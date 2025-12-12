Luinny quiere hacer en Colombia la segunda temporada de ‘La Mansión de Luinny’: estos son los famosos que estarían en el ‘reality’

Luinny Corporan confirma que la segunda temporada de La Mansión de Luinny podría grabarse en Colombia con talento nacional - crédito cortesía

En entrevista exclusiva con Infobae Colombia, el creador de contenido dominicano y productor Luinny, confirmó los rumores que desde hace semanas circulaban en redes: sí está en Colombia para avanzar en varios proyectos, entre ellos, la posibilidad real de que la segunda temporada de La mansión de Luinny se grabe en el país con talento nacional.

El productor reconoció que la acogida del público colombiano en la primera edición fue tan grande, que su equipo empezó a considerar al país como sede para la nueva entrega.

“Yo anuncié que sí, que venimos con proyectos de nuestra plataforma para Colombia. Estamos pensando abrir unos estudios acá… si en Medellín o si acá en Bogotá”, afirmó a Infobae.

Según explicó, su intención es instalar una base operativa de Luinny Corporan en el país, un plan que incluye estudios para grabar pódcast, programas y diferentes formatos digitales.

Sobre el reality, fue claro: “Me gustaría hacer el reality aquí con talento colombiano, viendo el apoyo que nos brindaron, y no descarto la posibilidad, sí, de traerla a Colombia, La Mansión de Luinny”.

Aunque en la primera temporada solo participaron dos colombianas —Yina Calderón y Karina García—, el apoyo que recibió desde Colombia superó ampliamente sus expectativas y Luinny aseguró que diariamente el público nacional dominaba las interacciones.

“En redes, diariamente en el superchat, el fandom de Yina y el fandom de Karina fue demasiado intenso”, explicó.

Ese impulso provocó que el país pasara de ser un mercado menor para su canal a convertirse en el segundo más importante: “Colombia pasó… a estar el número dos. El crecimiento y el apoyo fue tan grande que hoy estamos teniendo millones y millones de visitas gracias a ustedes”.

Los famosos de Colombia que quiere para la segunda temporada

Al preguntarle a quiénes le gustaría sumar en una edición colombiana, el dominicano no dudó en mencionar nombres.

Primero habló de una de las figuras más influyentes del país: “Me gustaría Andrea Valdiri tenerla con nosotros… hubo un primer acercamiento con su equipo y por temas de fecha no pudo estar. Pero sí me gustaría concretarla”.

También mencionó a un creador de contenido masculino que ha ganado reconocimiento en realities previos.

“Acá hay mucho talento. Me han hablado mucho de Altafulla… no descartaría negociar con él y tenerlo ahí, que yo sé que tiene ya experiencia en reality”, aseguró Luinny a Infobae Colombia.

La verdad sobre la monetización y los pagos dentro de ‘La mansión de Luinny’

Uno de los puntos más discutidos en las redes sociales ha sido el manejo del dinero generado en la competencia, especialmente por los pagos ligados al famoso superchat y Luinny explicó cómo opera el modelo y dejó claro que esas contribuciones no van directamente a los concursantes.

“Esa plata llegar es a producción. Cada participante pidió un precio y nosotros le pagamos como talentos el mes que estuvieron ahí”, detalló. Incluso aseguró que la mayoría de los concursantes terminó ganando más por su contrato que por lo que recaudaron mediante superchat.

En cuanto al premio de USD 100.000 ganado por Karina García, confesó que aún no se ha pagado por trámites administrativos y tributarios: “Hay un tema de impuestos y demás que abogados con el equipo están manejando” y luego aclaró la situación con respecto a uno de los temas más sensibles, que fue su decisión de regalarle USD 30.000 a Yina Calderón, además de ofrecerle un “cheque en blanco” y oportunidades de trabajo, lo que desató una ola de comentarios en Colombia debido a que Karina, siendo la ganadora, no recibió ese mismo trato adicional.

“Con Karina había tenido conversaciones… pero en el caso de Yina, ella se ha mostrado dispuesta, ella misma se ha ofrecido. Mi intención era hacerla sentir bien”, aseguró.

También reconoció que Yina estaba emocionalmente golpeada tras no ganar y que quiso reconocer el esfuerzo que hizo en la competencia: “Sé que ella se entregó, dio el todo por el reality”.

Con la confirmación de sus planes en Colombia, la expectativa por la segunda temporada de La Mansión de Luinny apenas comienza. Según el productor, solo es cuestión de tiempo para que el país se convierta en el nuevo epicentro de su plataforma.