Colombia

Margarita Rosa de Francisco dio el sí frente al mar con su pareja Will Van Der Vlugt: “Y vivieron felices para siempre”

La actriz y presentadora compartió las primeras imágenes de la ceremonia en la que estuvieron presentes algunos amigos cercanos y familiares de la famosa

Guardar
Margarita Rosa de Francisco se casó frente al mar - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un conteo regresivo, que mantuvo a más de uno pendiente de su más reciente publicación. Y como muchos intuían, la vallecaucana finalmente dio el sí con su pareja Will Van Der Vlugt con quien cumplió en el 2025, 15 años de relación sentimental.

Este tiempo, según reveló la actriz caleña, ha sido el periodo suficiente para comprobar que está con la persona indicada y que vale la pena dar el paso, y como lo había confirmado en su momento que luciría algo muy a su estilo, la exreina llevó un elegante vestido en largo middi en color beige con un cinturón de cuero en color café.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Margarita Rosa de Francisco había
Margarita Rosa de Francisco había dado algunas pistas de su matrimonio, en redes - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

Su esposo eligió llevar un traje en el mismo color de su esposa, para no desentonar con la también escritora, acompañado de una camisa blanca por fuera, dándole el toque jovial y relajado, ya que la ceremonia se llevó a cabo en la playa.

Y es que desde el 30 de noviembre, De Francisco había comenzado a jugar con sus seguidores con publicaciones en las que decía “ya casi”, aumentando la expectativa sobre su boda. Posteriormente, la “Niña Mencha” como fue conocida en otras épocas, lanzó un conteo regresivo y algunas fotos íntimas, que para muchos estaban editadas con la ayuda de la IA, desnudos, y siempre con él detrás de cámaras.

Comentarios en redes por la ceremonia de la actriz, destacaron: “Lo más bello: ver madurar nuestra belleza en compañía ❤️🔥❤️🔥“; ”Marga qué felicidad! Mucho amor para los dos♥️♥️♥️“; ”Que viva la vida y el amor bonito!! ❤️❤️❤️❤️“; ”Se nos casó la mencha!!!!! 🍀 felicitaciones 💕“, entre otros más.

Él es Will Van Der Vlugt, el hombre con el que Margarita Rosa de Francisco irá al altar

La decisión de Margarita Rosa de Francisco y Will Van Der Vlugt de casarse surge tras una relación de 15 años, en la que ambos han replanteado su visión sobre el matrimonio, alejándose de esquemas tradicionales y religiosos. La reconocida actriz colombiana reveló que, a pesar de considerarse agnóstica, valora el acto nupcial como un gesto simbólico importante.

Margarita Rosa de Francisco y
Margarita Rosa de Francisco y su novio Will Van Der Vlugt se casarían en 2025 - crédito @margaritarosa.defrancisco/Instagram

En palabras de De Francisco, la pareja coincide en que: “Es de esas cosas en las que los dos coincidimos y que ambos queremos hacer simbólicamente, porque después de 15 años ya sabe uno, ah, sí, ahora sí me puedo casar con este”. Destacó que, aunque durante años nunca les interesó formalizar su relación, recientemente comenzaron a conversar sobre el tema de manera seria.

El enlace está previsto para 2025, aunque De Francisco advirtió que no tiene intención de compartir detalles públicamente ni permitir una amplia difusión de imágenes del evento.

Según explicó, la ceremonia evitará los ritos católicos y adoptará un enfoque más íntimo y personal: “Tiene que ser una cosa extraña, muy al estilo Margarita. No se enterará mucho la gente, ni tampoco creo que vean tantas fotos. Tiene que ver con algo muy nuestro, muy desde la familia. Yo creo que es algo muy íntimo entre nosotros, algo muy simbólico. Eso sí, seguro será algo muy bonito”.

