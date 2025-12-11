Francisco Barbosa afirma que “Petro le entregó el país a los narcotraficantes” tras cifras sobre operativos

Francisco Barbosa - Gustavo Petro | crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa

El intercambio público entre el precandidato presidencial Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro volvió a escalar luego de que el mandatario mencionara cifras relacionadas con operativos contra el tráfico de drogas durante un consejo de ministros.

Estas afirmaciones surgieron tras comentarios del presidente estadounidense acerca de que Colombia estaría produciendo volúmenes significativos de sustancias ilícitas, lo que motivó una discusión nacional por el método y la interpretación de dichos números.

Barbosa reaccionó a esos datos con un pronunciamiento en el que dirigió críticas al presidente y a su política en materia de seguridad.

En su mensaje, el exfiscal citó varias acciones que, a su juicio, habrían incidido en el escenario actual del país frente al narcotráfico.

Dentro de su declaración a través de la red social X, afirmó: “Petro le entregó el país a los narcotraficantes a través de la paz total”, y complementó esa idea señalando que la solicitud de levantamiento de órdenes judiciales en el marco de ese enfoque habría permitido el regreso a las calles de personas investigadas.

También sostuvo que, según un informe televisivo, miembros cercanos al jefe de Estado habrían compartido información de carácter militar con organizaciones armadas ubicadas en la frontera.

La reacción de Barbosa se concentró posteriormente en los datos divulgados por el presidente. Petro presentó cifras sobre incautaciones de drogas, lo que motivó la respuesta del exfiscal. Barbosa expresó que “sobre la cifra de incautaciones debe aclararse que estas las mide el mismo Petro y su ministro de defensa”, y añadió que no existiría un ente autónomo encargado de validar de manera independiente esa información. Señaló además que la Fiscalía no publica estos indicadores como en periodos previos, lo que, en su opinión, dificulta el contraste de fuentes.

Dentro de sus comentarios, Barbosa también hizo referencia a antecedentes que involucran al mandatario. En su mensaje, afirmó: “Petro no saldrá de su laberinto”, aludiendo a que el presidente figura actualmente en una lista de monitoreo financiero impulsada por autoridades estadounidenses. El exfiscal sostuvo que, desde enero de 2023, había advertido sobre riesgos en el manejo del orden público y la seguridad, menciones que retomó para contextualizar sus apreciaciones sobre el debate reciente.

El cruce de declaraciones entre ambos actores se inscribe en un clima político marcado por discusiones sobre la estrategia contra el narcotráfico y por contrastes en la interpretación de los logros operativos. Mientras que Petro ha indicado una reducción de áreas ilícitas y avances en materia de incautaciones, diferentes figuras de la oposición, entre ellas Barbosa, han puesto en duda la metodología de medición utilizada durante este gobierno.

La controversia también se relaciona con el debate alrededor de la llamada “paz total”, uno de los ejes estratégicos del Ejecutivo. Barbosa planteó que ese marco habría permitido condiciones que, según su declaración, beneficiaron a estructuras ilegales. En su mensaje, mencionó además el reporte televisivo citado previamente, con el cual buscó respaldar sus señalamientos sobre el manejo de información sensible.

Las reacciones frente a estas afirmaciones continúan generando atención mediática en un contexto donde los indicadores sobre incautaciones, cultivos y operaciones contra organizaciones criminales suelen convertirse en criterio para evaluar el desempeño gubernamental en materia de seguridad nacional. Los datos divulgados por Petro durante el consejo de ministros, y posteriormente cuestionados por Barbosa, se han incorporado al debate público sobre la forma en que se registran y verifican estas estadísticas.

Barbosa, en su rol de precandidato, ha seguido utilizando plataformas digitales para exponer sus posiciones frente a la administración actual. Su mensaje más reciente se centró en la necesidad, según él, de contar con información verificable sobre los resultados operativos y sobre las dinámicas del narcotráfico en el territorio nacional. Las afirmaciones emitidas por Petro en X, donde señaló que Barbosa “no renuncia porque las evidencias de narco corrupción son enormes”, fueron otro punto que alimentó la discusión y originaron nuevas respuestas del exfiscal.

Las declaraciones de ambas partes han mantenido el tema en la agenda pública, especialmente en un momento en el que Colombia se prepara para un año preelectoral y donde las políticas de seguridad continúan siendo un eje central de discusión entre Gobierno, oposición y distintos sectores sociales.