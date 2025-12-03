Colombia

Rating Colombia: Caracol Televisión recuperó todo el top 3 tras la salida de ‘MasterChef Celebrity’; estas son ahora las producciones más vistas

La nueva apuesta del Canal RCN desapareció de los diez programas más visto, mientras producciones de Caracol ocuparon nueve posiciones y ‘Desafío Siglo XXI’ retuvo el liderazgo con más de 12 puntos

Guardar
Con el arranque de 'La
Con el arranque de 'La Sustituta', el rating de RCN cayó mientras Caracol sumó casi todo el top 10, destacando formatos como 'El Desafío', 'La Influencer' y 'La reina del flow 2' - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

A una semana del estreno de La sustituta, la nueva producción del Canal RCN que llegó para ocupar el espacio dejado por Masterchef Celebrity, el listado de los diez programas más vistos en el país, registró cambios notables.

Durante su emisión, el reality de cocina se mantuvo entre las tres producciones más vistas, impulsado por la circulación de memes en redes sociales, y compartió los primeros lugares con varias propuestas de Caracol Televisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El promedio que mantuvo Masterchef por varios meses fue perdido en la noche en que se estrenó la miniserie, pasando de un promedio de 7, 92, puntaje que tuvo el programa en su capítulo final a un 3, 24, promedio que marcó el debut de La sustituta en la pantalla del Canal RCN, dejando que Caracol Televisión ocupe 9 de las 10 casillas del rating, según Kantar Ibope Media.

En la noche del 2 de diciembre, es decir, una semana después del final del programa culinario, la nueva apuesta del Canal RCN pareció no funcionar, pues en el reciente informe de Kantar, La sustituta no aparece en ninguna de las casillas del top 10.

Además, Caracol Televisión logró aumentar su promedio, pues el tercer puesto ahora es ocupado por La influencer con un puntaje de 6,79, muy similar al promedio que sostenía Masterchef Celebrity. Pese a los cambios que se han realizado en ambos canales, El Desafío de Caracol se mantiene en el primer lugar con 12,65 puntos, los cuales aumentaron tras el final del reality de RCN.

El programa de competencia continua
El programa de competencia continua con un promedio superior y ocupa el primer lugar - crédito @desafiocaracol / Instagram

Rating Colombia: martes 2 de diciembre

  • Desafío Siglo XXI (Caracol Televisión) - 12,65 puntos de audiencia
  • Noticias Caracol de las 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 7, 48 puntos de audiencia
  • La Influencer (Caracol Televisión) - 6,79 puntos de audiencia
  • La reina del flow 2 (Caracol Televisión) - 4, 43 puntos de audiencia
  • Noticias Caracol 12:30 p.m. (Caracol Televisión) - 4,02 puntos de audiencia
  • Hilos de vida (Caracol Televisión) - 3,42 puntos de audiencia
  • Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 3,24 puntos de audiencia
  • Leyla (Caracol Televisión) - 3,22 puntos de audiencia
  • La rosa de Guadalupe (Canal RCN) - 3,02 puntos de audiencia

Durante el último conteo, el Canal RCN cuenta solo con La rosa de Guadalupe dentro del ranking con 3,02 puntos de audiencia, ocupando la novena posición.

RCN cambia los horarios de sus producciones para impulsar el rating

Con el inicio de diciembre, Canal RCN implementó ajustes en los horarios del horario prime, reorganizando la transmisión de sus principales producciones nocturnas.

El cambio más notorio es el regreso de Chepe fortuna a la pantalla, una telenovela con alto nivel de recordación entre el público nacional, que ahora ocupará la franja de las 8:00 p.m. a 9:30 p.m. La decisión coincide con la temporada de fin de año y responde a las dinámicas de la competencia televisiva y las preferencias de los televidentes.

Chepe fortuna abre la
Chepe fortuna abre la propuesta nocturna de RCN y busca consolidar el liderazgo en la franja de las 8 p.m.- crédito Colprensa

La parrilla nocturna del canal continuará con la emisión de Enfermeras entre las 9:30 p.m. y las 10:30 p.m. Esta serie ha acumulado una base sólida de audiencia que sigue atenta el desarrollo de su trama en el ámbito hospitalario.

El cierre de la noche será responsabilidad de La Sustituta, la más reciente apuesta de ficción de Canal RCN, que tendrá su espacio a partir de las 10:30 p.m. hasta las 11:30 p.m. De esta manera, las tres producciones conforman la oferta principal en las noches del canal en diciembre.

La reaparición de Chepe fortuna fue confirmada tras varias solicitudes de espectadores y coincide con la estrategia del canal de reforzar los lazos familiares y la nostalgia durante el periodo navideño. Las redes sociales registraron mensajes de expectativa y comentarios de quienes celebran la oportunidad de volver a ver la historia costeña en un horario central.

Desde el 1 de diciembre, la programación responde a la intención de ofrecer contenidos variados orientados tanto al entretenimiento como al drama y el suspenso. Voceros del canal anticiparon que los cambios buscan garantizar que todos los públicos encuentren alternativas atractivas y permanezcan conectados en uno de los meses con mayor consumo televisivo.

El regreso de Chepe fortuna
El regreso de Chepe fortuna marca el principal ajuste en la programación nocturna de Canal RCN este diciembre - crédito Colprensa

Mientras los ajustes de horario generan nuevos hábitos en los televidentes, la competencia por la audiencia se intensifica y se espera que los próximos reportes de rating muestren el impacto de los movimientos de programación en diciembre y en la temporada navideña.

Temas Relacionados

Rating ColombiaCaracol TelevisiónCanal RCNDesafío XXILa SustitutaLa InfluencerLa Reina del FlowColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Juan Daniel Oviedo inscribe listas a Cámara y Senado de su movimiento político: entre los nombres hay una exfuncionaria del Gobierno Petro

El movimiento de Juan Daniel Oviedo entregó sus listas para las elecciones legislativas de 2026, y en ellas se destaca la inclusión de Paula Moreno, que trabajó en el Departamento Nacional de Planeación

Juan Daniel Oviedo inscribe listas

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini, de Bucaramanga, es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares semifinales, que enfrenta a los dos equipos con chances en ese cuadrangular

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Renunció la directora de la Unidad de Regulación Financiera por diferencias con el Gobierno Petro: “Decisiones que no comparto”

Mónica Piedad Higuera Garzón anunció su salida argumentando que algunas determinaciones institucionales no coinciden con sus principios, pese a respaldar la meta de mayor justicia social impulsada por el Ejecutivo

Renunció la directora de la

Linda Caicedo fue incluida en el top 30 de las mejores futbolistas del mundo en 2025, por The Guardian

La delantera de la selección Colombia fue incluida en el listado por primera vez en 2022 y mejoró su posición respecto al listado publicado en 2024

Linda Caicedo fue incluida en

Quedaron definidos los cinco primeros puestos de la lista al Senado del Centro Democrático

La colectividad presentó un equipo encabezado por Andrés Forero, con integrantes que representan tanto la continuidad del uribismo como una apuesta por nuevas voces en la bancada senatorial

Quedaron definidos los cinco primeros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales reveló la estricta

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo hablaría de cómo fue el actor con la fallecida actriz: este fue el mensaje que le dedicó

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Quién es Johan Andrés López Betancur, conocido en redes sociales como ‘el Billetudo’: estos son los lujos y excentricidades que presume

Violeta Bergonzi reveló cuál fue el primer puesto de trabajo que tuvo y lo que piensa de esa experiencia actualmente

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Linda Caicedo fue incluida en el top 30 de las mejores futbolistas del mundo en 2025, por The Guardian

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas de lo que necesita

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción