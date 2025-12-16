Colombia se pronunció tras tiroteo en Sídney, Australia, murieron 16 personas en un evento judío: “Instrumentaliza una celebración religiosa”

Colombia se pronunció tras tiroteo en Sídney, Australia, murieron 16 personas en un evento judío - crédito Flavio Brancaleone/Reuters

Al menos 16 personas murieron y 29 resultaron heridas durante un evento judío en la playa de Bondi, en Sídney, tras un ataque perpetrado, el 14 de diciembre de 2025, por dos hombres armados, según informaron las autoridades australianas.

El hecho, calificado como atentado terrorista, desencadenó un amplio operativo de emergencia y generó conmoción en la comunidad local, que fue identificada como objetivo directo del ataque.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En el transcurso de la noche posterior, la policía realizó registros en Bonnyrigg y Campsie, dos localidades al suroeste de Sídney. El comisario de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, precisó que los atacantes eran originarios de Bonnyrigg y se alojaban en Campsie. Las autoridades confirmaron que no buscan a más sospechosos, ya que uno de los agresores, un hombre de 50 años, fue abatido por la policía, mientras que el segundo, su hijo de 24 años, fue arrestado y se encuentra en estado crítico.

Entre las víctimas mortales se encuentran una niña de10 años y un hombre de 40, quienes fallecieron en el hospital, mientras que las otras 14 personas murieron en el lugar de los hechos. El comisionado Lanyon informó que dos de los heridos son agentes de policía. Durante la diligencia, se recuperaron seis rifles tanto en la escena del crimen como en la vivienda de Campsie, y se reveló que el atacante fallecido poseía licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas a su nombre.

El primer ministro estatal, Chris Minns, declaró que el ataque fue planificado específicamente para afectar a la comunidad judía de Sídney. Lanyon explicó que la calificación de atentado terrorista se debió tanto al tipo de evento atacado como a las armas empleadas.

Colombia rechazó el tiroteo en Sídney

La Cancillería comnsidera que hubo una instrumentalización de las creencias religiosas para provocar odio - crédito Colprensa

El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que lidera la canciller Rosa Villavicencio, publicó un comunicado, dos días después, en el que expresó su rechazo sobre los hechos que se registraron en Sídney, Australia.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del pueblo y del Gobierno de la República de Colombia, expresa su más honda y sentida solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Australia frente al execrable atentado terrorista perpetrado en la playa de Bondi, en Sídney que ha segado la vida de dieciséis personas y dejado numerosas personas heridas”, puntualiza el comunicado.

Cancillería rechazó el tiroteo en Sídney en el que murieron 16 personas - crédito Cancillería

A la par, señaló que los hechos son consecuencia del uso de un ritual religioso para perpetrar actos terroristas contra la humanidad.

“Este acto atroz reviste particular gravedad por cuanto instrumentaliza una celebración religiosa para perpetrar un ataque contra la población civil indefensa, con el único propósito de exacerbar el sufrimiento humano y sembrar terror”, sostuvo la cartera.

Y agregó: “El Gobierno de la República de Colombia reafirma su inquebrantable compromiso con la defensa de la vida, la dignidad humana y las libertades fundamentales, incluida la libertad de credo, y expresa su más enérgico y categórico rechazo a toda forma de violencia y a cualquier manifestación del terrorismo”.

Colombiano reveló cómo fue el tiroteo en Sídney<b> </b>

Las autoridades australianas calificaron el hecho como un ataque terrorista dirigido específicamente contra la comunidad local que profesa el judaísmo - crédito Jeremy Piper/Reuters

Esteban Martínez, abogado colombiano residente en Sídney desde hace siete años, se hallaba en la playa junto a su esposa, a unos 200 metros del lugar donde se celebraba la festividad judía, epicentro del atentado. Tras el cese de los disparos, la pareja intentó regresar por sus pertenencias, pero la Policía ya había acordonado la zona y les indicó tomar otra ruta para evitar la escena, que Martínez describió como “triste y desoladora”.

Martínez detalló que la confusión y el pánico se apoderaron de la multitud en cuestión de segundos. “Aproximadamente fueron seis minutos de caos, seis minutos de zozobra, seis minutos en que corrimos y no sabíamos qué estaba pasando”, relató a Noticias Caracol. La pareja, como muchos otros, se vio obligada a abandonar sus pertenencias y buscar refugio sin posibilidad de comunicarse.