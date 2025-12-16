Así reaccionaron aspirantes de la oposición a la elección de Paloma Valencia como candidata del uribismo: “Bienvenida al debate”

Las reacciones de figuras de diferentes sectores se manifestaron tras conocerse el resultado del proceso interno, lo que impulsó debates y pronunciamientos en torno a la contienda presidencial de 2026 - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS

Paloma Valencia fue escogida como la candidata presidencial del Centro Democrático, después de una selección interna basada en sondeos tanto a la población general como a los miembros del partido.

Luego de darse a conocer este resultado, figuras representativas de distintas corrientes políticas compartieron su postura, manifestando apoyo, promoviendo la cohesión y presentando iniciativas relacionadas con el proceso electoral hasta 2026.

Dicha decisión generó una amplia variedad de respuestas en el ámbito político, marcando la agenda y motivando comentarios de otros actores que competirán en los próximos comicios en Colombia. La noticia no pasó desapercibida, especialmente entre los demás aspirantes a la Presidencia, quienes expresaron sus opiniones y posturas a través de redes sociales, dejando en evidencia el impacto que tuvo la decisión dentro del panorama electoral.

Claudia López, también precandidata presidencial, se refirió a la nominación de Paloma Valencia mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. López, quien en distintas ocasiones ha sostenido posturas opuestas a las de Valencia, saludó el inicio del debate y señaló su disposición a confrontar ideas durante la campaña, resaltando la importancia de evitar retrocesos en el país.

“Bienvenida al debate! El ex Presidente Uribe ha determinado la candidatura del Centro Democrático en cabeza de la Senadora Paloma Valencia. Con altura y rigor debatiré para que Colombia no retroceda ni se estanque. Ni un paso atrás! Vamos imparables! Hasta la victoria!”, escribió López.

Por su parte, la aspirante a ocupar la Casa de Nariño Vicky Dávila manifestó su apoyo a Paloma Valencia a través de un mensaje en redes sociales.

Dávila subrayó la importancia de mantener vigente la lucha por la democracia y la libertad, e instó a continuar trabajando para, según ella, recuperar el país. “Paloma Valencia, Dios te bendiga. Felicitaciones y un abrazo fuerte… esta lucha por la democracia y la libertad hay que continuarla con toda la fuerza hasta recuperar a Colombia”, publicó la periodista y precandidata presidencial.

A las voces anteriores se sumó Mauricio Cárdenas, quien expresó: “Felicitaciones a Paloma Valencia por su elección como candidata presidencial del Centro Democrático. Una mujer que ha dedicado su vida a servirle al país, una política sensata y una candidata fuerte”.

El candidato Felipe Córdoba se sumó a las reacciones felicitando a Valencia por su designación y reconociendo también a Paola Holguín y María Fernanda Cabal. Córdoba destacó la importancia del resultado para el Centro Democrático y llamó a la unidad como estrategia para alcanzar los objetivos políticos.

“Felicitaciones apreciada @PalomaValenciaL reconocimiento a @PaolaHolguin y @MariaFdaCabal. Hoy el Centro Democrático da un gran paso al elegir su candidata. Vamos paso a paso, el verdadero propósito es recuperar a Colombia y el camino es la unidad”, escribió Córdoba en su publicación de la red social X.

David Luna también felicitó a Paloma Valencia por su nombramiento como candidata, resaltando su carácter y dedicación al país. Además, reconoció el trabajo de María Fernanda Cabal y Paola Holguín, y valoró el fortalecimiento de la democracia mediante el debate de ideas y el respeto durante la competencia política.

“Querida @PalomaValenciaL, mis felicitaciones y todo mi cariño por este paso tan importante como candidata de tu partido @CeDemocratico. Sé de tu carácter, tu convicción y tu amor por Colombia. Reconocimiento sincero a @MariaFdaCabal y @PaolaHolguin por dar este debate con altura. La democracia se fortalece cuando hay ideas, competencia y respeto”, escribió el precandidato Luna en su publicación.

Abelardo de la Espriella, también aspirante a la presidencia, manifestó: “Felicitaciones a la doctora Paloma Valencia por su selección como candidata del Centro Democrático, partido con el que comparto íntegramente los mismos valores y principios fundacionales que defienden la institucionalidad, la libertad, el desarrollo y la democracia”. Aprovechó para enviar un mensaje a María Fernanda Cabal: “hay más futuro que pasado, generala”.

El proceso de selección de la candidatura presidencial en el Centro Democrático dio inicio en octubre de 2024, con distintas figuras del partido inscribiendo su nombre para participar. Con el retiro de algunos postulantes y el asesinato de Miguel Uribe Turbay —destacado por su trayectoria y arraigo en los sectores urbanos—, la definición de la candidatura se disputó únicamente entre mujeres.