Garulla de Soacha será declarado como patrimonio cultural e inmaterial de Colombia: esto le falta en el Congreso para que sea ley

La iniciativa busca reconocer la importancia de este alimento típico y establecer una fecha especial para su celebración en el calendario nacional

La garulla, amasijo tradicional de
La garulla, amasijo tradicional de Cundinamarca, podría recibir protección legal y reconocimiento nacional gracias a un proyecto de ley - crédito Prensa Alexandra Vásquez

El municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, podría estar a punto de ver reconocida una de sus tradiciones más arraigadas.

La garulla, un amasijo típico que ha sido elaborado artesanalmente durante más de un siglo, está cerca de ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Esta posibilidad está más cerca que nunca luego de que en la Comisión Sexta de Senado se aprobara en tercer debate el proyecto que promueve y protege este alimento como símbolo cultural y sustento económico para las comunidades involucradas en su producción.

La propuesta es liderada por la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, en la que resaltó este plato autóctono de la región andina colombiana.

“La garulla soachuna nos recuerda quiénes somos, qué nos identifica y qué nos une. Con más de un siglo de presencia en la vida cotidiana de la comunidad, constituye mucho más que una preparación culinaria. Representa un conjunto de saberes transmitidos de generación en generación que configuran la memoria histórica y el sentido de pertenencia de sus habitantes”, expresó la congresista.

Así mismo, la parlamentaria aseguró que, de llegar a ser declarada como patrimonio de la Nación, “no solo reivindica quienes han dedicado su vida a preservar esta tradición, sino que permite visibilizar un patrimonio que ha sido fundamental en la construcción simbólica y social del municipio de Soacha. Es también un acto de justicia cultural hacia las y los portadores de este conocimiento”.

A este proyecto solo le falta su cuarto y último debate en la Plenaria del Senado, y posteriormente será sancionado como nueva ley por la Presidencia de la República.

