Esta es la historia de la segunda vuelta electoral en Colombia: ¿Cómo se instauró y para qué sirve?

El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional

Luego de la primera vuelta electoral en Colombia, llevada a cabo el 31 de mayo de 2026, en la que los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella, representando el movimiento político Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, candidato de la coalición Pacto Histórico, obtuvieron la mayor cantidad de votos junto a sus fórmulas presidenciales José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, respectivamente.

Tras dicha contienda electoral, en la que se conoció que De la Espriella obtuvo 10.366.143 votos, mientras Iván Cepeda obtuvo 9.703.921, inició la carrera a lo que en Colombia se conoce como segunda vuelta electoral, que se realizará el domingo 21 de junio de 2026.

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Dicho eso, la segunda vuelta presidencial en Colombia se estableció por la Constitución de 1991 para exigir que el presidente electo alcanzara una mayoría absoluta en la primera votación.

La reforma de 1991 sustituyó el sistema de mayoría relativa aplicado durante décadas: antes, la presidencia se definía en una sola vuelta, lo que favorecía el bipartidismo y restringía el acceso de nuevas fuerzas políticas.

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El mecanismo exige superar la mitad de los sufragios para ganar en el primer turno y, si no ocurre, habilita un balotaje entre los dos punteros tres semanas después con definición por mayoría simple - crédito Luisa González / Reuters

El artículo 190 de la Constitución de 1991 estableció que, para resultar elegido en la primera votación, un candidato debía obtener más del 50% de los votos depositados. Si ningún aspirante alcanzaba ese umbral, los dos más votados competían en una segunda votación tres semanas después, y en esa instancia bastaba con mayoría simple para ser declarado presidente.

Antecedentes históricos del desempate y del voto presidencial en Colombia

La historia del desempate electoral y del voto presidencial en Colombia tuvo distintas fórmulas a lo largo del siglo XIX.

Señal Memoria, el archivo audiovisual de la televisión pública colombiana, recordó que durante el primer siglo de vida independiente el presidente era elegido por colegios electorales y, cuando ningún candidato alcanzaba mayoría absoluta, el Congreso resolvía el desempate.

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Ese escenario ocurrió en 1849, cuando fue elegido José Hilario López, y en 1876, cuando fue elegido Aquileo Parra, ambos del Partido Liberal, según el recuento de Señal Memoria.

El mismo artículo explicó que, bajo la Regeneración y la Hegemonía Conservadora, esas figuras dejaron de contemplarse en las normas constitucionales y se consolidaron exclusiones en el control del Estado.

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A partir de 1853, se adoptó el voto directo y secreto para cargos públicos relevantes, pero la participación ciudadana era limitada: solo los hombres mayores de 21 años con propiedades o renta asegurada podían ejercer el voto.

La Registraduría Nacional del Estado Civil reseñó que antes existían restricciones por edad, propiedad o renta para participar, y que las reformas del siglo XX extendieron el derecho hasta incluir a las mujeres desde 1957 - crédito Mario Caicedo / EFE

A partir de 1914, se adoptó el voto directo para presidente. Citó como ejemplos de resultados determinados por divisiones internas de los partidos la elección de Olaya Herrera en 1930 y la de Ospina Pérez en 1946.

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El sufragio universal masculino fue instaurado en 1936 y el voto femenino en 1957, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de la organización electoral en Colombia.

La adopción de la segunda vuelta en 1991, tras una coyuntura de crisis política y violencia, se presentó como un cambio orientado a consolidar el pluralismo electoral.

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El estudio académico La doble vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia 1994-2018 sostuvo que la reforma se insertó en un paquete de reglas de inclusión y apertura política aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente.

Desde 1994, el país empleó este sistema. Según Señal Memoria, solo en 2002 y 2006, cuando ganó Álvaro Uribe Vélez, no fue necesaria la segunda vuelta.

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¿Quién impulsó la segunda vuelta presidencial en Colombia?

El establecimiento de la segunda vuelta presidencial en Colombia no tuvo un creador individual. El estudio académico de la Universidad Sergio Arboleda, institución universitaria privada colombiana, indicó que, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, existió un acuerdo amplio entre fuerzas políticas para introducir la doble vuelta.

Carlos Lleras de la Fuente consignó que los proyectos del gobierno de César Gaviria y los presentados por voceros del Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Liberal, la Unión Patriótica, el movimiento Liberal-Movimiento Estudiantil, el Partido Conservador, la Alianza Democrática M-19 y Autoridades Indígenas de Colombia coincidieron en ese cambio. El texto señaló que solo un pequeño sector del Partido Conservador expresó desacuerdo.

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El mismo documento citó un argumento atribuido a Lleras de la Fuente sobre los efectos de los sistemas electorales: los mayoritarios a una vuelta tendían al bipartidismo alternativo y los de dos vueltas a un multipartidismo “aliancista”. En esa línea, la reforma se presentó como una regla orientada a ampliar participación política real e incentivar coaliciones de gobierno.

Efectos de la segunda vuelta sobre pluralismo y legitimidad electoral

Según el artículo académico, la segunda vuelta contribuyó al aumento del número de candidatos y a la proyección de nuevos partidos al crear un escenario de mayor competencia y más espacios para coaliciones.

El estudio informó que el promedio de candidatos presidenciales pasó de 5.0 entre 1974 y 1986 a 7.0 en el periodo 1994–2018 y que, hasta 1994, el bipartidismo concentró más del 90% de los votos.

En las elecciones posteriores, el índice de concentración disminuyó y el promedio entre 1998 y 2018 fue de 71%. También describió dos casos de reversión del resultado entre primera y segunda vuelta: 1998 y 2014.

En cuanto a legitimidad, el artículo sostuvo que no era claro que el ballotage generara siempre un aumento del apoyo electoral al presidente electo, medido en votos efectivos respecto al potencial electoral.

Aunque los presidentes elegidos mediante segunda vuelta obtuvieron más votos que en la primera, en términos ponderados el apoyo no fue necesariamente mayor que en el sistema previo.

En esa comparación, el texto informó que el apoyo promedio de los presidentes elegidos en primera vuelta fue de 25,5% y el de los elegidos con ballotage fue de 26,7%, una diferencia de 1,2%.