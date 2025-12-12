Pacientes con enfermedades de alto costo en alerta por crisis financiera en la Nueva EPS: amenaza los tratamientos

La crisis financiera de Nueva EPS pone en riesgo la continuidad de tratamientos para pacientes de alto costo en 2025 - crédito Colprensa

El agravamiento de la crisis en Nueva EPS amenaza la continuidad de los tratamientos para pacientes de alto costo, que advierten que la deuda de la entidad sigue en aumento y que la incertidumbre financiera podría dejar sin cobertura a miles de usuarios en 2025.

Según Néstor Álvarez, vocero de este grupo de pacientes, la situación se complica aún más ante la posibilidad de que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2026 no contemple los servicios que no se prestaron durante el año 2025, lo que profundizaría el déficit en un periodo que coincide con el calendario electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las últimas semanas, la relación entre las organizaciones de pacientes y los interventores de Nueva EPS se ha visto marcada por la inestabilidad y la falta de interlocución directa.

Álvarez señaló, en declaraciones referenciadas por Blu Radio que la alta rotación de directivos y la ausencia de una hoja de ruta clara han dificultado la gestión de la crisis.

Pacientes Alto Costo advierte que la UPC de 2026 podría excluir servicios no prestados en 2025, agravando el déficit del sector - crédito Pacientes Alto Costo

El vocero de la organización recordó que el 15 de octubre realizaron un plantón frente a la Defensoría del Pueblo para exigir la creación de una mesa de trabajo, actualmente denominada “mesa de crisis por el derecho a la vida”.

Sin embargo, denunció que el interventor actual no ha accedido a reunirse personalmente, delegando los encuentros en funcionarios sin competencia para abordar los temas críticos, lo que ha diluido responsabilidades y afectado acuerdos previos.

Entre los compromisos incumplidos, Álvarez destacó el acuerdo de pagos para la atención de personas con VIH, que aún no se ha materializado.

Además, subrayó que en los últimos quince días se han presentado más de tres mil quejas ante la entidad, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna.

Imagen de referencia. Según Néstor Álvarez, presidente de Pacientes Alto Costo, en enero se prevé un deterioro mayor en la entrega de medicamentos y atenciones - crédito Yves Herman/Reuters

El vocero advirtió que, aunque en diciembre suele disminuir la demanda de servicios, en enero se prevé un deterioro mayor en la entrega de medicamentos y atenciones, ya que muchos usuarios regresan con enfermedades descompensadas y sin los tratamientos oportunos.

La suspensión de servicios por parte de varias IPS, tanto de manera abierta como tácita, refleja la gravedad del problema. Álvarez insistió en que la falta de una estrategia clara y la incertidumbre sobre la financiación futura ponen en riesgo la atención de los pacientes más vulnerables, mientras la deuda de Nueva EPS continúa creciendo mes a mes.

Crisis en el sistema de salud afecta a la mitad de los afiliados por intervención estatal de EPS

La Asociación de Pacientes de Alto Costo denuncia vulneración del derecho a la salud en EPS intervenidas por el Estado colombiano - crédito Colprensa

La Asociación de Pacientes de Alto Costo denunció que los usuarios de las EPS intervenidas por el Estado enfrentan una vulneración de su derecho a la salud, en medio de la crisis que atraviesa el sistema sanitario colombiano.

El presidente de la asociación, Néstor Álvarez Lara, afirmó que la emergencia actual se debe a la intervención estatal sobre siete EPS, que concentran el 50% de la población afiliada.

Entre los casos que ilustran la gravedad de la situación, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca documentó el de Anilda Zúñiga, quien reportó que su hija, alimentada por gastrostomía, lleva dos meses sin recibir insumos ni alimentos esenciales.

“Está sin tratamientos, sin citas médicas, sin insumos, sin alimentación. Mi niña tiene una gastrostomía y no me han entregado nada desde hace dos meses”, afirmó Zúñiga.

Álvarez Lara señaló que la crisis se agravó porque el Gobierno nacional priorizó la promoción de su reforma a la salud y descuidó la administración del sistema vigente.

Según sus declaraciones, “el Estado tiene en este momento intervenidas siete EPS, las cuales tienen el 50% de la población, y es tal vez donde más está violando el derecho de la salud”.

Protestas de madres en la Nueva EPS exigen atención oportuna y entrega de medicamentos para pacientes en riesgo - crédito Nueva EPS

La Nueva EPS, bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, ha sido escenario de protestas de madres de familia que exigen atención oportuna ante los retrasos en la entrega de medicamentos, la falta de insumos y la ausencia de atención especializada, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes.

Uno de los afectados, Héctor, padre de una niña de 7 años con síndrome de Pfeiffer tipo II, relató: “Dada la complejidad del caso de mi hija, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en más de 30 ocasiones. Realmente no nos sirve que nos atiendan en una IPS primaria porque no tienen los especialistas que se requieren”.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, advirtió que el sector carece de los recursos necesarios para responder a la demanda y subrayó la urgencia de cumplir las órdenes de la Corte para garantizar la prestación de servicios.