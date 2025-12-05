Petro envió mensaje de apoyo a la selección Colombia tras conocer sus rivales en el Mundial de Fútbol 2026: “Con berraquera”

Petro envió mensaje de apoyo a la Selección Colombia tras conocer sus rivales en el Mundial de Fútbol 2026 - crédito Presidencia de la República

El 5 de diciembre de 2025, en Washington, Estados Unidos, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección Colombia previamente clasificada al torneo más prestigioso del balompié internacional integrará el grupo K, donde compartirá zona con Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, y enfrentará a Uzbekistán, que debuta en el torneo, así como al ganador del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Este grupo presenta desafíos inéditos para el equipo sudamericano, que cerrará la fase de grupos ante el conjunto portugués el 27 de junio de 2026, un duelo que podría ser decisivo para la clasificación a la siguiente ronda.

El calendario de la Tricolor comenzará el 17 de junio de 2026, cuando se mida a Uzbekistán, selección que participa por primera vez en una cita mundialista. Posteriormente, el 23 de junio, Colombia disputará su segundo encuentro frente al equipo que resulte vencedor del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia, lo que añade un componente de incertidumbre a la preparación del combinado nacional.

Tras conocerse los rivales del combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, envió un mensaje de apoyo, augurando éxitos en el campeonato mundial.

El primer mandatario sostuvo que el combinado nacional, que se ubicó en el grupo K junto a Portugal, cuenta con el apoyo de todo el país - crédito @petrogustavo/X

“Suerte a los muchachos de la selección de fútbol que participará en el mundial en Norte América (México, Canadá y Estados Unidos). Cuentan con la alegría la verraquera y el amor de toda una Nación” (sic), escribió en su cuenta de X.

Esta sería la ciudad de Estados Unidos donde la selección Colombia se sentiría local en el Mundial 2026

La ciudad de Miami albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos: dos del Grupo H (lunes 15 de junio - M13 y domingo 21 de junio - M37), uno del Grupo C (miércoles 24 de junio - M49) y uno del Grupo K (sábado 27 de junio - M71) - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Según la información oficial de la FIFA, la afición colombiana figura entre las diez con más solicitudes de boletos y también se ubicó en el grupo de mayores compradores durante las primeras etapas de venta. Los paquetes para acompañar a la Tricolor en los tres partidos de la fase de grupos ya se encuentran agotados.

El Hard Rock Stadium de Miami será uno de los escenarios donde la presencia de hinchas colombianos será más visible. En esta ciudad residen más de 1,2 millones de colombianos, lo que representa el 35% de los inmigrantes del país y el 5,8% de la población local. Este estadio, con una capacidad para 75.540 espectadores, es el segundo recinto más grande de la costa Este y ya fue sede de la final de la Copa América USA 2024, donde Colombia perdió ante Argentina.

La ciudad de Miami acogerá cuatro partidos de la Fase de Grupos: dos del Grupo H (lunes 15 de junio - M13 y domingo 21 de junio - M37), uno del Grupo C (miércoles 24 de junio - M49) y uno del Grupo K (sábado 27 de junio - M71). Además, el Hard Rock Stadium será escenario de un encuentro de dieciseisavos de final, uno de cuartos de final y el partido por el tercer puesto.

Así quedaron los grupos del mundial

Así quedaron los grupos del mundial - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo A

México.

Sudáfrica.

Corea del Sur.

Ganador Play-Off D.

Grupo B

Canadá.

Ganador Play-Off A.

Catar.

Suiza.

Grupo C

Brasil.

Marruecos.

Haití.

Escocia.

Grupo D

Estados Unidos.

Australia.

Paraguay.

Ganador Play-Off C.

Grupo E

Alemania.

Curazao.

Costa de Marfil.

Ecuador.

Grupo F

Países Bajos.

Japón.

Ganador Play.Off B.

Túnez.

Grupo G

Bélgica.

Irán.

Egipto.

Nueva Zelanda.

Grupo H

España.

Cabo Verde.

Arabia Saudita.

Uruguay.

Grupo I

Francia.

Senegal.

Ganador Play-Off 2.

Noruega.

Grupo J

Argentina.

Austria.

Algeria.

Jordania.

Grupo K

Portugal.

Colombia.

Uzbekistán.

Ganador Play-Off 1.

Grupo L

Inglaterra.

Croacia.

Ghana.

Panamá.