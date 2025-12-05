Tribunal ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera: cumplió condena por violación de datos personales

El Juzgado 13 de Conocimiento de Bogotá condenó a la exfiscal a 46 meses de prisión domiciliaria por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales y fraude procesal - crédito Fiscalía

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó otorgar la libertad inmediata a la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, que fue condenada por el Juzgado 13 de Conocimiento de Bogotá a 46 meses de prisión domiciliaria por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales y fraude procesal.

El alto tribunal estudió un recurso de apelación interpuesto por la exfuncionaria condenada, hija del exrector de la Universidad Sergio Arboleda Rodrigo Noguera, contra el auto proferido el 13 de junio de 2025 por el Juez 13 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. A través de ese documento, le fue negada la libertad condicional.

El Tribunal decidió no resolver el recurso, argumentando que al momento de resolver el caso y de expedir un fallo (4 de diciembre de 2025), verificó que Noguera Toro ya cumplió con la condena que fue proferida en su contra. Esto, gracias a la readecuación punitiva efectuada en el fallo de segunda instancia y a la redención de pena que fue reportada por el despacho de origen.

Entonces, determinó: “Abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto por la acusada ANA CATALINA NOGUERA TORO contra el auto del 13 de junio de 2025 proferido por el Juez 13” Penal de Circuito de Conocimiento de Bogotá, mediante el cual negó la libertad condicional”.

A la exfiscal Ana Catalina Noguera le negaron la libertad condicional, pero ahora podrá gozar de la libertad plena por haber cumplido con su condena - crédito @prensapaloq/X

Teniendo en cuenta este panorama, ordenó que se deje en libertad a la exfiscal, debido a que ya respondió ante la justicia por los delitos que cometió.

“Decretar la libertad inmediata de ANA CATALINA NOGUERA TORO por pena cumplida y, consecuencia de ello, librar la respectiva boleta de libertad, la cual se hará efectiva siempre y cuando no sea requerida por otra autoridad judicial”, ordenó el Tribunal Superior.

El abogado Gustavo Moreno se pronunció sobre la decisión tomada por el alto tribunal, celebrando el hecho de que decretara la libertad de la exfiscal. Afirmó que desde el Derecho se cree que existen las segundas oportunidades para quienes incumplen la ley.

“Celebro la libertad inmediata de la Dra. Ana Catalina Noguera y la absolución por el delito de violación de datos personales decretada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La justicia también es reconocer cuando corresponde. Seguimos creyendo en los nuevos comienzos, en las segundas oportunidades y en una verdad que se defiende sin estigmas, desde la experiencia”, precisó.

El abogado Gustavo Moreno celebró la absolución de Ana Catalina Noguera - crédito @GustavoMorenoRi/X

Las “chuzadas” que llevaron a Noguera a ser condenada

La Fiscalía General de la Nación, como ente investigador y acusador, y la justicia colombiana determinaron que en marzo de 2020, la exfiscal Ana Catalina Noguera recurrió a métodos ilícitos para interceptar el teléfono de Carolina Vélez, una mujer vinculada sentimentalmente a un trabajador bancario con el que tuvo una relación.

La motivación detrás de esta acción, de acuerdo con la investigación, fue obtener pruebas sobre una posible relación extramatrimonial del hombre y así poner fin a su relación.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal Mario Burgos detalló que la exfuncionaria no actuó sola. Para llevar a cabo la interceptación, Noguera recurrió al excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, a los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, y el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, conocido como alias El Médico.

Autoridades y un exnarcotraficante ayudaron a la exfiscal a llevar a cabo las interceptaciones ilegales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fiscal Burgos aseguró que la intervención del exparamilitar fue determinante para lograr la interceptación del teléfono de Vélez y para inducir al error a funcionarios de la Fiscalía. “La intervención de alias El Médico fue fundamental para lograr chuzar el teléfono de la mujer en cuestión y para engañar a funcionarios de la Fiscalía, que, cayendo en un error, permitieron la interceptación del número de su celular”, dijo el delegado de la Fiscalía en la audiencia.