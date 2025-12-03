Le llueven críticas a Paola Jara por “no saber cargar a su bebé”: “Es madre primeriza”

Paola Jara desató comentarios por la postura de su recién nacida - crédito PaolaJarapj/Instagram

El 19 de noviembre, los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe comunicaron a través de sus redes sociales la llegada de su primera hija, compartiendo con sus seguidores el nacimiento de Emilia.

La pareja, reconocida en la industria de la música popular, dio a conocer el embarazo de Jara en junio, generando desde entonces expectativa en torno a la nueva integrante de su familia y sus primeras apariciones públicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el momento, Jara y Uribe expresaron a través de una publicación en Instagram: “Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros. Los amamos”, mensaje que provocó una amplia respuesta entre sus seguidores y se difundió rápidamente en plataformas digitales.

La cantante mantiene la decisión de no mostrar completamente el rostro de su hija en redes sociales - crédito @jessiuribe/IG

13 días después del nacimiento, la atención volvió a centrarse en Paola Jara tras la publicación de un video donde se la ve cargando con delicadeza a su hija recién nacida.

En la grabación, Jara sostiene a Emilia en brazos mientras registra un momento cotidiano de tranquilidad en su hogar. Aunque la artista mantiene la decisión de no mostrar completamente el rostro de su hija, algunos detalles como fragmentos de su cabello y parte de su perfil quedaron expuestos en la filmación, provocando una ola de comentarios en redes sociales.

Otro aspecto que llamó poderosamente la atención de los internautas fue la postura de la recién nacida en el video, pues algunos consideraron que no era la adecuada y debía asesorarse al ser madre primeriza.

“Madre mia , la cabezita, la columna acomodala , por Dios muchacha”; “Paolita así no se carga por fa acomodarle la postura de cabecita y columna 😮" ; ”Empezaron las de crianza perfecta empezaron las magister en crianza3😂😂😂" ; “Por favor, alguien q le enseñe a cargar un baby!” ; “Paolita sube otro video ya cargándolo bien por fis siii jajaja es para no quedarme con la preocupación gracias” ; “Los bbs son muy flexibles y si la niña está cómoda así no entiendo por qué la gente sufre, si hay algo que no esté bien con la bb el instinto de madre se lo hará saber y corregir no sean cansones! Por eso es que no la muestra porque a lo mas mínimo empiezan a criticar 🤦🏻‍♀️🥴" ; “como se nota q es madre primeriza (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

La pareja de artistas ha reducido su presencia en redes sociales para enfocarse en la crianza y bienestar de su hija recién nacida - crédito Instagram

Posturas seguras para sostener a un recién nacido

Durante las primeras semanas de vida de un bebé recién nacido, su cuidado y manipulación generan especial preocupación entre los padres, en particular los primerizos.

El portal web Criar con sentido común señala que la apariencia frágil y delicada de los recién nacidos suele causar temor al sostenerlos, aunque esta sensación inicial tiende a disiparse a medida que los cuidadores ganan confianza y práctica.

Según el mismo sitio, es fundamental sujetar al bebé con cuidado y delicadeza, transmitiendo al mismo tiempo seguridad, ya que durante las primeras semanas no tiene control sobre su cabeza y debe recibir apoyo constante con la mano.

Usuarios debaten en redes sobre la postura de Emilia en el video publicado por Paola Jara - crédito Pexels

En el artículo del mencionado portal web, se recomiendan seis posturas seguras y adecuadas para coger en brazos a un recién nacido, hasta que el niño pueda controlar por sí mismo el movimiento de su cabeza.

Entre estas posiciones se encuentra la postura de cuna, similar a la utilizada al amamantar o dar el biberón, donde la cabeza del bebé descansa sobre la parte interna del codo del adulto, mientras la espalda se apoya en el antebrazo y la mano sujeta el cuerpo. Esta postura permite repartir el peso entre los dos brazos y mantener un mayor contacto visual, lo cual es recomendable en los primeros días, período en el que la vista del bebé aún no está completamente desarrollada.

Otra de las posiciones sugeridas es colocando al bebé boca abajo, con la cabeza apoyada en la parte interna del codo y el abdomen descansando sobre el antebrazo. La mano del adulto queda entre las piernas del niño. Esta postura se considera efectiva para contribuir a la expulsión de los gases y calmar los cólicos del lactante, especialmente si se acompaña de movimientos suaves.

En cuanto a la posición vertical, menciona que suele utilizarse para ayudar al bebé a eructar después de comer y, posteriormente, se convierte en una de las favoritas del bebé a medida que crece. En esta modalidad, el pequeño queda apoyado sobre el regazo, con la cabeza a la altura del hombro del adulto. Un brazo crea soporte en forma de asiento debajo del bebé, mientras el otro sostiene la cabeza y la espalda.

El portal también sugiere la posición “tumbado sobre tus rodillas”, en la que se coloca la cabeza del bebé sobre las rodillas del adulto y el resto del cuerpo se extiende sobre las piernas, facilitando el contacto visual y el juego.