Colombia

Trump lanzó fuerte advertencia a Petro tras operaciones en el Caribe: “Va a tener serios problemas si no se da cuenta”

Las recientes declaraciones del mandatario estadounidense se producen tras el despliegue de fuerzas en el Caribe, en medio de tensiones por el tráfico de estupefacientes y la relación bilateral con el Gobierno colombiano

Guardar
Las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de bombardear costas colombianas - crédito Redes sociales/X

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a Colombia en el contexto del reciente despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, realizado bajo la excusa de su lucha contra el narcotráfico.

Trump señaló que el país produce “mucha droga” y enfatizó que el presiente Gustavo Petro debe “darse cuenta” de la situación, de lo contrario, advirtió que Colombia podría convertirse en el “siguiente objetivo” estadounidense después de Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Al ser consultado sobre si ha mantenido algún contacto con Petro, Trump afirmó: “La verdad es que no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil con Estados Unidos y no le he dado mucha importancia. Va a tener serios problemas si no se da cuenta”.

Presidente Donald Trump lanzó nueva
Presidente Donald Trump lanzó nueva advertencia contra Colombia - crédito Fotomontaje Infobae

Estas palabras destacaron la postura crítica de Trump hacia la relación bilateral con el Gobierno de Petro y lanza una nueva alerta estadounidense sobre las políticas antinarcóticos del país sudamericano.

Las declaraciones se producen en un clima de tensión en medio de las operaciones militares de Estados Unidos en la región caribeña, según Trump, dirigidas a combatir el flujo de drogas desde América Latina.

Gustavo Petro habría lanzado indirectazo contra política antidrogas de Trump

Una vez se conocieron las polémicas declaraciones del mandatario americano, el presidente Gustavo Petro realizó una publicación sobre la incautación de una tonelada de cocaína en Cartagena, que iba con destino a Milán, Italia.

En su publicación, el mandatario colombiano fue enfático en afirmar que el operativo no dejó “un solo muerto”, dejando entrever la efectividad de la fuerza pública colombiana.

“La Policía Nacional incauta una tonelada de cocaína en Cartagena. La cocaína venía en vehículos y fue detenida en Cartagena sin un solo muerto. Iba con destino a Milán, Italia(sic)”, fue el mensaje puntual del jefe de Estado Colombiano.

Publicación de Petro sobre importante
Publicación de Petro sobre importante incautación de droga - crédito @PetroGustavo/X

Las advertencias previas de Trump sobre operativos militares en otros países suramericanos

No es la primera vez que Donald Trump se refiere a la posibilidad de bombardear las costas de otros países como parte de su supuesta lucha contra las drogas.

Durante su administración, el Gobierno estadounidense ha reiterado que el presidente tiene la facultad de ordenar estos ataques bajo las leyes de la guerra. Sin embargo, según informó The New York Times, aunque la administración Trump ha divulgado cada ofensiva y sus resultados, no se ha hecho público el análisis jurídico que respalda la legalidad para ejecutar este tipo de acciones.

“Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, precisó el jefe de Estado estadounidense en una rueda de prensa conocida el martes 9 de diciembre.

Gustavo Petro publicó este video minutos después de conocerse las nuevas declaraciones del presidente Trump - crédito @PetroGustavo/X

El contexto de estas declaraciones se relaciona con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, dirigido a combatir el tráfico de narcóticos provenientes de América Latina. Las amenazas públicas de Trump hacia presidentes como Gustavo Petro de Colombia se encuadran así en una estrategia más amplia, marcada por operativos militares, advertencias diplomáticas y un discurso que acentúa la presión sobre los gobiernos de la región.

El silencio respecto a los fundamentos legales de estas operaciones ha generado cuestionamientos entre expertos y parte de la comunidad internacional. Mientras tanto, la exhibición de resultados y anuncios sobre futuras acciones refuerzan la narrativa de mano dura impulsada por la Casa Blanca frente al tráfico de drogas en el hemisferio occidental.

En una entrevista concedida a Politico, Donald Trump reiteró su postura al señalar el caso de Venezuela como ejemplo de la estrategia estadounidense en la región. Trump explicó que su administración ha atacado embarcaciones utilizadas para el transporte de sustancias psicoactivas, y que algunas de estas lanchas han sido bombardeadas en las proximidades de las costas venezolanas.

El mandatario también informó que las autoridades estadounidenses están tomando medidas para identificar y arrestar a supuestos “asesinos” de origen venezolano. Según sus declaraciones, miles de personas con antecedentes criminales han ingresado a Estados Unidos y están siendo localizadas por las fuerzas de seguridad.

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

Trump afirmó: “11.888 asesinos entraron a nuestro país, y el estúpido de Joe se los llevó. Y ahora los estamos sacando. Los estamos encontrando. Encontramos a muchos y los estamos sacando o los estamos encarcelando. Algunos son tan peligrosos y tan malos que no queremos devolverlos a su país porque encontrarán la manera de volver. Pero estos son asesinos de sangre fría”.

Temas Relacionados

Narcotráfico Donald Trump Estados Unidos Gustavo Petro Caribe Venezuela Operaciones militaresColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el municipio cundinamarqués que lanzó fondo educativo que cubre el 100% de la matrícula universitaria

La estrategia local ofrece becas completas y apoyo adicional, asegurando que los beneficiarios puedan iniciar y culminar sus estudios superiores sin limitaciones económicas

Este es el municipio cundinamarqués

La Anla pidió rectificación a la presidenta de Acolgen por declaraciones sobre presuntos retrasos en licencias ambientales en La Guajira

La entidad ambiental explicó que los proyectos eólicos cuentan con trámites vigentes y resaltó que las licencias otorgadas en los últimos años han incrementado de manera significativa

La Anla pidió rectificación a

Tribunal Superior de Bogotá condenó a exfiscal por prevaricato agravado en caso de narcotráfico

La decisión judicial responsabiliza a María Teresa Suárez Ochoa por emitir resoluciones contrarias a la ley durante investigaciones sobre una red de tráfico de cocaína, lo que derivó en beneficios procesales para los implicados

Infobae

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Edwin Gabriel Díaz narró lo que ha vivido su defendida tras denuncias de procesos indebidos por parte de uniformados

Denuncian presuntos abusos policiales y

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional

El club norteamericano realizará una gira que incluirá varios destinos durante la pretemporada de 2026

Messi jugará en Colombia, se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian presuntos abusos policiales y

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 películas que

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Las rupturas que sacudieron el mundo del espectáculo colombiano en 2025

La madre de Yeferson Cossio envió mensaje de esperanza tras fuerte accidente automovilístico

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Deportes

Messi jugará en Colombia, se

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional

Richard Ríos se lució con el Benfica en la Champions League: así fue su primer gol ante Napoli

Luisa Agudelo, bicampeona de la Liga Femenina con Deportivo Cali, dará el paso al fútbol internacional: esta es la lista de equipos interesados

Junior vs. Deportes Tolima: detalles de la preparación del estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama