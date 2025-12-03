Rating Colombia: Caracol Televisión recuperó todo el top 3 tras la salida de ‘MasterChef Celebrity’; estas son ahora las producciones más vistas

Con el arranque de 'La Sustituta', el rating de RCN cayó mientras Caracol sumó casi todo el top 10, destacando formatos como 'El Desafío', 'La Influencer' y 'La reina del flow 2' - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

A una semana del estreno de La sustituta, la nueva producción del Canal RCN que llegó para ocupar el espacio dejado por Masterchef Celebrity, el listado de los diez programas más vistos en el país, registró cambios notables.

Durante su emisión, el reality de cocina se mantuvo entre las tres producciones más vistas, impulsado por la circulación de memes en redes sociales, y compartió los primeros lugares con varias propuestas de Caracol Televisión.

El promedio que mantuvo Masterchef por varios meses fue perdido en la noche en que se estrenó la miniserie, pasando de un promedio de 7, 92, puntaje que tuvo el programa en su capítulo final a un 3, 24, promedio que marcó el debut de La sustituta en la pantalla del Canal RCN, dejando que Caracol Televisión ocupe 9 de las 10 casillas del rating, según Kantar Ibope Media.

En la noche del 2 de diciembre, es decir, una semana después del final del programa culinario, la nueva apuesta del Canal RCN pareció no funcionar, pues en el reciente informe de Kantar, La sustituta no aparece en ninguna de las casillas del top 10.

Además, Caracol Televisión logró aumentar su promedio, pues el tercer puesto ahora es ocupado por La influencer con un puntaje de 6,79, muy similar al promedio que sostenía Masterchef Celebrity. Pese a los cambios que se han realizado en ambos canales, El Desafío de Caracol se mantiene en el primer lugar con 12,65 puntos, los cuales aumentaron tras el final del reality de RCN.

El programa de competencia continua con un promedio superior y ocupa el primer lugar - crédito @desafiocaracol / Instagram

Rating Colombia: martes 2 de diciembre

Desafío Siglo XX I (Caracol Televisión) - 12,65 puntos de audiencia

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 7, 48 puntos de audiencia

La Influencer (Caracol Televisión) - 6,79 puntos de audiencia

La reina del flow 2 (Caracol Televisión) - 4, 43 puntos de audiencia

Noticias Caracol 12:30 p.m . (Caracol Televisión) - 4,02 puntos de audiencia

Hilos de vida (Caracol Televisión) - 3,42 puntos de audiencia

Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 3,24 puntos de audiencia

Leyla (Caracol Televisión) - 3,22 puntos de audiencia

La rosa de Guadalupe (Canal RCN) - 3,02 puntos de audiencia

Durante el último conteo, el Canal RCN cuenta solo con La rosa de Guadalupe dentro del ranking con 3,02 puntos de audiencia, ocupando la novena posición.

RCN cambia los horarios de sus producciones para impulsar el rating

Con el inicio de diciembre, Canal RCN implementó ajustes en los horarios del horario prime, reorganizando la transmisión de sus principales producciones nocturnas.

El cambio más notorio es el regreso de Chepe fortuna a la pantalla, una telenovela con alto nivel de recordación entre el público nacional, que ahora ocupará la franja de las 8:00 p.m. a 9:30 p.m. La decisión coincide con la temporada de fin de año y responde a las dinámicas de la competencia televisiva y las preferencias de los televidentes.

Chepe fortuna abre la propuesta nocturna de RCN y busca consolidar el liderazgo en la franja de las 8 p.m.- crédito Colprensa

La parrilla nocturna del canal continuará con la emisión de Enfermeras entre las 9:30 p.m. y las 10:30 p.m. Esta serie ha acumulado una base sólida de audiencia que sigue atenta el desarrollo de su trama en el ámbito hospitalario.

El cierre de la noche será responsabilidad de La Sustituta, la más reciente apuesta de ficción de Canal RCN, que tendrá su espacio a partir de las 10:30 p.m. hasta las 11:30 p.m. De esta manera, las tres producciones conforman la oferta principal en las noches del canal en diciembre.

La reaparición de Chepe fortuna fue confirmada tras varias solicitudes de espectadores y coincide con la estrategia del canal de reforzar los lazos familiares y la nostalgia durante el periodo navideño. Las redes sociales registraron mensajes de expectativa y comentarios de quienes celebran la oportunidad de volver a ver la historia costeña en un horario central.

Desde el 1 de diciembre, la programación responde a la intención de ofrecer contenidos variados orientados tanto al entretenimiento como al drama y el suspenso. Voceros del canal anticiparon que los cambios buscan garantizar que todos los públicos encuentren alternativas atractivas y permanezcan conectados en uno de los meses con mayor consumo televisivo.

El regreso de Chepe fortuna marca el principal ajuste en la programación nocturna de Canal RCN este diciembre - crédito Colprensa

Mientras los ajustes de horario generan nuevos hábitos en los televidentes, la competencia por la audiencia se intensifica y se espera que los próximos reportes de rating muestren el impacto de los movimientos de programación en diciembre y en la temporada navideña.