Trump lanzó fuerte advertencia a Petro tras operaciones en el Caribe: “Va a tener serios problemas si no se da cuenta”

Las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de bombardear costas colombianas - crédito Redes sociales/X

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a Colombia en el contexto del reciente despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, realizado bajo la excusa de su lucha contra el narcotráfico.

Trump señaló que el país produce “mucha droga” y enfatizó que el presiente Gustavo Petro debe “darse cuenta” de la situación, de lo contrario, advirtió que Colombia podría convertirse en el “siguiente objetivo” estadounidense después de Venezuela.

Al ser consultado sobre si ha mantenido algún contacto con Petro, Trump afirmó: “La verdad es que no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil con Estados Unidos y no le he dado mucha importancia. Va a tener serios problemas si no se da cuenta”.

Presidente Donald Trump lanzó nueva advertencia contra Colombia - crédito Fotomontaje Infobae

Estas palabras destacaron la postura crítica de Trump hacia la relación bilateral con el Gobierno de Petro y lanza una nueva alerta estadounidense sobre las políticas antinarcóticos del país sudamericano.

Las declaraciones se producen en un clima de tensión en medio de las operaciones militares de Estados Unidos en la región caribeña, según Trump, dirigidas a combatir el flujo de drogas desde América Latina.

Gustavo Petro habría lanzado indirectazo contra política antidrogas de Trump

Una vez se conocieron las polémicas declaraciones del mandatario americano, el presidente Gustavo Petro realizó una publicación sobre la incautación de una tonelada de cocaína en Cartagena, que iba con destino a Milán, Italia.

En su publicación, el mandatario colombiano fue enfático en afirmar que el operativo no dejó “un solo muerto”, dejando entrever la efectividad de la fuerza pública colombiana.

“La Policía Nacional incauta una tonelada de cocaína en Cartagena. La cocaína venía en vehículos y fue detenida en Cartagena sin un solo muerto. Iba con destino a Milán, Italia(sic)”, fue el mensaje puntual del jefe de Estado Colombiano.

Publicación de Petro sobre importante incautación de droga - crédito @PetroGustavo/X

Las advertencias previas de Trump sobre operativos militares en otros países suramericanos

No es la primera vez que Donald Trump se refiere a la posibilidad de bombardear las costas de otros países como parte de su supuesta lucha contra las drogas.

Durante su administración, el Gobierno estadounidense ha reiterado que el presidente tiene la facultad de ordenar estos ataques bajo las leyes de la guerra. Sin embargo, según informó The New York Times, aunque la administración Trump ha divulgado cada ofensiva y sus resultados, no se ha hecho público el análisis jurídico que respalda la legalidad para ejecutar este tipo de acciones.

“Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, precisó el jefe de Estado estadounidense en una rueda de prensa conocida el martes 9 de diciembre.

Gustavo Petro publicó este video minutos después de conocerse las nuevas declaraciones del presidente Trump - crédito @PetroGustavo/X

El contexto de estas declaraciones se relaciona con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, dirigido a combatir el tráfico de narcóticos provenientes de América Latina. Las amenazas públicas de Trump hacia presidentes como Gustavo Petro de Colombia se encuadran así en una estrategia más amplia, marcada por operativos militares, advertencias diplomáticas y un discurso que acentúa la presión sobre los gobiernos de la región.

El silencio respecto a los fundamentos legales de estas operaciones ha generado cuestionamientos entre expertos y parte de la comunidad internacional. Mientras tanto, la exhibición de resultados y anuncios sobre futuras acciones refuerzan la narrativa de mano dura impulsada por la Casa Blanca frente al tráfico de drogas en el hemisferio occidental.

En una entrevista concedida a Politico, Donald Trump reiteró su postura al señalar el caso de Venezuela como ejemplo de la estrategia estadounidense en la región. Trump explicó que su administración ha atacado embarcaciones utilizadas para el transporte de sustancias psicoactivas, y que algunas de estas lanchas han sido bombardeadas en las proximidades de las costas venezolanas.

El mandatario también informó que las autoridades estadounidenses están tomando medidas para identificar y arrestar a supuestos “asesinos” de origen venezolano. Según sus declaraciones, miles de personas con antecedentes criminales han ingresado a Estados Unidos y están siendo localizadas por las fuerzas de seguridad.

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

Trump afirmó: “11.888 asesinos entraron a nuestro país, y el estúpido de Joe se los llevó. Y ahora los estamos sacando. Los estamos encontrando. Encontramos a muchos y los estamos sacando o los estamos encarcelando. Algunos son tan peligrosos y tan malos que no queremos devolverlos a su país porque encontrarán la manera de volver. Pero estos son asesinos de sangre fría”.