Andrés Guerra aceptó liderar la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes: “Mi mejor momento político”

El congresista y ex precandidato presidencial Andrés Guerra Hoyos anunció que aceptará la propuesta de encabezar la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes en 2026, comprometiéndose a entregar resultados a su partido y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural de la colectividad, en las elecciones al Congreso que se llevarán a cabo el 8 de marzo del próximo año.

El exaspirante aseguró a través de un video publicado en sus redes sociales que atraviesa un buen tiempo en su vida y que asumirá el reto con total disposición. “En mi mejor momento político, personal y profesional, voy a dejarlo todo en la cancha de la democracia, en mi mejor momento de energía. Aspiro, el 8 de marzo, entregarle a mi partido y a Álvaro Uribe Vélez el resultado esperado. Espero que esta necesidad y este servicio los haya cumplido”, señaló el senador.

Guerra expresó su deseo de que la memoria dentro de su partido no sea efímera y presentó el eslogan de su campaña, resaltando los valores que busca transmitir: “La gratitud y la lealtad llevan sombrero”.

Así las cosas, solicitó el respaldo de los ciudadanos de Antioquia para representarlos en el cuerpo colegiado, el cual espera integrar tras haber intentado unirse a la contienda electoral por la Presidencia de la República, de la cual decidió retirarse.

“Anhelo, con todo respeto, que los antioqueños me den su voto de confianza para representarlos en la Cámara de Representantes. Vuelvo a salir de la zona de confort. Auguro que la memoria no sea corta en un futuro en mi partido (…). Por Antioquia, por mi Antioquia, todo. Allá vamos. Gracias por la confianza. Una buena tarde, Dios los bendiga”, añadió.

El Centro Democrático presentó su lista al Senado para 2026

La colectividad ya presentó una lista de 25 candidatos para el Senado de la República, de cara a las elecciones de marzo de 2026, con el objetivo de fortalecer su presencia en el Congreso, donde actualmente ejerce como bancada opositora al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Entre los nombres que integran la nómina destaca el regreso del expresidente Álvaro Uribe Vélez al tarjetón electoral, una decisión que marca su retorno a la contienda legislativa tras su salida del Congreso en años anteriores. Su retiro respondió a una investigación que se llevó a cabo en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los cuales fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda instancia.

En la presentación oficial del listado, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, destacó el carácter participativo del proceso de selección de candidatos que se realizó al interior de la colectividad, que también debe definir un candidato –o tal vez dos– para las elecciones presidenciales.

“Hombres y mujeres unidos bajo unos principios y valores que están dispuestos a dar su vida por Colombia. Quiero explicarles cómo fue el proceso. Fue un proceso democrático, abierto, donde cualquier ciudadano de Colombia podía inscribirse a través de nuestras plataformas”, indicó el director de la agrupación política en la presentación del listado.

El documento, además de incluir al expresidente Uribe Vélez, también incorpora figuras reconocidas dentro del Centro Democrático como Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, Hernán Cadavid, Julia Correa Nuttin, Carlos Meisel, María Clara Posada, Honorio Henríquez, Josué Alirio Barrera, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Óscar Leonardo Villamizar, Juan Fernando Espinal (coequipero de la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín), María Angélica Guerra López, Juan Fernando Caicedo, Zandra Bernal, Lizeth Reina, José Vicente Carreño, Marelen Castillo, Carolina Restrepo Cañaveral, Estefanía Colmenares, Amalia Salgado y Camilo Gaviria.