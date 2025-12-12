Colombia

Carlos Pablo Márquez aceptó ser el conjuez que decidirá el futuro de la reforma pensional en la Corte Constitucional: qué sigue

El alto tribunal recibió la comunicación formal en la que el abogado confirmó que no tiene impedimentos para asumir la decisión final sobre la Ley 2381 de 2024, cuyo trámite quedó en empate dentro de la Sala Plena

Guardar
Márquez aseguró que ni él
Márquez aseguró que ni él ni sus familiares se beneficiarían de la decisión sobre la Ley 2381 de 2024 - crédito Colprensa y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La definición del futuro de la reforma pensional, uno de los proyectos centrales del Gobierno de Gustavo Petro, avanzó luego de que Carlos Pablo Márquez Escobar notificara oficialmente a la Corte Constitucional su decisión de aceptar la designación como conjuez para resolver la demanda contra la Ley 2381 de 2024.

Según pudo establecer Infobae Colombia, la comunicación fue radicada el jueves 11 de diciembre a través de una carta enviada a la Secretaría General del alto tribunal, en la que el abogado informó que no se encuentra incurso en causales de impedimento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Corte había otorgado a Márquez un plazo de 15 días hábiles para responder si aceptaba o no el encargo de desempatar la votación que permanecía en punto muerto desde la deliberación anterior, cuando la Sala Plena quedó dividida 4-4 entre devolver el proyecto al Congreso por presuntos vicios de trámite o archivar la iniciativa.

Aceptación formal de la designación

La aceptación fue enviada por
La aceptación fue enviada por correo a la Secretaría General de la Corte Constitucional - crédito Expediente D-15989/Corte Constitucional

En la carta enviada a la Secretaría General, Márquez expresó de manera explícita que asume la responsabilidad asignada. En el documento afirma: “Acepto el nombramiento en tanto que, a mi juicio, no estoy en curso en ninguna de las causales de impedimento taxativas establecidas en los artículos 25 y 26 del Decreto Ley 2067 de 1991”.

Márquez precisó que ni él ni sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad obtendrían beneficio alguno derivado de la decisión sobre la reforma pensional. También reportó diversas relaciones académicas y laborales con magistrados y funcionarios del alto tribunal, aclarando que dichas interacciones no afectan su independencia.

En sus palabras: “Todas estas relaciones corresponden a interacciones académicas y profesionales propias de la vida universitaria y laboral, que a mi juicio no afectan ni afectarán mi autonomía, independencia, transparencia, moralidad, lealtad e imparcialidad propias del cargo de conjuez”.

La decisión del conjuez será
La decisión del conjuez será determinante para el futuro de la reforma pensional - crédito Corte Constitucional

La manifestación de transparencia enviada por Márquez incluye una revisión de los más de 280 intervinientes del expediente D-15989 (relacionado con la demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional). En la carta enfatiza que no ha conceptuado ni asesorado a personas naturales o jurídicas que hayan participado en el proceso de evaluación de dicha ley.

El conjuez informó además sobre tres procesos pro bono en los que actúa como apoderado, todos relacionados con temas de seguridad social, pero ninguno vinculado con los contenidos o la constitucionalidad de la reforma pensional. Estos casos involucran reclamaciones laborales y actuaciones contra una administradora de propiedad horizontal, un colegio privado y Colpensiones.

La carta cierra con una declaración en la que Márquez señala: “Ningún factor externo podrá nublar mi criterio jurídico, ni hacerme olvidar la formación académica, ética y moral que he logrado obtener en Colombia y en el exterior”.

Márquez indicó que los procesos
Márquez indicó que los procesos pro bono que adelanta no guardan relación con la reforma pensional - crédito suministrado a Infobae Colombia

Lo que sigue en la Sala Plena de la Corte

Con la confirmación del conjuez, la Corte Constitucional podrá convocar nuevamente a la Sala Plena para resolver la demanda que mantiene en suspenso la reforma pensional. Una vez fijada la fecha de votación, el pronunciamiento del conjuez será determinante para definir la validez del procedimiento legislativo y, por extensión, la continuidad del proyecto que pretende cambiar la estructura del sistema pensional colombiano.

Carlos Pablo Márquez es abogado de la Universidad Javeriana, con maestría en Derecho de Harvard Law School y doctorado en la Universidad de Oxford. Ha ejercido como exsuperintendente delegado, exdirector ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y abogado en firmas del sector de telecomunicaciones.

Su postulación como conjuez fue realizada por el magistrado Miguel Polo Rosero. Con su aceptación, queda habilitado para intervenir en uno de los expedientes más relevantes tramitados por la Corte Constitucional en el actual periodo legislativo.

Temas Relacionados

Reforma pensionalCarlos Pablo MárquezConjuezCorte ConstitucionalVicios de trámiteSistema pensionalLey 2381 de 2024Gustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy viernes

A lo largo del día se realizarán obras que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

Estos son los turnos de

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este viernes 12 de diciembre

Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué autos

Así rotara el pico y placa en Medellín este viernes 12 de diciembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Medellin este viernes

Así rotara el pico y

Estos son los cortes de la luz del 12 de diciembre en Santander

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán este día en el departamento de Santander

Estos son los cortes de

Entregaron tierras a campesinos que estuvieron bajo control de una sociedad del expresidente Álvaro Uribe

Las familias beneficiadas podrán acceder a créditos y desarrollar proyectos productivos en cultivos de arroz, plátano, yuca y apicultura

Entregaron tierras a campesinos que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

‘El Agropecuario’ estrenó canción y

‘El Agropecuario’ estrenó canción y en redes afirman que es una “tiradera” para Aida Victoria Merlano

Sara Corrales impactó con cambio de look durante su embarazo: así luce

Shakira hace historia y se convierte en la artista con la gira más taquillera de todos los tiempos: estos son los detalles

Beéle regresa a lo más alto del ranking de Spotify Colombia con estos éxitos

Westcol compartió la clave para ser ‘viral’ y reveló el famoso que impulsó su carrera: “Entendí la oportunidad”

Deportes

Cucho Hernández sería visto por

Cucho Hernández sería visto por un reconocido equipo de la Serie A italiana: este sería el destino del goleador de Betis

Jorge Bava prendió el ventilador: dejó mal parado a Santa Fe por su salida y lo que pasó con su renovación

Fin de una era en Millonarios: Juan Pablo Vargas dijo adiós y este será su nuevo equipo

Junior y Tolima tendrán una sorpresa de la Dimayor en la final de la Liga BetPlay: vea de qué se trata

Mientras Nacional confía en “acercar la final de Copa Colombia a su favor”, Medellín deja claro que es “un partido diferente”