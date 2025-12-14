Colombia

Incautan casi tres toneladas de marihuana y cocaína en el Pacífico: Petro celebró y advirtió que se debe ayudar a Ecuador

El presidente insinuó que podría estar saliendo más sustancias ilícitas por el vecino país

La Armada de Colombia hizo tres interdicciones exitosas en el Pacífico - crédito @mindefensa/X

El Ministerio de Defensa informó que, gracias a tres interdicciones en aguas del Pacífico, la Armada de Colombia propinó golpes significativos a las redes de narcotráfico que operan en el país y que afectan a otras naciones del mundo, a donde llegan las sustancias ilícitas.

El comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, capitán de corbeta Camilo Larrota, entregó detalles de las primeras dos operaciones: “Se logró la interdicción de dos embarcaciones que transportaban más de dos toneladas de estupefacientes, la cual era tripulada por seis sujetos de nacionalidad colombiana y panameña y que tenían como destino Centroamérica”, explicó.

Según el Ministerio de Defensa, en la primera intervención, los uniformados hallaron 1.103 kilogramos de marihuana junto a equipos de comunicación. La segunda operación permitió incautar 739 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 425 kilogramos de marihuana. En total, los marinos encontraron 84 bultos en los que habían escondido 2.397 paquetes de sustancias ilícitas.

El presidente Gustavo Petro celebró el hecho de que nadie muriera en las operaciones adelantadas por la Armada - crédito Presidencia de Colombia

En la tercera interdicción, tras interceptar una embarcación cuyos tripulantes huyeron y arrojaron la carga al mar, los uniformados lograron recuperar 401,88 kilogramos de marihuana. “La acción operativa se inició tras una alerta de inteligencia naval que permitió a una aeronave orientar a una unidad de reacción rápida de la estación de guardacostas para interdictar a la motonave”, informó el comandante encargado de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, teniente de fragata Nicolás Andrés Falon Guzmán.

La cartera indicó que durante 2025, la Armada de Colombia ha decomisado 66,3 toneladas de estupefacientes en el Pacífico. De ese total, 41,3 toneladas corresponden a clorhidrato de cocaína y 25 toneladas a marihuana.

El presidente celebró la incautación en el Pacífico: “Sin matar a nadie”

El presidente Gustavo Petro se refirió a estos resultados a través de su cuenta de X, en la que aseguró que se debe ofrecer ayuda a Ecuador debido al incremento del narcotráfico en ese país.

Son lanchas de pescadores en el Pacífico, se alquilan para llevar a otro barco marihuana y cocaína. La armada incautó en el océano pacífico 60 toneladas de cocaína sin matar a nadie. ¿Está saliendo más cocaína por el Ecuador? Ojo Ayudar al hermano Ecuador”, señaló.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a incautación de cocaína en el Pacífico - crédito @petrogustavo/X

La publicación contiene una crítica posiblemente dirigida al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que ha estado ordenando la ejecución de operaciones militares en aguas del Pacífico y del Caribe, para combatir el narcotráfico. Las acciones del Gobierno norteamericano han involucrado bombardeos contra embarcaciones en las que se transportaría cocaína y otros estupefacientes.

El jefe de Estado colombiano ha rechazado estos operativos e incluso pidió que se recurra a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exponer estos caso. “Colombia debe presentar una proposición en Naciones Unidas pidiendo el cese de la agresión al Caribe”, señaló Petro en su momento.

La reacción del primer mandatario generó críticas en el ámbito político. El concejal de Bogotá Papo Amín cuestionó la interpretación de Petro y recurrió a la ironía en su comentario en redes.

Son lanchas de pescadores del pacífico que llevan una gran cantidad de salmón para exportar a todo el caribe....... Ay Presidente @petrogustavo cuánta ingenuidad”, aseveró el funcionario en X.

El concejal de Bogotá Papo Amín hizo crítica al presidente Gustavo Petro por incautación de cocaína en el Pacífico - crédito @papoaminCD/X

Trump advierte sobre ataques terrestres en Colombia

En medio del rechazo del presidente Petro a las acciones de Trump en aguas del Pacífico y del Caribe, el jefe de Estado norteamericano informó que recurrirá a ataques por tierra en Venezuela, con el mismo objetivo: acabar con el narcotráfico. Indicó, además, que Colombia está en la mira de las autoridades estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Agradecemos mucho eso, pero sí. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, señaló el presidente Trump en una rueda de prensa.

