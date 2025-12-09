Chats secretos de alias Calarcá revelan asesinatos, reclutamiento de menores y fortalecimiento guerrillero durante la Paz Total

Alias Calarcá, señalado en chats filtrados de ordenar asesinatos y dirigir la expansión armada de su estructura durante el cese al fuego. - compasión fotográfica

Un conjunto de mensajes extraídos de los computadores de alias Calarcá, jefe de disidencias de las FARC, revela el asesinato de líderes sociales, el reclutamiento de menores y la expansión de estructuras armadas mientras el Gobierno de Colombia impulsaba la llamada “Paz Total”.

De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, estos chats evidencian que el grupo, durante el cese al fuego y ante la reducción de la presión estatal, incrementó sus operaciones delictivas y su capacidad militar.

Chats confidenciales: el asesinato ordenado de un excombatiente

Documentos digitales y conversaciones internas confirman instrucciones directas para asesinar exguerrilleros acogidos al acuerdo de paz de 2016. El 6 de enero de 2024, en pleno cese al fuego, alias Calarcá ordenó la muerte de Juan Gabriel Hurtado Bentancourt, excombatiente, en La Macarena, Meta. El diálogo contenido en los dispositivos refleja la manera en que se comunicó la orden:

Chala: Juan Gabriel Hurtado Bentancourt

Chala: Que él fue sicario del negro que está en la cárcel

Calarcá: ¿Y todavía me nombra a mí?

Chala: Sip

Calarcá: ese hp nunca lo he visto

Calarcá: y tiene más familia por ahí

Chala: un tío pero dice que él no sabe por qué ese tipo está por acá

Chala: Qué cosa mala lo emputó a usted para hablar

Calarcá: Maten a ese tipo

Chala: Ok

Calarcá: No tiene mujer ni hijos ahí en la casa

Chala: Mujer sí, pero hijos no

Calarcá: Jumm

Chala: Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos

Calarcá: Matenlo y lo dejan por ahí que lo recojan

En los dispositivos también se hallaron fotografías de Juan Gabriel Hurtado con vida y tras el asesinato, según informó el medio.

Chats extraídos de los dispositivos de alias Calarcá revelan órdenes de homicidio, reclutamiento de menores y fortalecimiento militar en pleno proceso de Paz Total. - crédito AFP

La Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz emitió un comunicado tras este crimen: “En Colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio. El Gobierno nacional se hace el de la vista gorda”. La organización registra 482 asesinatos, un secuestro y 54 desapariciones desde la firma del acuerdo.

Kayle Johnson, director de investigaciones de la fundación CORE, señaló que “el asesinato de civiles y excombatientes durante la negociación constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y atenta contra los derechos humanos”. El investigador añadió que la disidencia de Calarcá ha deteriorado la implementación del acuerdo firmado en 2016.

Secuestros, crímenes y garantías legales en medio de la negociación

En los archivos analizados aparecen imágenes de múltiples víctimas, algunas atadas, golpeadas y luego ejecutadas. Tras ser reconocido como negociador, Calarcá consiguió que se levantaran las órdenes de captura en su contra, lo que aprovechó para mantener su actividad, según el medio. Semanas después, fue detenida una caravana de integrantes de esta disidencia con armas, dinero y un menor de edad.

Iris Marín, defensora del Pueblo, manifestó al respecto: “la suspensión de órdenes de captura no necesariamente se están utilizando por parte del grupo únicamente para acudir al proceso y adelantar las conversaciones… En la caravana, iban personas que no tenían suspendida la orden de captura e iban amparadas y escoltadas por la UNP. Había armas, dinero e iba un menor de edad. La duda ahí es cómo se evaluó esta situación por parte del Gobierno”.

La caravana vinculada a la disidencia de Calarcá fue detenida con armas, dinero y un menor, pese a tener protección en medio de la negociación con el Gobierno. - crédito Fuerzas Militares

Chats exponen reclutamiento forzado de menores

Las conversaciones entre Calarcá y su estructura reflejan el ingreso de personas menores de edad. El 8 de marzo de 2024, alias “El Mueco” reportó el reclutamiento de una niña de 14 años y un adulto:

Mueco: Mi viejo, la muchacha de nombre Yurelli Yusmary Calvo Vega de la vereda La Belleza, jurisdicción de La Uribe, Meta, nombre de la mamá: Carmen Bibiana Mahecha, padre Orlando Calvo Rodríguez, hermanos cinco hombres, dos mujeres. Familia en el Ejército no, familia en la guerrilla no, grado de estudio octavo, enfermedades ninguna, hijos no. Edad 14 años, ingresa como guerrillera.

Mueco: El muchacho Joiner Villa, documento 1.117.535.798 edad 28 años, vivía en la Cristalina de Lozada. (...) buen tomador de trago, no presenta dificultades de salud, ingresa como guerrillero, hijos, un hijo de 11 años, vive en San Juan.

Calarcá: Buen día.

Calarcá: Listo, muy bien, enviémelos a donde tailor.

La Defensoría del Pueblo precisó que, aunque la disidencia se comprometió a no reclutar menores desde 2023, no se implementó un monitoreo efectivo. Según Marín, “en cambio sí tenemos evidencia de que las disidencias de la línea de Calarcá continuaron reclutando. La Defensoría ha constatado casos específicos y graves que comprometerían la responsabilidad de estas disidencias”.

Expansión armada bajo el cese al fuego

Los mensajes intervenidos documentan conversaciones entre Calarcá y Richard Catatumbo sobre la compra de armas: 14 rifles Dragunov, 50 granadas para fusil y 3 fusiles Tavor, entre otros pertrechos. En paralelo, el Estado Mayor Central amplió su presencia de 66 municipios y 1.400 combatientes en 2022 a 110 municipios y 2.800 hombres en 2025, según la fundación CORE.

“Este aumento se debe en parte al proceso de negociación y al aprovechamiento de los ceses bilaterales, además del auge de economías ilícitas”, sostuvo Johnson.

Mientras el presidente Gustavo Petro defendía la Paz Total, los chats de la disidencia de Calarcá evidenciaban asesinatos y reclutamiento forzado durante el cese al fuego. - crédito Jesús Áviles/Infobae

Diferencia entre discurso oficial y realidad en terreno

Mientras se acumulaban estos hechos, el presidente Gustavo Petro defendió el proceso de diálogo diciendo que el éxito dependía de que Calarcá “colabore en transformar las zonas de hoja de coca en selva original y el no reclutamiento de niños y el respeto a la libertad de decisión de las comunidades donde se asienta”.

Por su parte, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, advirtió: “Un miembro representante de un grupo armado ilegal tiene el compromiso de estar aportando en la mesa para llegar a un acuerdo de paz, si hace lo contrario estaría incumpliéndole al proceso, al gobierno y por supuesto al país”.

El análisis de los chats obtenidos deja constancia de asesinatos, reclutamiento de menores y expansión armada en paralelo a las negociaciones de la Paz Total, datos ahora confirmados por Noticias Caracol.