Padre asesinó a su hijo de tres años porque no se quiso bañar: lo capturaron cuando salía del entierro del menor

Policía entregó detalles del crimen de menor de tres años en Cali - crédito Policía Cali

La extrema violencia evidenciada en el cuerpo de un niño de tres años fue suficiente para que las autoridades determinaran que la muerte del menor no ocurrió por un repentino e inexplicable desmayo.

Esto llevó a la captura de presunto agresor, un ciudadano extranjero de 23 años, que fue capturado por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, al ser acusado de homicidio agravado tras la muerte de su hijo.

El crimen ocurrió el 24 de noviembre de 2025 dentro de una vivienda situada en el barrio Vergel, en el oriente de la ciudad.

El sujeto habría golpeado al menor hasta provocarle la muerte - crédito Policía Cali

Según el reporte policial, la primera intervención se realizó cuando el menor fue hallado en crítico estado, por lo que fue trasladado al hospital Carlos Holmes Trujillo.

Las investigaciones de la Unidad Básica de Investigación Criminal señalaron que la muerte del niño habría sido provocada por una agresión física ejecutada por el propio padre, que habría reaccionado de manera violenta ante la negativa del menor a tomar un baño.

“Según la investigación, el señalado agresor trasladó a la víctima a un centro hospitalario y afirmó que el niño se había desmayado antes de tomar un baño.A pesar de esto, las lesiones no eran compatibles con la descripción dada”, indicó la Fiscalía General de la Nación

El presunto delincuente tendría antecedentes por porte ilegal de armas - crédito Policía Cali

El ente acusador indicó que el niño sufrió múltiples golpes que le provocaron fracturas en las costillas, una lesión en el pulmón y una hemorragia significativa en el tórax. Estas heridas ocasionaron insuficiencia respiratoria aguda y resultaron en su muerte violenta.

La versión inicial del capturado, que atribuía el deceso a una caída accidental, fue contradicha por los resultados oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

“El informe pericial de necropsia determinó que el deceso del menor fue ocasionado por fracturas en las costillas, una laceración pulmonar y una hemorragia masiva en la cavidad torácica (hemotórax), lo que derivó en insuficiencia respiratoria aguda y muerte violenta. Además, se identificaron lesiones antiguas que evidencian signos claros de maltrato sistemático”, señaló puntualmente la Fiscalía.

Así se realizó la captura del presunto homicida - crédito Policía Cali

Salía del entierro de su hijo cuando fue capturado

La captura del sujeto, que había llegado al país hace ocho años, se efectuó al término de las exequias del menor, mientras se desplazaba en un bus de la empresa funeraria tras haber participado en las honras fúnebres, en una actitud de completa normalidad.

Posteriormente, el presunto agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía, negando los cargos por el delito de homicidio agravado; un juez de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento intramural. Las autoridades también señalaron que el detenido tiene antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego.

Por último, la Policía lamentó el hecho y exhortó a la comunidad a denunciar cualquier caso de maltrato infantil o violencia familiar, poniendo a disposición las líneas de emergencia 123, 321 394 5156 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para reportar situaciones similares.

Golpes recurrentes y madre ausente

Las investigaciones señalan que el niño habría sido víctima de agresiones frecuentes por parte de su padre.

De hecho, testigos, citados por Noticias RCN, afirmaron que los episodios de maltrato ocurrían casi todos los días y que el fatal episodio se desencadenó cuando el menor se negó a bañarse.

Un juez de control de garantías envió a prisión al presunto criminal - crédito Policía Cali

Según las versiones recopiladas, la madre dejó al niño al cuidado del padre varios meses antes tras salir del país. En la misma vivienda habitaban otros dos menores y la actual pareja del detenido, lo que ha llevado a las autoridades a abrir nuevas indagaciones sobre las circunstancias familiares y las condiciones de vida de los niños en ese hogar.