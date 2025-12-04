“No es una buena señal”: Colombia ya siente las consecuencias de la decisión del Gobierno Petro de dejar de vender petróleo

Hasta hace unos años, el rubro minero-energético jalonaba cifras positivas para las exportaciones colombianas - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Las exportaciones colombianas alcanzaron en octubre de 2025 tuvieron una disminución respecto al mismo mes de 2025, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). A pesar del resultado, el acumulado entre enero y octubre mostró un crecimiento, aunque insuficiente para compensar la debilidad de los sectores tradicionales.

De acuerdo con las entidades, el valor total de las exportaciones en octubre se situó en USD4.300,5 millones, con una variación negativa de 0,2% frente a octubre de 2024. El grupo de combustibles y productos de industrias extractivas fue el principal responsable de este descenso, al aportar 8,2 puntos porcentuales negativos a la variación total.

En contraste, los sectores agropecuario y manufacturero presentaron resultados positivos, lo que permitió que el acumulado de los primeros diez meses del año alcanzara USD41.639,9 millones, un incremento de 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los sectores, el informe detalló lo siguiente:

Combustibles y extractivos

El sector de combustibles y productos de industrias extractivas experimentó una caída notable en octubre, con una reducción de 19% en el valor de sus exportaciones. Las ventas externas de petróleo crudo, derivados y productos conexos disminuyeron 22,1%, mientras que las de hulla, coque y briquetas bajaron 6,7%. En términos de volumen, se exportaron 13,5 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una disminución de 10,6% frente a octubre de 2024.

Además, el grupo de otros sectores también retrocedió 8%, principalmente, por la reducción en las exportaciones de oro no monetario, que aportó 8,6 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

Petróleo y carbón perdieron terreno

Al respecto, el consultor Diego Montañez-Herrera advirtió sobre la magnitud de este retroceso: “No es una buena señal: el petróleo y el carbón han perdido tanto terreno que las remesas ya generan más dólares que ambos. A octubre de 2025, las exportaciones tradicionales caen 8,5% y el país está exportando 14% menos en toneladas que un año atrás”.

Agropecuarios, alimentos y bebidas

En contraste, el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas mostró un crecimiento destacado de 32,2% en octubre, con ventas por USD1.325,4 millones. El resultado se debió principalmente al aumento en las exportaciones de café sin tostar (65,3%), bananas frescas o secas (66,4%) y aceite de palma (193%). El boletín técnico del Dane precisó que “estas tres líneas aportaron en conjunto 27,4 puntos porcentuales a la variación del grupo”.

De igual manera, en el acumulado anual, el sector agropecuario lideró el crecimiento con un alza de 36%, impulsado especialmente por el café y el aceite de palma.

Frente a esto, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, destacó que “tal vez la noticia positiva va por el lado del sector agrícola y el sector manufacturero, que continúan con su crecimiento positivo. Particularmente, el sector agrícola, el café, sigue mostrando muy buena recuperación y crecimiento”.

Manufacturas y otros sectores

Las manufacturas también contribuyeron al desempeño positivo, con un incremento de 6,6% en octubre y ventas por USD1.004,4 millones. El crecimiento se explicó por mayores exportaciones de maquinaria y equipo de transporte (24,7%) y productos químicos (5,1%).

En el acumulado enero-octubre, las manufacturas aumentaron 4,3%. Sin embargo, el grupo de otros sectores registró una caída de 8%, afectado principalmente por la reducción en las exportaciones de oro no monetario.

Análisis de destinos y mercados internacionales

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 28,8% en octubre y 29,8% en el acumulado anual. Panamá, Canadá, India, China, Brasil y México completaron la lista de los principales compradores. El comportamiento por país mostró diferencias notables:

Canadá: crecieron 239,6%, impulsadas por mayores ventas de oro no monetario

Panamá: cayeron 33,1% debido a la disminución en las exportaciones de petróleo crudo y muebles de madera.

Costa de Marfil: registró una caída de 98,9%.

Díaz resaltó la evolución de los mercados: “Noticias en relación con mercados, Venezuela, que venía creciendo, cae en el mes de octubre y Estados Unidos continúa en tendencia positiva”.

“Estamos pagando las consecuencias”

El presidente de Analdex expresó su preocupación por el desempeño exportador: “Las noticias no son buenas. Hay una ligera caída de nuestras exportaciones. Particularmente, esa caída se puede atribuir a la disminución que presenta el rubro minero-energético. Acordémonos que este Gobierno dijo: ‘No más petróleo, no más carbón, no más gas’. Y estamos pagando las consecuencias. Menores exportaciones del sector minero energético”.

Díaz también señaló que, aunque el crecimiento acumulado de 1,7% es positivo, “es una cifra muy baja”.

Por su parte, Montañez-Herrera enfatizó el cambio en la composición exportadora: “Aunque las exportaciones en USD crecen 1,7% a octubre de 2025, en toneladas caen 14%: más efecto precio que volumen. El cambio en la composición es evidente. Tradicionales: -8,5%. No tradicionales: +13% y ganando peso en la canasta exportadora”.

Tendencias y proyecciones para cierre de 2025

Con dos meses por delante, las proyecciones apuntan a que el año cerrará con exportaciones totales cercanas a USD50.000 millones, una cifra similar a la de 2024, cuando las ventas externas sumaron USD49.552 millones.