía de Cali atribuyó al ELN el atentado que dejó dos policías muertos en la ciudad

Los hechos ocurrieron mientras las víctimas realizaban un patrullaje de rutina, en un contexto de amenazas recientes por parte de grupos armados en varias regiones del país

Policía de Cali atribuyó al

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: Nacional preocupa por el puesto en que quedó

La nueva clasificación será el único criterio para ubicar a los equipos en los bolilleros de los sorteos en los torneos de la Libertadores y la Sudamericana

Así quedaron los equipos colombianos

Verónica Alcocer regresó a Colombia tras su polémica estadía en Suecia: esto se sabe

El regreso de la esposa del presidente Gustavo Petro a territorio colombiano se produjo tras una operación discreta que permitió su salida del país europeo

Verónica Alcocer regresó a Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

La Liendra lanzó encuesta sobre

La Liendra lanzó encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y las redes sociales reaccionan: ¿se contradijo?

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Es tan poco lo que tiene en su cerebro”

Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

Los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Deportes

Así quedaron los equipos colombianos

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: Nacional preocupa por el puesto en que quedó

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”

Flamengo vs. PSG: hora y dónde ver a Jorge Carrascal en la definición de la Copa Intercontinental