Violento asesinato en Bosa: una madre fue atacada a tiros frente a sus hijos en Bogotá

Una mujer fue asesinada a tiros mientras conducía su vehículo en el barrio Hato Nuevo, en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, la noche del 5 de diciembre. De acuerdo con información divulgada por CityTV, la víctima, identificada como Astrid Leonor Calvo León, de 36 años, recibió al menos tres disparos efectuados por un hombre armado que se aproximó por la ventana del conductor. En el interior del automóvil se encontraban dos menores de edad, presuntamente hijos de la víctima.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. y generó alarma entre los residentes y comerciantes de la zona, quienes relataron al medio que buscaron refugio tras percibir las detonaciones. Transeúntes y vecinos afirmaron haber visto el vehículo detenido inmediatamente después del ataque, mientras las autoridades arribaban al sitio para asegurar el área y atender la emergencia.

Respuesta inmediata de las autoridades y detención del sospechoso

La Policía Nacional desplegó un operativo en el sector que permitió la captura del presunto agresor minutos después del suceso. El mayor Luis Enrique Pérez Pérez, comandante encargado de la Estación de Policía de Bosa, informó a CityTV: “La Policía Nacional logra la captura de un ciudadano de nacionalidad extranjera que minutos antes había atentado contra la vida de una mujer que se encontraba en compañía de sus dos hijos”. El hombre detenido, de 33 años, fue puesto a disposición de las autoridades competentes y permanece bajo custodia, a la espera del proceso de judicialización.

Las diligencias iniciales incluyeron entrevista a los testigos, levantamiento de pruebas y análisis de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades confirmaron que los dos menores resultaron ilesos y quedaron bajo protección oficial, en tanto se localizan familiares responsables para su cuidado.

Testimonios y desarrollo de la investigación

Una testigo del sector declaró a CityTV que vio el auto ya estacionado después de escuchar los disparos: “El carro ya estacionado, supuestamente había una mujer ya sin vida dentro del carro y pues ya la Policía empezó a no dejarlo que nos acercáramos”. Los peritos de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá avanzan con la recolección de evidencias y toma de declaraciones a fin de esclarecer los móviles del ataque.

Hasta ahora, no se han divulgado hipótesis oficiales sobre el motivo del crimen. Las autoridades manejan diversas líneas investigativas y mantienen la reserva sobre detalles del caso para evitar afectar el desarrollo de las pesquisas. El medio reportó que las labores de recolección de información continuarán durante los próximos días.

Contexto: otros hechos violentos recientes en Bogotá

El homicidio de Astrid Leonor Calvo León se suma a una serie de incidentes violentos recientes en la capital colombiana. El Tiempo informó que el 3 de diciembre se registró otro asesinato en la localidad de Fontibón, donde Fabián Alberto Cantillo Cadena, de 30 años, fue atacado mortalmente con arma de fuego cuando se desplazaba en motocicleta.

Las investigaciones en ese caso también siguen en curso y buscan establecer si existen vínculos con actividades delictivas locales.

El teniente coronel Julio César Botero Botero explicó que las unidades policiales aseguraron la zona y reunieron los primeros indicios del crimen, incluyendo el vehículo abandonado de la víctima, y detalló que se evalúan grabaciones de cámaras cercanas al lugar para reconstruir la ruta tomada por Cantillo Cadena el día de su homicidio.

Medidas y siguiente pasos de las autoridades

Los recientes episodios de homicidio por arma de fuego han llevado a la Policía Metropolitana de Bogotá a fortalecer los dispositivos de vigilancia y a crear equipos especializados en investigación criminal en sectores de mayor incidencia. Se han intensificado las labores de inteligencia y patrullaje, y se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar información que contribuya al avance de los procesos judiciales abiertos.

Las autoridades reiteraron que están en proceso de recopilar más evidencias y testimonios para determinar el motivo detrás del asesinato de Astrid Leonor Calvo León y afianzar las pruebas en la investigación contra el sospechoso capturado, con el objetivo de remitir el caso a la Fiscalía para su pronta judicialización.