Margarita Rosa de Francisco se
Margarita Rosa de Francisco se acompañó de su pareja, el fotógrafo Will Van Der Vlugt durante los Premios India - crédito @margaritarosa.defrancisco/Instagram

Por el momento, la actriz resaltó que no porta anillo de compromiso y enfatizó que todo el proceso será muy discreto. De Francisco también repasó sus experiencias previas con el matrimonio: en 1988 se casó con Carlos Vives en una ceremonia religiosa; aquel vínculo, aunque breve, lo describió como una experiencia fundamental en su vida y calificó a Vives como “mi gran amor”.

En 2003, la actriz volvió a contraer matrimonio, esta vez con el empresario Daniel Castello, pero la unión terminó antes de cumplir el primer año.

La trayectoria personal y sentimental de Margarita Rosa de Francisco se entrelaza con su presencia constante en el debate público, debido a su actividad política y su capacidad de generar conversación en redes sociales. Esta nueva etapa junto a Will Van Der Vlugt confirma su interés en celebrar la vida en pareja, aunque bajo sus propios términos y lejos de los convencionalismos.

Temas Relacionados

Margarita Rosa de FranciscoMatrimonio Margarita RosaWill Van Der VlugtColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Fuego amigo, un gran aliado del Gobierno Petro: la lista de los funcionarios que han estado involucrados en peleas y disputas entre sí

Un ambiente de confrontación se ha instalado en el círculo presidencial, donde funcionarios y exfuncionarios protagonizan una serie de señalamientos y denuncias que evidencian una creciente fragmentación en el equipo de Gobierno

Fuego amigo, un gran aliado

Edwuin Cetré le ganó el duelo a Duván Vergara y gritó campeón de la liga de Argentina con Estudiantes de la Plata

El atacante colombiano falló su disparo en la tanda de penaltis que definió el campeón, pero eso no fue impedimento para que el Pincha celebrara su séptimo título

Edwuin Cetré le ganó el

Miguel Polo Polo fue animado por rapero de Cartagena a la lanzarse a la presidencia

Mientras disfrutaba de sus vacaciones e intercambiaba palabras con personas del sector, el rapero decidió mostrar simpatía por su proyecto político

Miguel Polo Polo fue animado

Carlos Carrillo afirmó que acusaciones de Angie Rodríguez buscarían el control del Fondo Adaptación: “Esto es la blitzkrieg”

En una nueva respuesta a Angie Rodríguez, el director de la Ungrd, presuntas maniobras políticas al interior del Gobierno, lideradas, según Carrillo, por Armando Benedetti

Carlos Carrillo afirmó que acusaciones

Jennifer Pedraza contestó a mensaje de Gustavo Petro sobre el Nobel de Albert Einstein: “Demagogia y culto a la ignorancia”

En una respuesta a los comentarios del presidente sobre la relación entre física cuántica, inteligencia artificial y tecnología, la congresista expresó su desacuerdo y cuestionó la validez de los argumentos presentados en la transmisión oficial

Jennifer Pedraza contestó a mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Las aspirantes a ‘La casa

Las aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’ se destapan y hablan de sus estrategias para llegar a la competencia en medio de una reñida competencia por el primer lugar

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Marcela Carvajal reveló el impacto de su divorcio con Beto Gaitán, tras 17 años de relación: “Es una muerte”

Ana del Castillo una vez más bromeó con su público y casi canta icónico éxito en otro idioma: “No sé cantar en inglés”

Escritor colombiano reveló los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Deportes

Edwuin Cetré le ganó el

Edwuin Cetré le ganó el duelo a Duván Vergara y gritó campeón de la liga de Argentina con Estudiantes de la Plata

Luis Díaz sigue de vacaciones: este es el motivo por el que se perderá el partido del Bayern Múnich contra Mainz

Críticas al nuevo escudo e indumentaria del Internacional de Bogotá: “Parece escudo de grupo guerrillero”

Sebastián Guzmán pide disculpas tras expulsión ante Junior y apoya remontada del Tolima: “Confío en mis compañeros”

Esta es la fecha para el partido de vuelta en la final de la Copa Colombia: Atlético Nacional y Medellín darán todo por el título