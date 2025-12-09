Donald Trump volvió a advertir sobre posibles ataques en Colombia: “Sí, lo haría. Claro que sí”

El presidente Donald Trump defendió los bombardeos a embarcaciones, asegurando que con estos ha podido salvar vidas - crédito captura de video

Colombia está bajo la lupa de las autoridades y del Gobierno de Estados Unidos. En su momento, en una rueda de prensa, el presidente Donald Trump informó que pretende que su Ejército lleve a cabo ataques terrestres en Venezuela, con el fin de combatir el narcotráfico. Ante los medios, confirmó que Colombia también está en el radar.

“Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, precisó el jefe de Estado estadounidense.

En una entrevista con el medio Político, el primer mandatario norteamericano reafirmó su postura poniendo como ejemplo el caso de Venezuela. Su administración ha estado atacando embarcaciones en las que se transportan sustancias psicoactivas; algunas de las lanchas han sido bombardeadas cerca de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

Aunado a ello, informó que las autoridades están actuando para sacar y encarcelar “asesinos” de origen venezolano. Indicó que son miles los criminales que han ingresado a su país y que están siendo perseguidos por la fuerza pública norteamericana.

“11.888 asesinos entraron a nuestro país, y el estúpido de Joe se los llevó. Y ahora los estamos sacando. Los estamos encontrando. Encontramos a muchos y los estamos sacando o los estamos encarcelando. Algunos son tan peligrosos y tan malos que no queremos devolverlos a su país porque encontrarán la manera de volver. Pero estos son asesinos de sangre fría”, detalló el presidente en la entrevista.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de adoptar medidas similares con México y Colombia y generar ataques por tierra, Trump aseguró que la alternativa está puesta sobre la mesa. “Sí, lo haría. Claro que sí”, afirmó.

Estados Unidos no descarta realizar ataques en Colombia para combatir el narcotráfico - crédito Jim Vondruska/Reuters

De igual manera, defendió los bombardeos que sus tropas han adelantado en aguas del Cribe y del Pacífico, afirmando que con cada ataque se logra impedir que 25.000 estadounidenses mueran. Además, aseguró que sus métodos han demostrado efectividad con respecto a la reducción de la comercialización de estupefacientes en su territorio.

“La cantidad de drogas que entran por mar se ha reducido, se ha reducido en un 92%. Y estoy tratando de averiguar quiénes son ese 8%. Ya nadie quiere traer barcos a Estados Unidos cargados de drogas”, aclaró al medio citado.

Petro rechazó advertencia de Trump: “Lo invito”

A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la posibilidad de que Estados Unidos ejecute ataques en el territorio y defendió el trabajo que ha venido realizando el Gobierno y la fuerza pública en materia de lucha contra las drogas. Por eso, instó al jefe de Estado a visitar el país y participar en el desmantelamiento de laboratorios en los que se fabrica cocaína.

El presidente Gustavo Petro aseguró que bajo su liderazgo se han destruido 18.400 laboratorios de cocaína y otras sustancias ilícitas en Colombia - crédito Armada Nacional de Colombia/Handout/Reuters

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU (sic)”, señaló el presidente colombiano.

Según explicó, durante su administración, que empezó en agosto de 2022, las autoridades han logrado desmantelar más de 18.000 puntos de fabricación y procesamiento de cocaína y otras sustancias ilícitas. En ese sentido, advirtió que el perpetrar ataques armados en Colombia afectaría su soberanía y podría ser tomado como un acto de guerra por parte de Estados Unidos.

“Venga conmigo y le enseño como se destruyen, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, recalcó.

El presidente Gustavo Petro invitó a Donald Trump a Colombia para que participe en la destrucción de laboratorios de cocaína - crédito @petrogustavo/X

El presidente también ha cuestionado los bombardeos llevados a cabo en el pacífico y en el Caribe, indicando que, posiblemente, los ocupantes de las embarcaciones en los que se transporta la droga son personas que viven en pobreza y que son utilizadas por las mafias.