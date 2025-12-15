Exesposa de Mario Alberto Yepes reveló detalles de su divorcio del excapitán de la selección Colombia: “Tenía que ser así”

La exesposa del deportista contó si quedaron debiéndose algo con Mario Alberto Yepes - crédito @carolinavillegas9/IG

La separación de Carolina Villegas y Mario Alberto Yepes, exjugador de la selección Colombia y capitán de la misma en el mundial de Brasil de 2014, acaparó la atención de los titulares especializados en la prensa rosa en el país.

El enfoque sobre cómo enfrentar una separación amorosa y el impacto de este proceso fue el centro de atención en las recientes declaraciones de la exesposa del deportista.

Villegas contó algunos detalles de cómo fue su proceso al ponerle fin a un matrimonio de años.

Durante su participación en el pódcast En familia sin filtros, Villegas compartió detalles acerca del final de su matrimonio con el exfutbolista y sobre los aprendizajes personales que extrajo de esa etapa.

“Es fundamental que nos demos importancia a nosotros mismos antes que a otra persona (…) Yo ya tuve una experiencia larga en mi vida, en el amor, y por circunstancias de la vida tenía que ser así. Son cosas que Dios determina, que deben pasar y van a pasar de una u otra forma”, puntualizó Villegas en su discurso inicialmente.

La empresaria, junto a su hija Miranda, narró cómo el proceso de duelo tras la ruptura con el excapitán de la selección Colombia la llevó a una reflexión profunda.

Resaltó que, aunque cada persona enfrenta distintos tiempos y necesidades para superar una separación, el avance es posible.

“El tiempo es el único que te da respuestas. Todo pasa. Uno puede superarlo, pero hay gente que se enfrasca en una situación. No nos podemos quedar estancados. El tiempo todo lo cura y nadie se muere por amor”.

La relación entre Villegas y Mario Alberto Yepes, que culminó tras varios años y tres hijos en común, se mantiene enfocada en el respeto y colaboración por el bienestar de su familia, especialmente al compartir la crianza de Miranda, Luciano y Valentino.

Según lo expuesto por Villegas, el vínculo con el exfutbolista es cordial y armónico en todo lo relativo a sus hijos.

Respecto a su vida sentimental actual, Villegas ha optado por la reserva y no ha hecho público si existe una nueva pareja, manteniéndose discreta en cuanto a detalles personales tras la disolución de su matrimonio en 2023, año en que el deportista vallecaucano también captó la atención mediática por los rumores y posterior confirmación de un romance con Caterín Escobar, actriz y relación que inició en Masterchef Celebrity.

Así es la historia de amor de Yepes y Caterín Escobar

La exposición de su vínculo no es nueva después de la celebración de cumpleaños de Escobar, en la que el futbolista dedicó unas emotivas palabras.

Desde su salida del reality de cocina, la actriz y el exfutbolista han compartido diversas fotografías y videos que evidencian la evolución de su relación, mostrando que su conexión trasciende el ámbito profesional.

En primer lugar, se dejaban comentarios con emojis de enamorados, corazones y algunas palabras como “lindo”, pero después postearon clips realizando preparaciones juntos y luego historias en Instagram compartiendo. Además, en el último partido de la selección Colombia frente a Nueva Zelanda, Caterin estuvo en el palco de Yepes y vio el juego en primera fila.

En varios clips y en la transmisión en vivo que realizó Westcol en el partido para compartir con sus fans la experiencia, se pudo ver en varias oportunidades que estaban sentados juntos, que se decían amor y que pasaron un rato de risas con los demás asistentes.

Caterin Escobar inició su carrera en la década de los 2000, participando en producciones juveniles y telenovelas. Su trayectoria se consolidó con papeles en series como Sin senos no hay paraíso, El cartel 2 y La viuda negra, lo que la posicionó como una figura relevante en la televisión colombiana.