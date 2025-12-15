La vez que José Antonio Kast, hoy presidente electo de Chile, sostuvo un encuentro privado con Álvaro Uribe: de qué hablaron

El exmandatario colombiano y el hoy presidente electo chileno se habían reunido en Bogotá en 2017 - crédito @joseantoniokast/Facebook

El ultraconservador José Antonio Kast se convirtió en el nuevo presidente electo de Chile, tras superar a la oficialista Jeannette Jara en las elecciones presidenciales realizadas el 14 de diciembre de 2025.

Luego de conocerse los resultados electorales en el país sudamericano, diferentes líderes políticos del mundo se pronunciaron al respecto.

Mientras que algunos felicitaron al político de derecha chilena por su victoria, otros manifestaron su inconformidad con la decisión del pueblo chileno.

Sin embargo, usuarios en redes sociales recordaron la cercanía que ha tenido el mandatario electo con algunos de los líderes de la derecha latinoamericana.

Es el caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en la que se rememoró aquel encuentro que tuvieron en 2017, durante una gira que adelantaba el entonces diputado chileno por Bogotá.

En ese encuentro, ambos dirigentes analizaron el conflicto en La Araucanía (Chile) y compartieron experiencias sobre la gestión de crisis de seguridad y orden público.

“Hoy en Chile, a través de Bachelet y de su Gobierno, se está avalando un supuesto plan de paz que no respeta la voluntad popular”, declaró Kast en su momento.

Durante su estadía en la capital colombiana, Kast no solo se reunió con Uribe. También, tuvo encuentros con figuras clave del sector político colombiano, entre ellas, el excandidato presidencial Óscar Zuluaga, el exprocurador Alejandro Ordóñez y la exsenadora María Rosario Guerra.

Los funcionarios estaban vinculados a la campaña por el NO en el plebiscito sobre el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc que se realizó en octubre de 2016, campaña que salió victoriosa, pero que derivó en la implementación del acuerdo por vía fastrack.