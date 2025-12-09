Colombia

El Gobierno Petro habría reconocido que Verónica Alcocer no estaría ejerciendo funciones de primera dama

Alcocer no estaría desempeñando tareas oficiales ni tiene responsabilidades administrativas, mientras permanece en Suecia tras su inclusión en la Lista Clinton de Estados Unidos

Una comunicación citado por La Fm indicó que la esposa del mandatario no cuenta con atribuciones administrativas ni autoridad en entidades estatales, situación que se mantiene mientras reside en Suecia por restricciones internacionales - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La situación de Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro, sigue generando controversia en el territorio nacional. De acuerdo con información de la emisora La FM, la Presidencia de la República señaló que Alcocer no ostenta en este momento responsabilidades propias de la figura de Primera Dama, según una respuesta oficial entregada al medio antes mencionado.

Esta condición se mantiene mientras la esposa del presidente Petro permanece en Suecia, situación derivada de su inclusión en la lista Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros), también conocida como Lista Clinton, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hecho que ha restringido su movilidad fuera del territorio sueco.

La misma comunicación oficial, citada por La FM, precisa que, pese a su reconocimiento habitual como gestora social por su vínculo matrimonial con el mandatario, Alcocer carece de estatus como funcionaria, no cumple tareas administrativas y no dispone de atribuciones de autoridad en ninguna entidad estatal.

De acuerdo con la respuesta del Grupo de Apoyo Jurídico del Dapre, el alcance del rol de Verónica Alcocer se circunscribe a labores de carácter protocolario, social y representativo; sin embargo, debido a que permanece en Europa, actualmente no está realizando ninguna de estas funciones.

El citado documento oficial indica de forma expresa: “En la actualidad no se encuentra cumpliendo actividades, por su estadía en Suecia”.

En Colombia, las funciones que suelen relacionarse con la figura de la Primera Dama no han sido encargadas a nadie más, ni de manera oficial ni extraoficial, según precisó la Presidencia. Según el medio antes citado, la entidad fue enfática al expresar: “No existe otra persona que cumpla dichas funciones”.

Desde el Gobierno se detalló además que el rol de Primera Dama carece de estatus como empleo público, no está integrado en la estructura administrativa estatal y tampoco implica atribuciones de autoridad. Por esto, su ausencia no exige realizar sustituciones ni procesos de delegado para actividades ceremoniales o de representación si la esposa del presidente se encuentra impedida o ausente.

