Shakira reconoció que sus hijos tienen una importante cualidad gracias a Gerard Piqué: “Ellos saben que no hay otra manera”

La relación de 12 años, aproximadamente, y posterior separación de la cantante barranquillera Shakira con el futbolista español Gerard Piqué, causó revuelo en la prensa y en los fanáticos de ambas celebridades. La polémica, que todavía genera todo tipo de opiniones, se centró en la infidelidad del exjugador, que se involucró sentimentalmente con la española Clara Chía.

Los rumores que tomaron fuerza en las revistas de farándula y la divulgación de fotografías que confirmaron el engaño no tardaron en surtir un resultado: “Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a (nuestra) privacidad. Gracias por su comprensión”, informaron Shakira y Piqué en un comunicado, emitido en 2022.

Luego de la separación, cada quien continuó con su vida personal y profesional, pero la cantante decidió valerse de la música como hacer una especie de catarsis, sanar y expresar lo que, a su juicio, estuvo mal en la relación con el futbolista. Una de las piezas musicales sobre el tema que más causó revuelo es Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66.

Más allá de la música, Shakira no ha revelado detalles de cómo fue la relación con el exjugador; se ha limitado a expresar cómo es la vida con sus hijos Shasha y Milan y cómo la música le ayudó a sobrepasar ese momento de su vida.

La cualidad de los hijos de Shakira, que heredaron de Piqué

Sin embargo, en una entrevista en el programa de televisión argentino Por el Mundo, sorprendió al reconocer una cualidad del Gerard Piqué. Según explicó, sus hijos viven con disciplina, lo que les ha permitido tener desempeños excelentes en las artes que les interesan. Indicó, en primer lugar, que esa conducta surgió de la crianza que les dio como madre.

“Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos”, detalló la cantante y compositora barranquillera.

Pero, Shakira no se quedó con todo el crédito de la crianza. Afirmó que Piqué tuvo un papel importante en esa tarea y logró que sus hijos adquirieran la disciplina que hoy tienen, puesto que también aplica esa constancia y responsabilidad en su trabajo y otros aspectos de su vida.

“También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”, reconoció.

No obstante, los talentos artísticos de Shasha y Milan no fueron heredados del futbolista, según indicó la cantante colombiana. Aseguró que ambos son afines a la música e incluso a la actuación y ese gusto y facilidad por las artes provienen de ella: “Sí, porque del papá no”, dijo.

“Los dos son muy musicales. Milan toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. Tiene una facilidad. Sasha tiene una voz muy linda. En el colegio fue el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. Imagínate, primera vez de él en el teatro interpretando un personaje y lo hace con una dedicación”, explicó.

En entrevista con Infobae Argentina, Shakira explicó que en su vida ha tenido que afrontar momentos muy difíciles, a los cuales les tenía miedo. “Las cosas que más temí que me pasaran, ya me pasaron. Y las sobreviví, cuando pensaban que era muy frágil”, dijo, asegurando que ahora lo único que la puede desestabilizar es cualquier cosa que le pueda pasar a sus hijos, que son los amores de su vida. “La razón de mi existencia”.