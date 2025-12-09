Congresista del Pacto Histórico recordó mensajes de Paloma Valencia criticando a Juan Carlos Pinzón: “Ministro contéstenos”

El representante Ocampo recordó mensajes previos de Valencia en los que criticaba a Pinzón, contrastando con la reciente cercanía mostrada entre ambos en una reunión que generó debate en redes sociales - crédito @alejoocampog/Ig y @PalomaValenciaL

Las publicaciones en redes sociales realizadas recientemente por Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, donde ambos precandidatos presidenciales informaron sobre una reunión sostenida entre ellos, provocaron numerosos comentarios y reacciones entre usuarios y figuras políticas.

El encuentro entre ambos fue interpretado de diversas maneras, marcando un nuevo episodio en la conversación pública.

En ese contexto, Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, hizo referencia a mensajes viejos de la senadora Valencia en los que criticaba a Pinzón cuando era ministro de Defensa. Ocampo señaló tras la reunión de ambos precandidatos: “Qué curioso”.

El representante señaló una supuesta contradicción en las posturas de Paloma Valencia con Juan Carlos Pinzón tras la reunión entre ambos precandidatos.

Ocampo explicó que, pese a los comentarios críticos que Valencia había hecho años atrás en X (antes Twitter), ahora aparecía en una actitud de cercanía con Pinzón. Para reforzar su argumento, adjuntó en su publicación capturas de esos mensajes de 2015 emitidos por la senadora.

“Senadora @PalomaValenciaL, qué curioso verla abrazando al señor @PinzonBueno… ¿no era a él a quien usted le lanzaba esos trinos? La política cambia más rápido que los discursos”, escribió por medio de su cuenta en la red social X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Alejandro Ocampo recordó publicaciones viejas de Paloma Valencia - crédito @alejoocampog

En los mensajes compartidos por Alejandro Ocampo, Paloma Valencia cuestionaba a Juan Carlos Pinzón cuando este era ministro de Defensa. En uno de ellos escribió: “Min Pinzón más bien contéstenos por qué la ciudadanía no puede protestar contra el Presidente?”.

En otro de esos mensajes antiguos, señaló: “Min Pinzón dice que va a condenar a militares que tomaron fotos reales y criticaba a Uribe por usar fotos alegóricas”.

Por otro lado, en referencia a este encuentro, la senadora Paloma Valencia se pronunció a través de su cuenta de X. En su mensaje, resaltó la importancia de la unidad nacional para atender los desafíos actuales y abordó la necesidad de alianzas políticas amplias.

“Colombia necesita unidad para superar los graves problemas que enfrenta. Me reuní con @PinzonBueno, tuvimos una muy buena charla sobre el futuro de Colombia. Se necesita una coalición amplia y fuerte que gane las elecciones y garantice tener un gran gobierno, hay mucho por hacer y una Colombia mejor es posible. Tenemos que ser capaces de caminar juntos entre las diferencias. Mi identidad política no surge de mi diferenciación con otros, sino de las ideas que creo, pueden transformar a Colombia”, escribió en su mensaje la precandidata presidencial del Centro Democrático.

Paloma Valencia habló de su encuentro con Juan Carlos Pinzón - crédito @PalomaValenciaL

Por su parte, Juan Carlos Pinzón también se refirió a la reunión con la senadora. Destacó el aprecio personal y el respeto que le tiene a Paloma Valencia, así como las cualidades que reconoce en su labor política. Pinzón subrayó que durante el encuentro ambos dialogaron acerca de los desafíos nacionales y la importancia de la unidad en Colombia.

“Nos reunimos con la senadora @PalomaValenciaL una amiga que aprecio. Ella ha mostrado liderazgo, carácter, lealtad a sus principios y partido, y mucha seriedad y contenido en todas las discusiones de política pública. Conversamos sobre los retos de Colombia y unidad por el país”, comentó el exministro colombiano por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

Juan Carlos Pinzón destacó su encuentro con Paloma Valencia - crédito @PinzonBueno

La publicación de Juan Carlos Pinzón sobre el encuentro generó todo tipo de reacciones y comentarios en las redes sociales, evidenciando el interés y las interpretaciones diversas que despertó la reunión entre ambos precandidatos en la opinión pública.

El usuario @CarlosLeonC_ se pronunció sobre el tema señalando que la prioridad debería ser la unificación de la centroderecha, estableciendo como meta una consulta exitosa. En sus palabras: “La unidad de la centroderecha debe ser el objetivo del 8 de marzo, una consulta que supere los 6 millones de votos”.

Por su parte, la usuaria @Al70717E expresó su desconfianza respecto a la actitud de Paloma Valencia tras el encuentro, manifestando dudas sobre la influencia de figuras asociadas al expresidente Santos. Afirmó: “Hay veo mal a Paloma, que se deje utilizar por los santistas,nada que haya tocado ese señor Santos”.