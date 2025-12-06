Martha Peralta Epieyú inscribió su candidatura al Senado por la circunscripción indígena

El acto de inscripción en Bogotá congregó a representantes indígenas y organizaciones sociales, quienes respaldaron la continuidad de una agenda legislativa centrada en la defensa de los derechos colectivos y la inclusión de comunidades históricamente marginadas - crédito @marthaperaltae/Instagram

Martha Peralta Epieyú formalizó el 5 de diciembre de 2025 su candidatura al Senado de Colombia como cabeza de lista del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) por la Circunscripción Especial Indígena.

El acto de inscripción, realizado en Corferias, Bogotá, señaló el liderazgo de Peralta Epieyú y “la apuesta del Mais por la justicia social y el reconocimiento de los pueblos originarios”, según un comunicado oficial.

Abogada, especialista en Derecho Ambiental y magíster en Gobierno y Políticas Públicas, Peralta Epieyú es la primera mujer wayuu en ocupar un escaño en el Senado colombiano.

Su trayectoria se ha enfocado en la defensa de los derechos indígenas, la protección de los territorios ancestrales y la promoción de la dignidad de las comunidades históricamente marginadas.

Entre los logros legislativos más destacados de la senadora se encuentra la ley que reconoce al río Ranchería como sujeto de derechos, un avance en la protección de los recursos naturales y la garantía de derechos colectivos.

Además, ha impulsado iniciativas para mejorar el acceso al agua potable, la vivienda y los servicios básicos en zonas rurales y comunidades indígenas.

La inscripción de la senadora wayuu refuerza el debate sobre la presencia efectiva del Estado en territorios ancestrales y la necesidad de políticas públicas que respondan a demandas históricas - crédito Prensa Senado

Su gestión incluye la defensa de reformas sociales, pensionales y laborales, siempre con un enfoque territorial y comunitario que busca responder a las necesidades específicas de los pueblos indígenas.

“Las reformas son para que el Estado llegue donde vive la gente. Cuando hay agua, hay vida y hay dignidad”, afirma Peralta Epieyú.

La inscripción de la candidatura reunió a organizaciones sociales, liderazgos comunitarios y representantes de diversos pueblos indígenas, quienes identifican en Peralta Epieyú una voz representativa frente a la exclusión histórica de sus comunidades en la toma de decisiones nacionales.

La invitación del movimiento a la ciudadanía y a los medios de comunicación para acompañar el evento resaltó la importancia de la participación colectiva en la consolidación de una agenda política incluyente y transformadora.

El mensaje final de Peralta Epieyú enfatizó que las reformas sociales deben traducirse en una presencia estatal efectiva en los territorios, con acceso garantizado al agua y condiciones de vida dignas para todas las comunidades.

La Fiscalía vincula a Martha Peralta con presunto esquema de corrupción en contratos de maquinaria

La senadora Martha Peralta, integrante del Pacto Histórico, rechazó las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación que la vinculan con un presunto esquema de corrupción en la adjudicación de contratos de maquinaria amarilla en La Guajira.

La congresista Martha Peralta advirtió que las acusaciones de la Fiscalía, justo antes de las elecciones, están afectando sus derechos políticos y su candidatura legislativa - crédito @marthaperaltae/X

En un video difundido en sus redes sociales, la congresista denunció que estas imputaciones buscan silenciarla en el contexto de las próximas elecciones: “Lo que están buscando es callarnos para no seguir luchando por las reformas sociales; eso les incomoda”, afirmó.

De acuerdo con la Fiscalía, la senadora habría influido en la adjudicación de un contrato por $2.170 millones para maquinaria amarilla en el municipio de Riohacha, favoreciendo a la empresa Inversiones IRL SAS.

El ente acusador sostiene que la solicitud se realizó durante una reunión el 19 de septiembre de 2023 en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y que tras la intervención de Peralta, se asignó a un funcionario de la entidad, Sneider Pinilla, para gestionar la petición.

La investigación señala que estos hechos podrían estar relacionados con la práctica de los “cupos indicativos”, mediante la cual congresistas incidirían en la asignación de contratos a cambio de apoyo político.

Según la Fiscalía, Peralta habría coordinado la entrega de contratos a otros legisladores a cambio de respaldo a la reforma pensional, solicitando proyectos de infraestructura en regiones como Puerto Concordia (Meta) y Aguazul (Casanare), por un valor superior a $10.000 millones.

Durante la audiencia pública de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, se presentaron mensajes filtrados entre Peralta y el exdirector de la Ungrd, Olmedo López. En uno de los chats, la senadora expresó: “Hola, doc. Te estaba llamando porque estoy preocupada por Riohacha, nada ha avanzado”.

Martha Peralta defendió su inocencia tras los señalamientos de la Fiscalía en el caso de corrupción en la Ungrd - crédito Martha Peralta/Facebook

La Corte Suprema de Justicia será la encargada de determinar si se presentan cargos formales contra Peralta, quien reiteró que nunca ha sido imputada y defendió la transparencia de su gestión: “La Fiscalía me señala sin tener la competencia para investigarme, con afirmaciones falsas, actuando en contra de mi buen nombre y de mi proceder político, que ha sido transparente y por el beneficio de los colombianos”, declaró.