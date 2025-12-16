Alejandro Ocampo reaccionó a elección de Paloma Valencia como candidata del CD: “En la derecha se eliminan entre ellos”

Alejandro Ocampo cuestionó candidatura oficial de Paloma Valencia en el Centro Democrático - crédito Montaje Infobae

El congresista del Pacto Histórico Alejandro Ocampo lanzó fuertes críticas sobre la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático después de que un escándalo familiar que según él, afectó la postulación de María Fernanda Cabal.

El pronunciamiento de Ocampo, difundido a través de un video publicado en la red social X, expone dudas y tensiones internas dentro del principal partido opositor en Colombia.

El congresista aseguró que la selección de Valencia se produjo tras la difusión de un caso que involucra al hijo de Cabal (Juan José Lafaurie) y que, en su opinión, alteró el curso original del proceso interno en la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Acaban de elegir como candidata a la presidencia del Centro Democrático a Paloma Valencia”, señaló.

Alejandro Ocampo cuestiona el proceso de nominación presidencial en el Centro Democrático tras escándalo familiar del hijo de María Fernanda Cabal

Ocampo insinuó que la postulación inicial favorecía a Cabal y señaló que la filtración de la información habría afectado directamente sus aspiraciones.

“Obviamente, la candidata iba a ser María Fernanda Cabal, pero el escándalo del hijo de la congresista terminó con la candidatura”, expresó.

El dirigente planteó además la posibilidad de que la información haya surgido desde el interior de la fuerza política.

“¿Quién creen ustedes que fue quien pasó la información? Porque resulta extraño que un hecho ocurrido en 2024 salga a la luz uno o dos días antes del anuncio oficial”, afirmó el político del Pacto Histórico.

El congresista no descartó la participación de figuras reconocidas de la colectividad en la filtración.

Nombró figuras como Abelardo de la Espriella, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Paola Holguín y Juan Carlos Pinzón. Así lo señaló con preguntas directas a la militancia: “¿Quién la sacó del juego? Eso fue juego amigo: la derecha contra la derecha”.

Ocampo repudió el caso que salpicó a María Fernanda Cabal y aseguró que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Alejandro Ocampo acusa maniobras internas en el Centro Democrático tras escándalo que dejó fuera a María Fernanda Cabal

“Apropiarse de dinero de los pobres haciéndose pasar como pequeño productor, ya anuncié que pediré una investigación”, subrayó en sus declaraciones.

En el cierre del pronunciamiento, el parlamentario proyectó un escenario en el que, según su parecer, la división en la derecha favorece las opciones presidenciales de Iván Cepeda. “Yo creo que hagan lo que hagan, Cepeda va a ser presidente”, concluyó en el video.

Este es el escándalo que rodea al hijo de María Fernanda Cabal al que hace referencia Ocampo

El periodista Daniel Coronell reveló una trama financiera que involucra a Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que ahora sacude al Centro Democrático.

La investigación fue publicada en la sección Los Danieles de la revista Cambio. Coronell detalló que el 22 de abril de 2024, Lafaurie acudió a una sucursal de Serfinanza en el departamento del Cesar y gestionó un crédito bajo la modalidad de pequeño productor.

Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, ha hecho críticas sobre la entrega de subsidios a personas que, a su juicio, no los necesitan

Para sustentar su condición, presentó documentos suscritos por una profesional contable, con los que certificó activos por $129.139.311 e ingresos anuales de $95.996.800.

Según la revisión del medio citado, estos montos se ubican pocos pesos por debajo de los requisitos legales para optar por los beneficios reservados a pequeños productores. El banco otorgó un préstamo por $400 millones, recurso financiado por el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), según expuso Coronell.

Posterior a la aprobación y desembolso, Lafaurie solicitó el Incentivo de Capitalización Rural (ICR).

El 27 de noviembre de 2024, el Fondo aplicó un abono por $95.273.700, que cubrió parte de la deuda otorgada por el banco. “Recibió un crédito de $400 millones y solo tendrá que devolver $304 millones”, señaló Coronell.

Además, gestionó respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), que cubriría el 80% de la obligación como principal fiador.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, confirmó que integró la Junta Directiva de Finagro desde noviembre de 2007 hasta junio de 2024, aunque aclaró que no informó sobre este trámite porque “no hubo conflicto de interés”.