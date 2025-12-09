Comisión Cuarta del Senado hundió la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Petro

La reforma tributaria buscaba recaudar $16 billones para el Presupuesto Nacional del año 2026 - crédito @CNotiWeb/X

El martes 9 de diciembres, el Senado de la República rechazó la propuesta de reforma tributaria impulsada por el presidente Gustavo Petro, lo que representa un revés significativo para el Ejecutivo y deja sin efecto la iniciativa que pretendía recaudar $16 billones destinados al Presupuesto de 2026.

La decisión se produjo tras la votación en la Comisión IV del Senado, en la que nueve senadores se manifestaron en contra y solo cuatro respaldaron la ponencia positiva, lo que llevó al archivo inmediato del proyecto, según informó la comisión.

De acuerdo con la normativa vigente, el rechazo de la reforma en una sola de las comisiones implicaba su archivo total, sin posibilidad de avanzar en el trámite legislativo.

Así, la negativa de la Comisión Cuarta del Senado resultó determinante para frenar la propuesta fiscal del Gobierno Petro, que buscaba fortalecer las finanzas públicas de cara al próximo ciclo presupuestal.

El Senado de Colombia rechazó la reforma tributaria propuesta por el presidente Gustavo Petro para 2026 - crédito Canal del Congreso

El ministro de Hacienda, Germán Ávila había presentado la reforma con el objetivo de incrementar los ingresos estatales en $16 billones, cifra considerada clave para la financiación de programas y compromisos del Ejecutivo en 2026.

Sin embargo, la falta de respaldo en el Senado evidencia las dificultades políticas que enfrenta el Gobierno para sacar adelante sus principales proyectos en el Congreso.

La iniciativa, que había generado intensos debates y divisiones, se hundió pese a los esfuerzos del Ejecutivo por asegurar los apoyos necesarios, en un contexto marcado por la advertencia presidencial de decretar una emergencia económica si la propuesta no prosperaba.

Desde el sector opositor, la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro recurra a una emergencia económica fue interpretada como una presión directa sobre el Congreso.

El Partido Conservador, a través de Efraín Cepeda, expresa preocupación por la postura del Gobierno ante la reforma económica - crédito @EfrainCepeda/X - Presidencia

El senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, expresó su preocupación por la postura del Gobierno y afirmó: “Se nos viene amenazando con una emergencia económica”, según recogió la prensa local.

En las últimas semanas, las comisiones económicas de la Cámara de Representantes habían optado por romper el quórum en repetidas ocasiones, lo que permitió aplazar los debates y otorgó al Gobierno un margen adicional para negociar los votos que le faltaban. Sin embargo, esta estrategia no logró revertir la tendencia adversa al proyecto.

Efraín Cepeda detalló que esta fue la tercera sesión dedicada al debate de la reforma y recordó: “Vi dos sesiones en las que rompieron el quórum, los cercanos al Gobierno. Hubo debate y no nos iban a cambiar el voto, esta reforma golpeaba a las clases bajas y medias”.

La declaración del senador conservador subraya el rechazo de la oposición a una iniciativa que, según sus críticos, habría afectado a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana.

La derrota del proyecto representa un revés significativo para el Gobierno de Gustavo Petro, que había apostado por esta reforma como uno de los ejes de su agenda legislativa.

Reacciones tras el hundimiento de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Petro

Olga Lucía Velásquez Nieto lamenta la eliminación de beneficios fiscales que habrían favorecido a miles de contribuyentes colombianos - crédito Canal del Congreso

El rechazo a la reforma tributaria en la Comisión Cuarta del Senado generó un profundo malestar entre varios sectores del Congreso, especialmente por la pérdida de alivios tributarios que habrían beneficiado a más de 100.000 deudores de la Dian.

Según la representante Olga Lucía Velásquez Nieto, del partido Alianza Verde, la negativa a la ponencia positiva no sólo frenó el avance del proyecto, sino que eliminó la posibilidad de aplicar reducciones significativas en intereses, multas y sanciones para quienes adeudan cerca de 22 billones a la entidad recaudadora.

En declaraciones recogidas tras la votación, Velásquez Nieto lamentó: “Les quitamos la posibilidad a más de 100.000 personas que le deben hoy a la Dian cerca de 22 billones un alivio tributario en intereses, multas y sanciones hasta de un 85%, que venía en la ponencia, y un 90%, que traíamos y que estaba radicada en las proposiciones”. La congresista subrayó que el Congreso tenía la opción de debatir y retirar los artículos más polémicos, pero, según sus palabras, “se les negó la posibilidad”.

La presidenta de la Comisión Cuarta de la Cámara, Liliana Rodríguez, también del Partido Verde, compartió su inconformidad con el desenlace del trámite legislativo.

Rodríguez manifestó: “Me queda esa tristeza porque no le dimos ese debate a la ley de financiamiento”, y añadió que desde su comisión existía consenso para socializar el articulado y avanzar en la discusión parlamentaria.