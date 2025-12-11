Maluma anunció que hará un pódcast sobre salud mental: “Es mi regalo de Navidad”

El paisa espera que las personas encuentren herramientas con este trabajo para trabajar con sus problemas emocionales - crédito @maluma/IG

El anuncio de Maluma sobre su nuevo pódcast llamado Las cosas como son representa un momento significativo en la trayectoria del artista colombiano.

Tras atravesar un año que él mismo describió como complejo en lo emocional y psicológico, el cantante decidió alejarse de la ciudad, buscando refugio en el campo y en la introspección.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Maluma dedicó emotivas palabras a J Balvin tras su presentación en Medellín - crédito @maluma/IG

Desde Medellín, comparte que este proceso de sanación lo llevó a crear un espacio para hablar abiertamente de temas que suelen permanecer en silencio, especialmente entre los hombres.

“Este año fue un año muy complejo para mí a nivel emocional, a nivel psicológico. Tuve que pasar por una montaña rusa de emociones y créanme que era muy difícil ver la luz a través de toda esta oscuridad”, confesó el intérprete de temas como Bronceador y Junio en un mensaje dirigido a sus seguidores.

El artista relató que, antes de vivirlo en carne propia, solía minimizar los problemas de salud mental, pues no sabía cómo reaccionar hasta que le llegó el turno a él.

“Siempre que yo veía a alguien con ansiedad, con depresión, algún tema psicológico, mi respuesta automática era: ‘Parce, ocúpate, haz ejercicio’, no sé, ‘piensa en otras cosas’. Hasta que me pasó a mí y supe que era algo real y supe que era algo delicado que se tenía que tomar con la seriedad absoluta”, agregó.

Juan Luis Londoño viene trabajando desde hace meses en este proyecto inspirado en la salud mental - crédito @maluma/IG

La reflexión sobre el estigma que rodea la salud mental, especialmente en la masculinidad, se convirtió en un eje central de su mensaje.

“Temas que son tabú y más para el tema en los hombres, en la masculinidad, hablar de ansiedad, depresión, todavía se siente como un tabú y yo quiero romper esos tabús y quiero que la gente se abra y pueda sanar a través de la terapia o de los caminos que elijan”, destacando la importancia de abrir espacios de diálogo y apoyo.

Durante este periodo, Maluma inició un proceso de sanación que incluyó terapia y el acompañamiento de personas expertas.

“Empecé este camino de volver a mí y lo único que me pedía mi cuerpo, mi alma y mi espíritu era volver a mí. Yo estaba loco por volver y fue un año de mucha terapia, fue un año de sentarme con muchas personas que tienen mucho conocimiento al respecto y, aprovecho este video también para saludarlos a todos ustedes, quienes me ayudaron y fueron parte fundamental de mi proceso”, relató.

El paisa también se ha dedicado a la crianza de su hija París - crédito @maluma/Instagram

Asimismo, el artista reconoció que, aunque hoy mira ese periodo con gratitud, en su momento lo vivió como una de las etapas más difíciles de su vida.

El resultado de este proceso es este nuevo proyecto, un pódcast que Maluma describe como su regalo de Navidad para sus seguidores a los que presentará su primera temporada durante este mes de unión y reflexión sobre lo que pasó en el año que termina.

El proyecto busca ofrecer herramientas y experiencias que ayuden a quienes atraviesan situaciones similares: “Todos estos caminos y todas estas herramientas también se las quiero proporcionar. Entonces, este diciembre mi regalo de Navidad es... Las cosas como son, así se llama este pódcast. Muy pronto lo vamos a lanzar y gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por el cariño, por el apoyo”.

El cantante ha presumido en redes la cercanía que tiene con su mascota - crédito @buda.licious / Instagram

Esto provocó una ola de mensajes en su publicación de Instagram, con mensajes de los que destacan el de J Balvin, uno de los abanderados de esta causa: “Legoooooo, qué chimba”, escribió su colega.

Por otro lado, seguidores escribieron opiniones como: “Qué top la idea! Sanar es un acto de paciencia: no consiste en olvidar lo que dolió, sino en aprender a sostenerlo de otra manera 👏“; ”sí mi rey, qué grande"; “Gracias por mostrar lo real, sos ejemplo e inspiración 👏🏾La salud mental es fundamental para vivir tranquilo y en paz.Un día a la vez 🫡“, entre otros.