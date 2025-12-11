Alcaldía de Bogotá descartó retorno de indígenas Emberá al parque Nacional y anunció su fecha de reapertura

La administración distrital en Bogotá descartó el regreso de los indígenas Emberá al Parque Nacional para evitar nuevos asentamientos - crédito Colprensa

La administración distrital en Bogotá descartó la posibilidad de que los indígenas emberá regresen al parque Nacional, tras la reciente movilización de cerca de cien miembros de esta comunidad en la ciudad.

La Alcaldía, por medio de su secretario de Gobierno, Gustavo Quintero confirmó que el parque, actualmente bajo custodia para evitar nuevos asentamientos, será reabierto de manera progresiva a partir de 2026 para el uso de la ciudadanía.

Esta decisión responde tanto a la importancia del espacio público como a la necesidad de evitar que se repitan situaciones de ocupación que han generado tensiones en el pasado.

En el entorno de esta movilización, Quintero explicó que los indígenas emberá optaron por dirigirse hacia el barrio San Cayetano, al occidente de la capital, sede de la Unidad de Víctimas, donde actualmente permanecen a la espera de una mesa de diálogo con representantes de dicha entidad.

El secretario de Gobierno Distrital, Gustavo Quintero anunció la reapertura progresiva del parque Nacional a partir de 2026 para uso ciudadano - crédito Alcaldía de Bogotá

El funcionario subrayó que “decidieron dadas las demandas que tienen hacia la Nación seguir hacia San Cayetano (sede de la Unidad de Víctimas) donde se encuentran asentadas y estamos todos a la espera de que se de la mesa de conversación con representantes de la Unidad”.

La Consejería Distrital para las Víctimas, Paz y Reconciliación detalló que los más de cien indígenas embera, entre los que se encuentran menores de edad, se dividen en dos grupos con demandas diferenciadas.

El primero, que permanecía en albergues proporcionados por la Alcaldía de Bogotá, continúa reclamando el cumplimiento de los compromisos de reubicación, tanto en predios urbanos como en su territorio de origen.

Isabelita Mercado, consejera Distrital para las Víctimas, precisó en declaraciones reveladas por Caracol Radio: “Son personas que a la final no tienen una intención de permanecer en la ciudad, sino que decidieron y le manifestaron a la unidad su interés de ser reubicados en otro lugar y desafortunadamente eso no ha ocurrido”.

Cerca de 100 indígenas embera se movilizan en Bogotá y se dirigen a la sede de la Unidad de Víctimas en San Cayetano - crédito Integración Social

El segundo grupo, que llegó en septiembre a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida en Bogotá, solicita ayudas al Gobierno nacional.

Mercado aclaró que estos indígenas no han sido desplazados por el conflicto armado, sino que arribaron por decisión propia, lo que limita la capacidad de la administración local para ofrecerles asistencia humanitaria.

La funcionaria puntualizó: “No llegan por cuenta del conflicto armado, es decir, no viven un hecho victimizante en su territorio que los expulsa y los obliga a vivir en la ciudad, sino que llegan por cuenta propia”.

Actualmente, el Distrito aguarda que la Unidad de Víctimas establezca un diálogo con los líderes de la comunidad Emberá para buscar acuerdos que permitan resolver la situación de estos grupos y evitar nuevos asentamientos en espacios públicos como el Parque nacional.

Alcaldía de Bogotá monitorea desplazamiento de comunidad embera hacia el parque Nacional

El Distrito activa alerta por posible retorno de indígenas Embera al parque Nacional tras salida desde la UPI La Florida - crédito Integración Social

El Distrito activó una alerta ante el posible retorno de indígenas Embera al parque Nacional, luego de que se reportara la salida de un grupo desde la UPI La Florida. Equipos de gestores de diálogo y la Policía Metropolitana de Bogotá mantienen presencia en la zona, que permanece cerrada desde el último desplazamiento de la comunidad.

Un video difundido muestra a integrantes de la comunidad Embera ingresando al portal 80 sin pagar el pasaje, lo que generó congestión en el sistema de transporte. Las imágenes registran a varias personas evadiendo el cobro antes de acceder al sistema.

Un video muestra a miembros de la comunidad embera ingresando al portal 80 sin pagar pasaje, causando congestión en el sistema de transporte - crédito @ElDatoColombia/X

El secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, informó a través de su cuenta de X que al menos 41 adultos y 33 menores salieron de la UPI La Florida, aparentemente con destino al parque Nacional.

Silva Moyano solicitó al Icbf que garantice la protección de los niños y niñas de la comunidad, actúe ante cualquier posible vulneración de derechos y prevenga su instrumentalización.

“Desde la Alcaldía insistimos en que el espacio público no es un lugar adecuado para establecerse de manera permanente e implica unos riesgos enormes para los menores”, afirmó el funcionario.

Equipos de Diálogo Social acompañaron institucionalmente a la comunidad para determinar las condiciones de su presencia y el posible desplazamiento. Además, se reportó que un grupo de indígenas permanece en las inmediaciones de la Unidad de Víctimas, en la que denuncian retrasos o incumplimientos en la entrega de mercados.