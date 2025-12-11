Colombia

Tatán Mejía realizó una contundente reflexión sobre el ‘hate’ en redes sociales: “Solo atacas a los que están por encima tuyo”

Lejos de victimizarse, el creador colombiano aprovechó los comentarios negativos para enviar un mensaje de apoyo y motivación, invitando a sus seguidores a enfocarse en el amor y la superación personal

Guardar
El deportista y exparticipante de 'Masterchef Celebrity' ironizó el tema a los que le dejan mensajes de odio en redes - crédito @rechismes/IG

En un contexto donde la hostilidad en redes sociales parece intensificarse de manera repetitiva en los diferentes perfiles de los usuarios, Tatán Mejía ha ofrecido una reflexión sobre el fenómeno del hate y su impacto tanto en la dinámica de las plataformas como en quienes generan contenido.

El motocrossista decidió tener un diálogo con sus seguidores, en el que abordó la raíz y las consecuencias de los ataques en línea, así como el inesperado efecto que estos tienen en la viralización de contenidos.

Son una de las parejas
Son una de las parejas más queridas de las redes sociales con su desparpajo y cómo muestran su relación - crédito @tatanmejia/IG

Al analizar el origen de la animadversión, Mejía compartió una frase que, según él, resume la naturaleza de la envidia digital: “Nadie te va a odiar más que la persona que finge ser lo que tú eres de forma natural”, afirmó Tatán Mejía en sus redes sociales.

Esta observación le sirvió para profundizar en la psicología detrás del odio en línea, sugiriendo que quienes atacan suelen proyectar frustraciones personales: “No sé por qué este mes se activa tanto el hate. Es como que, juep*ta, no pude este año, vamos a atacar a los que sí pudieron y acabar con ellos”, explicó Mejía, atribuyendo el aumento de comentarios negativos a una especie de catarsis colectiva ante el éxito ajeno.

El creador también desmitificó la relación de poder entre quienes atacan y quienes reciben el odio: “Tú solamente atacas a los que están por encima tuyo (sic). Solamente te ataca la gente que está por debajo de ti, porque la gente que está por encima de ti está demasiado ocupada trabajando y siendo feliz. No hay un tiempo“, argumentando que el acoso en redes sociales suele provenir de quienes se sienten rezagados o insatisfechos.

El paisa también dijo que
El paisa también dijo que su reconocimiento en redes se debe al crecimiento que sus seguidores con los trabajos con diferentes campañas - crédito @tatanmejia/IG

Más allá del análisis psicológico, el exparticipante de Masterchef Celebrity expuso el mecanismo por el cual el hate contribuye, paradójicamente, al éxito de los contenidos en redes sociales.

“Lo que uno tiene que lograr en redes sociales, que esto también es para gente de marketing y publicidad y agencias y marcas, lo único que uno tiene que lograr en redes sociales, para que el video se viralice y se vuelva grande y crezca, es que la gente guarde, comparta, comente, dele like y lo vea mucho”.

En este sentido, detalló cómo incluso los comentarios negativos y la interacción de los detractores alimentan el algoritmo: “La gente que te odia, lo ve, lo repite, escribe un comentario, reenvía ese comentario, mira los comentarios de los otros, guarda ese video también para que otros lo vean y vuelve y lo ve y se autollena de odio para saber qué responder. Y lo único que hace es que este contenido se viralice. Y la gente que genera recursos por redes sociales, pues sea más rica”, afirmó Mejía, agradeciendo irónicamente a quienes lo critican.

El paisa logró reconocimiento además
El paisa logró reconocimiento además de su actividad deportiva, por el éxito que tuvo en 'Masterchef Celebrity' - crédito @tatanmejia/IG

Lejos de victimizarse, el creador reconoció que incluso los ataques pueden convertirse en insumo para su propio contenido: “A mí me tiran poquito, pero uso esos recursos para tener de qué hablar también aquí. Está bueno también: Ay, no les pares bolas. No, no, no, no, no les pares bolas. Es que me dan material y me dan contenido para hablar”, dijo el esposo de Maleja Restrepo, resaltando el valor de transformar la negatividad en oportunidades de comunicación.

Finalmente, Mejía reivindicó la importancia de celebrar el éxito ajeno y fomentar una cultura de apoyo en las plataformas digitales: “Yo aquí solamente quiero repartir amor y desearles amor a todos los que me están viendo por aquí. Que les vaya bien, hijuemadre, que llenen de billete, que logren sus metas y sus sueños. Sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Mi meta clave es trabajar por eso. Punto”, concluyó Tatán Mejía en su mensaje.

