Gobierno aprovechó polémica del “aburrido” pantone del 2026 para destacar la belleza del país: “Colombia dice, mira de nuevo”

El Gobierno colombiano, a través de la Marca País, aprovechó la publicación del pantone del 2026, que es el color que dictará la tendencia en moda, estilo y diseño durante el próximo año.

Se trata del color cloud dancer, una elección del Pantone Color Institute, que ya comienza a transformar la moda y el diseño global.

Este blanco tenue, definido por la institución como “un blanco ondulado y equilibrado, imbuido de serenidad”, simboliza una pausa necesaria en un mundo saturado de estímulos y representa el anhelo colectivo de equilibrio y claridad.

La selección de este tono no solo responde a una tendencia estética, sino que, según los expertos de Pantone, funciona como una metáfora visual: mirar hacia el cielo para propiciar una renovación interior.

Enredes sociales internautas han catalogado el color como “aburrido”, o “plano”; sin embargo, Colombia Travel salió a defender el color, en relación con el paisajismo colombiano, tanto natural como urbano.

“El mundo dice que el Pantone de 2026 es demasiado aburrido. Colombia dice: mira de nuevo. Nuestros blancos rugen en picos, desiertos, costas y calles antiguas. Y no hay nada apagado en ellos”, dice un mensaje publicado en la cuenta de Colombia Travel en X.

El blanco del 2026

En el análisis de impacto, la directora ejecutiva del instituto, Leatrice Eiseman, comentó que cloud dancer está asociado con “nuevos comienzos” y responde a la búsqueda de una etapa renovada en la sociedad.

Eiseman explicó que, en un contexto donde la tecnología automatiza procesos creativos y cotidianos, este color actúa como un contrapeso emocional, invitando a la reflexión tranquila y a la reconexión humana. La vicepresidenta del instituto, Laurie Pressman, profundizó en esta idea al afirmar: “Necesitamos un equilibrio entre este futuro cada vez más digital y la necesidad primaria de conexión humana”.

El tono cloud dancer se distingue de otros blancos por su equilibrio entre matices fríos y cálidos, evitando la frialdad estéril y la calidez excesiva.

Pantone destaó que el nombre elegido es tan relevante como el color mismo, ya que evoca ligereza, movimiento y una estética casi meditativa. Esta propuesta se alinea con la tendencia de buscar calma y claridad en medio de las tensiones contemporáneas, una constante en la selección anual de Pantone desde 1999.

En el ámbito de la moda, la influencia de cloud dancer ya es visible, incluso en redes. Las siluetas ondulantes, los tejidos naturales y las texturas vaporosas han ganado protagonismo en las pasarelas y eventos recientes. Ejemplos destacados incluyen la cola de más de cinco metros del vestido blanco de Diana Ross en la Met Gala 2025 y los diseños minimalistas que Rosalía lució durante la promoción de su álbum Lux.

Estas manifestaciones confirman que la paleta de blancos naturales ya se había instalado en la conversación estética global antes del anuncio oficial.

El impacto de Cloud Dancer se extiende al diseño de interiores, donde la directora ejecutiva de Pantone lo describió como “claridad sin frialdad, estructura sin severidad”.

Este blanco se integra con materiales naturales como la madera y la piedra, aportando un soporte visual que suaviza los ambientes sin restarles carácter.

Medios especializados como AD resaltan que el Pantone 2026 se adapta con facilidad a aplicaciones textiles —como chenillas, sedas y cortinas de caída ligera— y a mobiliario voluminoso, donde añade presencia sin imponerse y promueve un lujo minimalista enfocado en la comodidad y la intención.

Llegó la temporada turística en Colombia

Colombia prevé que 7,4 millones de pasajeros se movilicen por sus aeropuertos entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, en lo que será una de las temporadas aéreas más intensas del país.

Para enfrentar este flujo, las autoridades han puesto en marcha un plan operativo especial enfocado en la seguridad, el servicio y el control en las principales terminales.

Durante la última semana de diciembre, se espera un incremento significativo en los viajes hacia Buenos Aires y São Paulo, mientras que los destinos internacionales más demandados incluyen Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile.

En el ámbito nacional, los trayectos con mayor demanda son San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia.Las proyecciones del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil señalan que, solo entre el 5 y el 9 de diciembre, cerca de 958.000 personas tomarán vuelos, con 614.000 en rutas domésticas y 344.000 hacia el exterior.

Para gestionar jornadas que superarán los 127.000 pasajeros nacionales y 73.000 internacionales diarios, se ha establecido un esquema de coordinación que involucra a aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y el sistema de control aéreo.