Estos son los requisitos que tiene Ibai Llanos para que las celebridades participen en ‘La velada del año’

Ibai Llanos revela el secreto para entrar en La Velada del Año y sorprende a May Osorio en Colombia - crédito @ibaillanos/IG

Durante su visita a Colombia, el streamer español Ibai Llanos compartió detalles sobre los criterios que tiene en cuenta para seleccionar a los participantes de La Velada del Año, el evento de boxeo entre creadores de contenido más visto del mundo.

Las declaraciones surgieron en medio de una conversación con la creadora de contenido colombiana May Osorio, que actualmente participa en La mansión de los streamers, el reality de Westcol en el que Ibai hizo una sorpresiva aparición para darles trucos y clases de cómo manejar el mundo de las tranmisiones en vivo.

En el encuentro, Osorio aprovechó la oportunidad para preguntarle directamente qué tendría que hacer para llegar a participar en el prestigioso evento que se realiza anualmente en España.

“¿Tú en qué te fijas para invitar a alguien en La Velada? O, digamos, ¿yo personalmente qué necesitaría para que tú me llevaras?”, lanzó May, sin rodeos.