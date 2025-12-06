Colombia

Esta fue la reacción de Aída Merlano tras ser condenada a tres años por fuga que protagonizó en Bogotá: “Fue por el miedo”

La excongresista pidió perdón por sus acciones y explicó los motivos que la impulsaron a huir de Colombia

Esta fue la reacción de Aida Merlano tras ser condenada a tres años por fuga que protagonizó en Bogotá - crédito Colprensa

La excongresista Aída Merlano Rebolledo deberá cumplir una nueva condena de 42 meses y 1 día de prisión, tras la decisión de la jueza 18 Penal del Circuito con Conocimiento de Bogotá, que valoró el preacuerdo celebrado entre la acusada y la Fiscalía General de la Nación por el delito de fuga de presos.

Este fallo se suma a las dos sentencias previas que ya pesaban sobre Merlano, que protagonizó una de las fugas más recordadas de la política colombiana al escapar durante una supuesta cita odontológica en octubre de 2019. El ente acusador sostuvo que la condena se impuso luego de admitir la responsabilidad de la procesada y de evaluar el acuerdo presentado.

Excongresista Aída Merlano fue condenada a 42 meses de prisión por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, tras ser hallada responsable de una fuga que captó la atención nacional en octubre de 2019 - crédito redes sociales/X

“Gracias. En firme, entonces la aprobación del preacuerdo, esta funcionaria judicial, entonces emite sentido de fallo condenatorio en contra de la ciudadana Aída Merlano Rebolledo, por el delito de fuga de presos previsto en el artículo cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Penal, y lo que corresponde es otorgar el uso de la palabra a las partes para que se pronuncien en relación al artículo cuatrocientos cuarenta y siete del Código de Procedimiento Penal. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra”, se escuchó en la diligencia.

Durante la audiencia, celebrada con la excongresista conectada desde la guarnición militar de Malambo, Atlántico, Merlano ofreció disculpas públicas y explicó los motivos de su huida.

“Reitero que estoy apenada por la situación que pasó toda Colombia con mis acciones. Le pido disculpas, primero que todo, a las personas que se vieron afectadas con mis acciones, a la administración de justicia, pero también quiero decir que no fue mi intención burlarlos y que esa decisión la tomé por miedo y porque evidentemente fui víctima de abuso dentro del Inpec”. Aprovechó para enviar un mensaje a sus hijos, entre ellos la creadora de contenido Aida Victoria Merlano: “Les pido perdón porque se vieron muy afectados. No medí las consecuencias de mis actos”.

La juez 18 de Conocimiento de Bogotá negó la prisión domiciliaria a la excongresista Aida Merlano - crédito @andresGgaitan/X

Pese a que Aída Merlano mostró arrepentimiento, la juez 18 de Conocimiento de Bogotá negó la prisión domiciliaria por sus antecedentes de fuga.

“Es precisamente lo que es indicativo es que el hecho de tener una dirección, pues no le interesa estar en determinado lugar, tanto así que los hechos o a raíz de la fuga que presentó en este caso, pues se trasladó al país de Venezuela. Es decir, tiene facilidades de abandonar el país. Entonces sería contradictorio decir que es una persona que se ajusta a la administración de justicia”, precisó la juez.

La fuga de Aída Merlano en 2019

a Fiscalía presentó pruebas visuales que resultaron esenciales para reconstruir la secuencia de la fuga - crédito Fiscalía

El episodio que derivó en la nueva condena ocurrió el 1 de octubre de 2019. En esa fecha, Aída Merlano cumplía una pena de 15 años de prisión y fue trasladada por guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, donde tenía una cita programada.

De acuerdo con la Fiscalía, “la procesada aprovechó las condiciones del traslado para ejecutar su plan de fuga”. Las investigaciones, apoyadas en videos de cámaras de seguridad y pruebas recolectadas por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, permitieron reconstruir el escape: Merlano llegó al consultorio a las 11:00 a.m, recibió una maleta de sus hijos, extrajo una cuerda, la ató a la base de un mueble y la utilizó para descender por una ventana del segundo piso. Una vez en la calle, un motociclista la recogió y ambos huyeron con rumbo desconocido.

El ente acusador subrayó que “la fuga fue premeditada y contó con apoyo externo para su ejecución”. Tras el escape, la excongresista se trasladó a Venezuela y permaneció allí hasta marzo de 2023, cuando fue deportada y regresó a Colombia.

