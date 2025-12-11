Colombia

Eduardo Zapateiro respondió a versión de Juan Miguel Huertas, acusado de aliarse con ‘Calarcá’, sobre un posible complot: “Fue él quien quedó expuesto”

El excomandante del Ejército Nacional, ahora inmerso en la política, aseguró que las acusaciones de Huertas le ha implicado graves afectaciones a la seguridad de su familia y la propia, además de aclarar que nunca ha sido mencionado en las revelaciones de los informes del líder de las disidencias de las Farc

El escándalo por la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en las Fuerzas Militares enfrenta a los generales Juan Miguel Huertas y Eduardo Zapateiro - crédito Colprensa

El escándalo de la presunta infiltración de las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá en las Fuerzas Militares sigue generando fuertes roces, especialmente tras la aparición del general Juan Miguel Huertas para acusar al exalto mano Eduardo Zapateiro como responsable de un supuesto complot en su contra.

En medio de una entrevista concedida a W Radio, el cuestionado militar señaló que Zapateiro sería el responsable del supuesto plan en su contra, que incluiría amenazas y presuntos vínculos con estructuras criminales asociadas a alias Calarcá.

Ambos generales, figuras de alto rango en el Ejército Nacional, han hecho públicas sus versiones en medio de investigaciones y señalamientos que involucran a sus familias y a otros miembros de la institución.

Juan Miguel Huertas acusó directamente a dos altos oficiales de estar detrás de un supuesto complot en su contra. “Si algo le pasa a él o a su familia, eso tendría dos nombres propios: Eduardo Zapateiro y Mario Sarmiento”, afirmó Huertas, refiriéndose también al coronel Mario Sarmiento Reyes, a quien describió como “una persona que estuvo capturada por lavado de activos con el ELN”.

Aunque inicialmente evitó mencionar a Zapateiro de forma directa, lanzó una alusión: “Hay gente que grita ‘ajúa’ y se quiere hacer ver como defensor de la patria”.

El general insistió en que las acusaciones en su contra forman parte de una campaña sistemática para perjudicarlo: “Lo único que buscan es eso (hacerle daño), es algo sistemático”.

Ante estos señalamientos, Eduardo Zapateiro respondió con un comunicado en el que rechazó las acusaciones y cuestionó la insistencia de Huertas en vincularlo a un complot.

“La insistente obsesión del BG Juan Miguel Huertas Herrera hacia mi persona no logrará desviar la atención de las graves acusaciones que pesan sobre él”, expresó Zapateiro, quien subrayó que en los medios nunca se han mencionado vínculos suyos con estructuras criminales.

“Fue el propio BG Huertas Herrera quien quedó expuesto ante la opinión pública, luego de que, mediante herramientas técnicas y de investigación, se evidenciara su presunta conexión con estructuras criminales”, añadió.

Zapateiro también se refirió a la entrevista de Huertas en la cadena radial La W, donde este último intentó, según sus palabras, sembrar dudas sobre su integridad. “Podrá intentar sembrar dudas —como lo hizo en su reciente entrevista en la cadena radial La W—, pero nada de lo que declare ante los medios le servirá. Esos asuntos deberá resolverlos ante las autoridades judiciales competentes”, sostuvo el general, quien insistió en que las investigaciones y acusaciones pesan sobre Huertas, no sobre él.

El cruce de acusaciones incluyó advertencias sobre amenazas y riesgos personales. Huertas responsabilizó a Zapateiro y a Sarmiento de cualquier eventualidad que pudiera ocurrirle a él o a su familia.

Por su parte, Zapateiro replicó: “Frente a ello, debo señalarle a los colombianos que, quien realmente está en riesgo, soy yo: mi esposa, mis dos hijos y yo mismo. Hemos sido amenazados por las estructuras criminales que, según la investigación revelada por Caracol, estarían relacionadas con los hechos denunciados, y precisamente esas son las mismas organizaciones que combatí durante toda mi carrera militar”.

En el intercambio, Zapateiro también abordó las descalificaciones personales que, según él, ha recibido de Huertas.

“El general me descalifica llamándome ‘el señor AJUA, que se hace llamar Defensor de la Patria’, insinuando que enfrento procesos judiciales, mientras al mismo tiempo reconoce públicamente que no existe investigación alguna en mi contra”, afirmó.

El general defendió su trayectoria, asegurando: “Los colombianos saben que siempre he actuado conforme a la Constitución y la ley. Nunca he representado amenaza distinta a la que sienten quienes están al margen del ordenamiento jurídico”.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en investigaciones sobre presuntos vínculos de Huertas con estructuras criminales asociadas a alias Calarcá, mientras que Huertas sostiene que es víctima de un complot orquestado por Zapateiro y Sarmiento. Las versiones opuestas de ambos generales han generado un debate sobre la institucionalidad y la seguridad en el país.

Actualmente, Zapateiro ha manifestado su respaldo a la campaña presidencial de Abelardo de La Espriella, señalando que su apoyo responde a la necesidad de contribuir a la recuperación del país. En medio de la controversia, el general reafirmó su compromiso con Colombia y su determinación de mantener sus principios ante la opinión pública.

Dimayor haría un revolcón para

Crimen de Jaime Esteban Moreno

⁠Marco Antonio Solís envió sentido

Chontico Día números ganadores del

Concejal llamó a la atención
