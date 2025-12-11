Colombia

Alcaldía de Bogotá descartó retorno de indígenas Emberá al parque Nacional y anunció su fecha de reapertura

Las autoridades locales señalaron que el parque seguirá cerrado para prevenir asentamientos, mientras los emberá esperan una mesa de diálogo con la Unidad de Víctimas tras su reciente movilización

Guardar
La administración distrital en Bogotá
La administración distrital en Bogotá descartó el regreso de los indígenas Emberá al Parque Nacional para evitar nuevos asentamientos - crédito Colprensa

La administración distrital en Bogotá descartó la posibilidad de que los indígenas emberá regresen al parque Nacional, tras la reciente movilización de cerca de cien miembros de esta comunidad en la ciudad.

La Alcaldía, por medio de su secretario de Gobierno, Gustavo Quintero confirmó que el parque, actualmente bajo custodia para evitar nuevos asentamientos, será reabierto de manera progresiva a partir de 2026 para el uso de la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta decisión responde tanto a la importancia del espacio público como a la necesidad de evitar que se repitan situaciones de ocupación que han generado tensiones en el pasado.

En el entorno de esta movilización, Quintero explicó que los indígenas emberá optaron por dirigirse hacia el barrio San Cayetano, al occidente de la capital, sede de la Unidad de Víctimas, donde actualmente permanecen a la espera de una mesa de diálogo con representantes de dicha entidad.

El secretario de Gobierno Distrital,
El secretario de Gobierno Distrital, Gustavo Quintero anunció la reapertura progresiva del parque Nacional a partir de 2026 para uso ciudadano - crédito Alcaldía de Bogotá

El funcionario subrayó que “decidieron dadas las demandas que tienen hacia la Nación seguir hacia San Cayetano (sede de la Unidad de Víctimas) donde se encuentran asentadas y estamos todos a la espera de que se de la mesa de conversación con representantes de la Unidad”.

La Consejería Distrital para las Víctimas, Paz y Reconciliación detalló que los más de cien indígenas embera, entre los que se encuentran menores de edad, se dividen en dos grupos con demandas diferenciadas.

El primero, que permanecía en albergues proporcionados por la Alcaldía de Bogotá, continúa reclamando el cumplimiento de los compromisos de reubicación, tanto en predios urbanos como en su territorio de origen.

Isabelita Mercado, consejera Distrital para las Víctimas, precisó en declaraciones reveladas por Caracol Radio: “Son personas que a la final no tienen una intención de permanecer en la ciudad, sino que decidieron y le manifestaron a la unidad su interés de ser reubicados en otro lugar y desafortunadamente eso no ha ocurrido”.

Cerca de 100 indígenas embera
Cerca de 100 indígenas embera se movilizan en Bogotá y se dirigen a la sede de la Unidad de Víctimas en San Cayetano - crédito Integración Social

El segundo grupo, que llegó en septiembre a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida en Bogotá, solicita ayudas al Gobierno nacional.

Mercado aclaró que estos indígenas no han sido desplazados por el conflicto armado, sino que arribaron por decisión propia, lo que limita la capacidad de la administración local para ofrecerles asistencia humanitaria.

La funcionaria puntualizó: “No llegan por cuenta del conflicto armado, es decir, no viven un hecho victimizante en su territorio que los expulsa y los obliga a vivir en la ciudad, sino que llegan por cuenta propia”.

Actualmente, el Distrito aguarda que la Unidad de Víctimas establezca un diálogo con los líderes de la comunidad Emberá para buscar acuerdos que permitan resolver la situación de estos grupos y evitar nuevos asentamientos en espacios públicos como el Parque nacional.

Alcaldía de Bogotá monitorea desplazamiento de comunidad embera hacia el parque Nacional

El Distrito activa alerta por
El Distrito activa alerta por posible retorno de indígenas Embera al parque Nacional tras salida desde la UPI La Florida - crédito Integración Social

El Distrito activó una alerta ante el posible retorno de indígenas Embera al parque Nacional, luego de que se reportara la salida de un grupo desde la UPI La Florida. Equipos de gestores de diálogo y la Policía Metropolitana de Bogotá mantienen presencia en la zona, que permanece cerrada desde el último desplazamiento de la comunidad.

