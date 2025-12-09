Armada de Colombia incautó un cargamento de drogas avaluado en más de 4 millones de dólares: dos hombres fueron capturados

Declaraciones del capitán de corbeta Camilo Larrota, comandante Estación Guardacostas Buenaventura - crédito prensa Armada de Colombia

En una operación realizadaa en el Pacífico norte de Colombia, la Armada de Colombia incautó un cargamento de marihuana avaluado en más de cuatro millones de dólares y capturó a dos ciudadanos colombianos que transportaban la droga.

El procedimiento ocurrió el 9 de diciembre de 2025 cerca de Bahía Málaga, en el departamento de Valle del Cauca, como parte de una ofensiva contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

Con base en información oficial de la institución castrense, la intervención se logró gracias a datos suministrados por su Inteligencia Naval. Integrantes de la Estación de Guardacostas de Buenaventura detectaron una embarcación que navegaba de forma sospechosa por aguas del Pacífico norte colombiano y procedieron a interceptarla.

El cargamento de marihuana decomisado está valorado en más de cuatro millones de dólares, según fuentes oficiales - crédito prensa Armada de Colombia

En la inspección a bordo, los marinos hallaron 24 bultos con características de sustancias ilegales, equipos de comunicación y contenedores de combustible. Los ocupantes, identificados como dos hombres de nacionalidad colombiana de 37 y 26 años, fueron capturados y llevados junto con la droga y el material confiscado a instalaciones de la fuerza naval.

De acuerdo con la Armada de Colombia, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph) y establecieron que el cargamento totalizaba 760,239 kilogramos de marihuana, listos para ser distribuidos en mercados ilegales internacionales.

Las autoridades estimaron que la droga incautada representa cerca de 126.000 dosis, evitando así su circulación en las calles y generando un duro golpe a las finanzas de las redes de tráfico, responsables de actividades delictivas en la zona.

La autoridad militar afirmó que tanto los detenidos como los elementos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que emprenderán las acciones legales correspondientes.

Dos ciudadanos colombianos fueron capturados mientras transportaban la droga en una embarcación sospechosa en el Pacífico norte - crédito prensa Armada de Colombia

El capitán de corbeta Camilo Larrota, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, explicó: “En el marco de las operaciones que adelanta la Armada de Colombia contra el crimen transnacional del narcotráfico, se logró la interdicción de una embarcación que transportaba marihuana, la cual era tripulada por dos sujetos de nacionalidad colombiana”.

El oficial indicó que la inteligencia permitió detectar la motonave, neutralizar la maniobra sospechosa y decomisar la sustancia ilícita, así como instrumentos usados para facilitar la navegación y comunicación, de acuerdo con los procedimientos establecidos para interceptaciones en alta mar.

“Con este resultado, la institución naval evitó el ingreso de más de cuatro millones de dólares a las finanzas de los traficantes, así como la comercialización de más de 126.000 dosis de estupefacientes en las calles del mundo”, enfatizó el oficial a través de un comunicado.

El operativo incluyó la confiscación de equipos de comunicación y contenedores de combustible usados para el tráfico de drogas - crédito prensa Armada de Colombia

La acción se inscribe en un esfuerzo permanente por mantener patrullajes y controles marítimos en el Pacífico colombiano. La Armada de Colombia reiteró su compromiso con el resguardo de las comunidades costeras y el uso lícito del mar, mediante el despliegue constante de personal y medios especializados para contrarrestar el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la zona.

Otro golpe contundente contra el tráfico de drogas

A esta acción se suma el hallazgo de más de una tonelada de marihuana en el municipio de Guacarí, en el departamento de Valle del Cauca.

La operación permitió la incautación de 1.240 kilogramos de marihuana tipo Cripy y exótica, así como la inmovilización de un vehículo utilizado para el transporte de la droga.

La intervención se produjo tras un reporte emitido por la central de radio de la concesión vial Rutas del Valle, que alertó sobre la presencia de un vehículo abandonado en el kilómetro 51 de la vía Cali-Andalucía, en sentido Sur–Norte.

El conductor, al percatarse de la llegada de un carro taller de asistencia, optó por abandonar el lugar, dejando el automotor en aparente estado de abandono. La droga incautada y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía URI de Buga.