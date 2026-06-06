Colombia

Uribe exige destitución y cárcel para Petro, asegura que hay una “amenaza de violencia” si pierde en las elecciones

La escalada verbal se da mientras partidos y dirigentes se involucran en la disputa por sumar apoyos en la contienda, en un clima de tensión creciente entre simpatizantes de ambos aspirantes

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Ilustración tipo acuarela de dos hombres con traje y corbata: uno a la izquierda, canoso, señalando y con la boca abierta; el otro a la derecha, de perfil, mirando.
Álvaro Uribe acusa a Gustavo Petro de incitar a la violencia en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En plena campaña para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió la destitución del presidente Gustavo Petro y sostuvo que debe ir a prisión, al acusarlo de promover la violencia para respaldar al senador.

En un mensaje publicado en X, Uribe escribió que “Petro merece destitución y encarcelamiento. Por desesperado que esté, porque Cepeda puede perder las elecciones, no tiene derecho a la cobarde instigación de violencia al pueblo colombiano, a la amenaza de más violencia si pierde (sic)”.

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La escalada verbal se da mientras partidos y dirigentes se involucran en la disputa por sumar apoyos en la contienda, en un clima de tensión creciente entre simpatizantes de ambos aspirantes.

En plena campaña para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió la destitución del presidente Gustavo Petro y sostuvo que debe ir a prisión - crédito @AlvaroUribeVel/X
En plena campaña para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió la destitución del presidente Gustavo Petro y sostuvo que debe ir a prisión - crédito @AlvaroUribeVel/X

Cepeda respondió en la misma red social y apuntó directamente al expresidente: “Uribe, el único desesperado es usted”.

En su réplica, Cepeda llevó el cruce al terreno judicial al mencionar a Santiago Uribe y a un grupo armado al que atribuyó delitos. “A su hermano, el jefe criminal de Los 12 apóstoles, autor de masacres y torturas contra los campesinos de Yarumal, lo condenaron a 28 años“, escribió.

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Cepeda también planteó una pregunta sobre el vínculo del expresidente con esos hechos: “¿En esos crímenes fue cómplice de su hermano?”. Y cerró con una referencia a la interna electoral: “Y como si fuera poco, usted y su candidata quedaron liquidados políticamente el 31 de mayo”.

Cepeda respondió en la misma red social y apuntó directamente contra Uribe. “Uribe, el único desesperado es usted”, afirmó el senador - crédito @IvanCepedaCast/X
Cepeda respondió en la misma red social y apuntó directamente contra Uribe. “Uribe, el único desesperado es usted”, afirmó el senador - crédito @IvanCepedaCast/X

Uribe acusó a Petro de fabricar pruebas falsas, tras nuevas denuncias de supuesto fraude electoral

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se sumó al debate nacional tras las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en las elecciones del 31 de mayo de 2026. En un mensaje publicado en la red social X, Uribe sostuvo que tanto Petro como el senador Iván Cepeda “tienen toda la capacidad de fabricar pruebas falsas”, apuntando directamente a la credibilidad de los señalamientos hechos por el mandatario.

El cruce de declaraciones se produjo luego de que Petro asegurara que existieron alteraciones en el censo y el software electoral en la víspera de los comicios.

Según el presidente, la cifra oficial de habilitados para votar habría pasado de 41.421.973 a 42.307.373, lo que representa una diferencia de 885.409 cédulas. El mandatario vinculó este cambio, ocurrido el 26 de mayo de 2026 en dos momentos específicos del día, con un presunto intento de manipulación previo a la primera vuelta presidencial.

Gustavo Petro señaló presunto fraude en la primera vuelta
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro señaló un presunto fraude en la primera vuelta - crédito @petrogustavo/X

Las denuncias de Petro generaron inquietud sobre la legitimidad de la jornada electoral, en la que Abelardo de la Espriella resultó vencedor. El presidente afirmó que presentará “las bases comprobadas del posible fraude, que puedo entregar a autoridad competente”, subrayando que su desconfianza se apoya en datos concretos y en información sobre el funcionamiento del software utilizado por la Registraduría.

Durante la tarde del martes 2 de junio, Uribe enfatizó que la discusión, lejos de limitarse al plano técnico, adquiere profundidad política. “Nuestra democracia necesita que las autoridades electorales se anticipen a explicarle a la opinión esta denuncia de Petro sobre fraude. El gran fraude es la imposición terrorista de votar por Cepeda”, planteó el exmandatario, trasladando así el foco hacia el clima político que rodeó la contienda.

Álvaro Uribe Vélez reaccionó a mensaje de Gustavo Petro
Con este mensaje en las redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a mensaje del mandatario Gustavo Petro sobre la presunción de fraude electoral - crédito @alvarouribevel/X

Las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral han desencadenado una fuerte disputa política en Colombia. El mandatario afirma que hubo cambios inexplicables en el censo y el software electoral, mientras que el expresidente Álvaro Uribe y sectores opositores califican esas acusaciones como intentos de deslegitimar el resultado, defendiendo la transparencia de la jornada y pidiendo a las autoridades electorales una explicación pública.

En este contexto, la tensión entre el Ejecutivo y la oposición se acentúa, mientras la ciudadanía aguarda respuestas claras sobre las anomalías señaladas y el futuro de la legitimidad institucional en el país.

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