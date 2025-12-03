Colombia

Paola Holguín demandó decreto con el que Gustavo Petro creó una jurisdicción especial para delitos del estallido social de 2021

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático presentó un recurso frente al Decreto 1190 del 12 de noviembre de 2025, que creó un comité de expertos ad hoc para el esclarecimiento de hechos ocurridos durante las protestas, no solo de ese año, sino de 2019

Guardar
La precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático afirmó que el Decreto 1190 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, no hace parte de las competencias del Ejecutivo - crédito suministrado a Infobae Colombia

Tras la polémica que se generó en torno al Decreto 1190 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín, del Centro Democrático, demandó su articulado ante el Consejo de Estado. La congresista antioqueña se opone a la creación de un comité de expertos ad hoc para esclarecer los hechos ocurridos durante las protestas de 2019 y 2021, en una medida que en su concepto excede las competencias del Ejecutivo.

La legisladora cuestionó la legitimidad del decreto, pues además pone en riesgo los principios de legalidad y control democrático. “Varias preocupaciones. Una de ellas, que conforme una entidad del nivel nacional sin tener la competencia. Esto solo se puede hacer a través del Congreso de la República”, afirmó Holguín frente a este documento, que crearía, desde su perspectiva, una jurisdicción especial, que incluso sería equivalente a la actual JEP.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La senadora también puso en duda la justificación jurídica esgrimida por el Gobierno, al señalar que la motivación del decreto se apoya en una interpretación errónea de la sentencia de la Corte Suprema. “Falsa motivación, porque Petro dice que lo hace en cumplimiento a la sentencia 7641 de la Corte Suprema de Justicia, que en ningún momento ordena la conformación de esta comisión”, sostuvo Holguín en sus afirmaciones, tras radicar la demanda ante el alto tribunal.

El referido decreto buscaría que
El referido decreto buscaría que se investiguen las acciones policiales frente a las protestas de 2019 y 2021 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Los interrogantes de Paola Holguín frente al decreto que creó una ‘JEP’ para el estallido social

Holguín advirtió que el decreto otorga estructura, funciones, equipo técnico, financiamiento, acceso irrestricto a información estatal y capacidad de incidencia en política pública, lo que en la práctica equivale a la creación de una entidad nacional, cuya existencia solo puede ser autorizada por ley del Congreso. A su vez, alertó sobre la posibilidad de conformar equipos financiados con recursos externos, sin controles administrativos, fiscales o disciplinarios definidos.

La solicitud de suspensión provisional del decreto, frente al alcance del naciente comité y sus atribuciones, buscaría evitar consecuencias inmediatas e irreversibles, como la conformación, la contratación de personal con recursos estatales y el acceso a información institucional sensible. Así pues, fue enfática al advertir sobre los riesgos institucionales de la medida, que reiteró, no se tramitó en el órgano legislativo, como se esperaba debido a su naturaleza.

Gustavo Petro fue partícipe activo
Gustavo Petro fue partícipe activo de las manifestaciones del estallido social en Colombia - crédito Andrés Hernández/X

Este decreto constituye un grave precedente de creación de órganos paralelos sin control democrático y se convierte en un mecanismo que seguramente busca la impunidad de quienes acudieron a la violencia, el vandalismo y el terrorismo en lo que denominan eufemísticamente estallido social”, declaró la senadora, que hace parte del proceso de escogencia del candidato único por parte de la colectividad de oposición, a la par de su ejercicio parlamentario.

Finalmente, la precandidata presidencial reiteró su postura frente a la legalidad y la separación de poderes. “Esperemos que no sea una estrategia para volver con ese discurso de odio y división de lo que ellos eufemísticamente llaman estallido, que fue la toma terrorista de las ciudades con fines políticos. Y además, que no sea una forma de enviar el mensaje a quienes cometen este tipo de actos diciéndoles que van a tener inmunidad”, concluyó Holguín.

Paola Holguín busca que se
Paola Holguín busca que se deje sin efectos el Decreto 1190 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Es válido destacar que el comité de expertos ah doc, según el decreto, tiene tres grandes objetivos:

1 Documentar y analizar antecedentes, hechos y patrones de comportamiento que puedan constituir violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo comprendido entre los años 2019-2021, así como hechos o acciones posteriores relacionados con contextos de protesta social.

2. Identificar las acciones y omisiones de los agentes del Estado y particulares que presuntamente hayan actuado con su omisión, aquiescencia, tolerancia, apoyo o coordinación en la vulneración de derechos humanos en contextos de protesta social.

3. Formular recomendaciones a las instituciones del Estado para el respeto, protección, prevención y garantía de los derechos humanos de quienes participan en acciones de movilización y protesta social, entre ellas, la no estigmatización y no criminalización, el acceso a la administración de justicia; el derecho a la verdad y garantías de no repetición.

Temas Relacionados

Paola HolguínGustavo PetroGobierno PetroEstallido socialProtestas en ColombiaParo nacional ColombiaParo en Colombia 2021Centro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti se pronunció sobre la salida de Angie Rodríguez del Dapre y confirmó su reemplazo: “No entiendo las razones”

La ahora exfuncionaria del Gobierno afirmó que un episodio que denunció ante las autoridades estaría relacionado con sus funciones en el Gobierno y pidió medidas de protección adicionales para ella y sus allegados

Armando Benedetti se pronunció sobre

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania: el equipo de Luis Díaz va ganando

Los Gigantes de Baviera buscan su paso a los ocho mejores del certamen local, en el que son favoritos a quedarse con el título por su buen arranque en Bundesliga y Champions

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Video: vehículo particular fue aplastado por una mula y un camión cisterna en la vía al mar hacia Buenaventura, Valle

Un accidente múltiple en el túnel La Guinea y otro en Córdoba dejaron vehículos afectados y posibles lesionados. Las autoridades no han entregado información oficial sobre los hechos

Video: vehículo particular fue aplastado

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Lo más visto esta semana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Lo más visto esta semana

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Quién es ‘el Billetudo’, el ‘influencer’ que insultó a un policía en Medellín: una carrera de lujos y excentricidades

Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania: el equipo de Luis Díaz va ganando

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Campeón del mundo con Alemania armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Linda Caicedo fue incluida entre las mejores futbolistas del mundo en 2025: este es el listado de The Guardian