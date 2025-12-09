Colombia

Buena parte del Partido Conservador le dio la espalda a Efraín Cepeda: enviaron carta apoyando a Felipe Córdoba como candidato presidencial

Más de la mitad de los congresistas de la colectividad aseguraron que el excontralor cumple con los criterios y principios para asumir el liderazgo en la carrera por la Casa de Nariño en 2026

El Partido Conservador colombiano enfrenta
El Partido Conservador colombiano enfrenta una división interna tras el respaldo mayoritario a Carlos Felipe Córdoba para la candidatura presidencial de 2026 - crédito Colprensa

Nuevo reversazo para el senador Efraín Cepeda y su aspiración a la Presidencia de la República en 2026, después de que se conociera en la mañana del martes 9 de diciembre un nuevo documento en el que los ‘pesos pesados’ del Partido Conservador definieran el apoyo a su contrincante directo: el excontralor Carlos Felipe Córdoba.

En un documento firmado por 16 representantes a la Cámara por el partido azul, dejaron explícita su intención de voto para avalar la candidatura de Córdoba, dejando sin apoyos al expresidente del Senado.

Esta manifestación pública de apoyo, plasmada en una carta firmada por más de la mitad de los miembros de la bancada —veintisiete en total—, da un vuelco al panorama interno y representa un desafío directo a las aspiraciones del senador Efraín Cepeda.

Entre los firmantes figuran nombres conocidos como Wadith Manzur, Alexánder Quevedo, Ape Cuello y Nicolás Barguíl.

Los representantes a la Cámara
Los representantes a la Cámara mostraron su apoyo al excontralor que ahora suma votos internos en el Conservador - crédito suministrado a Infobae

La misiva expresa de manera enfática la decisión de los representantes.

Nos permitimos expresar de manera respetuosa y convencida nuestro respaldo a la postulación del doctor Felipe Córdoba Larrarte como candidato presidencial de nuestra colectividad”, reza el documento.

La lista incluye a varios legisladores que han respaldado proyectos del actual gobierno de Gustavo Petro y que, en algunos casos, han mantenido diferencias públicas con el liderazgo de Cepeda.

Un ejemplo ilustrativo lo aporta Alexánder Quevedo, que recibió una amonestación del organismo de control interno partidario por desobedecer directrices relacionadas con la reforma de la salud.

Este es el documento que
Este es el documento que confirma el apoyo del Partido Conservador a Felipe Córdoba - crédito suministrado a Infobae

El texto dirigido al Directorio Nacional del partido destacó el carácter institucional de la decisión pendiente y otorgó al gesto un valor principalmente simbólico, dado que la resolución final sobre la candidatura corresponderá al máximo órgano directivo.

No obstante, el respaldo adquiere relevancia política y mediática al poner en evidencia la disgregación de apoyos entre las principales figuras conservadoras.

El contenido de la carta plantea un respaldo enfático a Córdoba, argumentando que su perfil se ajusta a las demandas actuales de la colectividad.

Consideramos que el doctor Felipe Córdoba encarna plenamente los valores doctrinarios que inspiran al Partido: en la defensa del Estado Social de Derecho, la lucha contra la desigualdad y la corrupción, la eficiencia en la gestión pública y la transparencia como norma ética y política”, dice el comunicado.

El documento fue firmado por
El documento fue firmado por 16 congresistas del Partido Conservador - crédito suministrado a Infobae

Los firmantes sostienen que el perfil de Córdoba —al que describen como dialogante, moderno y conciliador— posibilitaría la unificación de las tendencias internas, presentando a la sociedad una candidatura “capaz de unir a las distintas expresiones del conservatismo y ofrecer al país una opción seria, responsable y coherente con los principios que nos representan”.

Hacia el cierre de la carta, los representantes instaron de manera directa al directorio central a respaldar y avalar oficialmente la candidatura del excontralor: “Solicitamos respetuosamente al Directorio Nacional Conservador que, en el marco de sus competencias estatutarias, brinde el respaldo institucional y otorgue el aval del Partido Conservador Colombiano al doctor Felipe Córdoba Larrarte como candidato oficial a la Presidencia de la República”.

Junto a la carta, los congresistas también publicaron una fotografía en la que aparecen con el excontralor, lo que restaría fuerza al senador Efraín Cepeda que, en ocasiones anteriores, ha insistido en que el presidente Gustavo Petro estaría detrás de las movidas de la colectividad para sacarlo de la contienda electoral.

Incluso, Cepeda ha llegado a afirmar que Córdoba sería el eslabón secreto de Gustavo Petro para apoderarse del Partido Conservador y hacerle el ‘cajón’.

El documento está firmado por los siguientes representantes a la cámara:

  • Daniel Restrepo Carmona
  • Juan Loreto Gómez
  • Ángela Vergara
  • Ciro Rodríguez
  • Fernando Niño
  • Julio Roberto Salazar
  • Juliana Aray
  • Felipe Jiménez
  • Ingrid Sogamoso
  • Andrés Montes
  • Héctor Mauricio Cuellar
  • Wadith Manzur
  • Alexánder Quevedo
  • Nicolás Barguil
  • Ape Cuello
  • Libardo Cruz