Un video difundido muestra a integrantes de la comunidad Embera ingresando al portal 80 sin pagar el pasaje, lo que generó congestión en el sistema de transporte. Las imágenes registran a varias personas evadiendo el cobro antes de acceder al sistema.

Un video muestra a miembros de la comunidad embera ingresando al portal 80 sin pagar pasaje, causando congestión en el sistema de transporte - crédito @ElDatoColombia/X

El secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, informó a través de su cuenta de X que al menos 41 adultos y 33 menores salieron de la UPI La Florida, aparentemente con destino al parque Nacional.

Silva Moyano solicitó al Icbf que garantice la protección de los niños y niñas de la comunidad, actúe ante cualquier posible vulneración de derechos y prevenga su instrumentalización.

“Desde la Alcaldía insistimos en que el espacio público no es un lugar adecuado para establecerse de manera permanente e implica unos riesgos enormes para los menores”, afirmó el funcionario.

Equipos de Diálogo Social acompañaron institucionalmente a la comunidad para determinar las condiciones de su presencia y el posible desplazamiento. Además, se reportó que un grupo de indígenas permanece en las inmediaciones de la Unidad de Víctimas, en la que denuncian retrasos o incumplimientos en la entrega de mercados.

Temas Relacionados

Indígenas emberaBogotáParque NacionalUnidad de VíctimasAlcaldía de BogotáSan CayetanoReubicación indígenas emberaGustavo QuinteroColombia-noticias

Más Noticias

El comediante Frank Martínez contó cuál ha sido su peor experiencia paranormal: “Empezó a oler como a muerte, horrible”

Inspirado en experiencias pasadas, el exparticipante de ‘Masterchef Celebrity’ revivió una historia que lo marcó y en la que habría encontrado inspiración para sus presentaciones

El comediante Frank Martínez contó

Por caso de inspector de Policía de Soacha que fue denunciado por tres vigilantes, abogada ‘influencer’ explicó si es legal grabar a una persona cometiendo un delito

La creadora de contenido Laura Sánchez explicó por qué es fundamental conocer esta información para que ninguna mujer vuelva a ser víctima de las conductas inapropiadas

Por caso de inspector de

Ministerio de Transporte refuerza medidas por aumento de viajeros en el aeropuerto El Dorado: estas son las recomendaciones

La terminal aérea de Bogotá anticipa un flujo sin precedentes de usuarios entre diciembre de 2025 y enero de 2026: el Gobierno ha anticipado la movilización de 7,4 millones de pasajeros

Ministerio de Transporte refuerza medidas

Nadia Blel renunció de manera irrevocable a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

Nadia Blel es actual candidata al Senado de la República por esa colectividad, motivo por el cual señaló que su renuncia es para “competir en igualdad de condiciones”

Nadia Blel renunció de manera

Con vuelo en parapente, hijo del senador liberal Miguel Ángel Pinto presentó su candidatura a la Cámara por Santander: todo quedó en video

El lanzamiento de la candidatura se realizó desde una montaña en Floridablanca, donde Pinto Rueda utilizó el parapente como símbolo de impulso para la economía y la seguridad regional

Con vuelo en parapente, hijo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

La ‘Barbie colombiana’ se realizó

La ‘Barbie colombiana’ se realizó un nuevo procedimiento estético en los ojos: “La mejor decisión de mi vida”

Lokillo Flórez reveló que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentamiento con El Menor en la FMS World Series 2025

Cintia Cossio lloró en medio de una entrevista al referirse a su hermano Yeferson: “Estoy viva por él, es mi superhéroe”

‘Campanita’ se une a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Más de uno no estará preparado”

Tatán Mejía realizó una contundente reflexión sobre el ‘hate’ en redes sociales: “Solo atacas a los que están por encima tuyo”

Deportes

Alerta en la selección Colombia:

Alerta en la selección Colombia: Daniel Muñoz tuvo que ser operado de la rodilla y será baja por seis semanas

Colombia pierde puestos en el ranking femenino de la FIFA tras el empate contra Bolivia en la Liga Femenina de Naciones

Excampeón del mundo con Argentina evitó colocar a la selección Colombia como favorita para ganar el Mundial de 2026: “No llega”

Así analizó la prensa portuguesa el gran partido de Richard Ríos con el Benfica por Champions League: “Este no es mi límite”

Junior FC vs. Deportes Tolima: Hora y dónde ver la final de ida de la Liga BetPlay II-2025