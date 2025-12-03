Gustavo Petro sancionó la Ley Artes al Aula que hace obligatoria la educación artística en Colombia

Gustavo Petro sancionó la Ley Artes al Aula - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley Artes al Aula, que establece la obligatoriedad de la enseñanza de disciplinas culturales y artísticas en los colegios públicos de Colombia.

La ceremonia de promulgación tuvo lugar en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en Bogotá, y contó con la participación de funcionarios, docentes y representantes del sector cultural.

Esta ley constituye una respuesta a solicitudes expresadas por comunidades educativas, artistas y docentes acerca de la integración de las artes en la educación formal, según explicó Presidencia.

A partir de su entrada en vigor, la legislación colombiana requiere que la formación artística sea incorporada en los procesos pedagógicos de las instituciones públicas, con metas enfocadas en el fortalecimiento de competencias ciudadanas, pensamiento creativo y la construcción de entornos escolares orientados a la convivencia y la cultura de paz.

La Presidencia de Colombia comunicó que con esta ley la educación artística deja de ser un componente secundario o “accesorio” del currículo escolar para convertirse en un derecho cultural.

El texto legal establece mecanismos de participación para docentes, gestores culturales, artistas comunitarios y autoridades locales, en busca de una implementación que permita el acceso efectivo al aprendizaje artístico en regiones urbanas y rurales.

El presidente Gustavo Petro expresó en sus redes sociales que la iniciativa tiene como propósito hacer obligatoria la enseñanza de arte en las escuelas y colegios del país.

El mandatario resaltó que, tras dos años de avance del programa Artes para la Paz, la sanción de esta ley le otorga alcance nacional y la posibilidad de llegar a millones de niños, niñas y jóvenes en diversas localidades.

Según el jefe de Estado, el nuevo marco legal favorecerá la identificación y desarrollo de talentos diversos dentro del sistema educativo colombiano.

Según Gustavo Petro, el nuevo marco legal favorecerá la identificación y desarrollo de talentos diversos dentro del sistema educativo colombiano

La implementación de la Ley Artes al Aula estará a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación Nacional.

Estas entidades tendrán la responsabilidad de construir la política pública en esta materia y definir los lineamientos para que los docentes reciban formación en herramientas pedagógicas relacionadas con las artes y las culturas.

La reglamentación deberá además atender las características de cada región y promover metodologías acordes con las realidades territoriales.

Según explicó Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, la aprobación de la ley permitirá ampliar el concepto tradicional de aula.

Kadamani afirmó que, más allá de los establecimientos escolares, los procesos de aprendizaje artístico pueden extenderse a espacios como calles, parques y entornos rurales, integrando la diversidad cultural y ambiental del país. La ministra subrayó que la ley favorece la inclusión de espacios no convencionales en los procesos educativos y fortalece el vínculo entre la escuela y su entorno.

Por su parte, el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas, afirmó que la nueva normativa tendrá impacto en la formación integral del estudiantado, ampliando las oportunidades para que niños, niñas y adolescentes se expresen a través de manifestaciones artísticas y culturales.

Rojas señaló que, desde la perspectiva del Ejecutivo, la educación artística puede fortalecer procesos de inclusión social y de desarrollo personal.

Uno de los ejes de la Ley Artes al Aula es la priorización de instituciones en zonas rurales y territorios con brechas en acceso a la educación artística y cultural.

Con esto se busca contribuir a la equidad territorial, ampliando el alcance de la política pública y permitiendo que estudiantes de diversas regiones participen en procesos de formación en artes y culturas que hasta ahora eran poco accesibles.

Duvalier Sánchez Arango, representante a la Cámara y principal impulsor de la norma, comentó durante el evento de sanción que la ley formaliza la relación entre educación y cultura en el país y garantiza su integración en todos los espacios escolares.

Antes de la promulgación de esta ley, el programa Artes para la Paz ya contaba con cinco mil docentes contratados para enseñar disciplinas artísticas a quinientos mil estudiantes en 1.300 colegios y 730 municipios.

Con la nueva legislación, estas acciones pasan a formar parte de la política nacional y se prevé que su cobertura se expanda en los próximos años para alcanzar a millones de estudiantes en todo el país.