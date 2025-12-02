Colombia

Él es Ricardo Leyva, empresario que es señalado, por su exesposa, de haber cometido violencia intrafamiliar

El reconocido empresario del entretenimiento enfrenta serias acusaciones de maltrato físico y psicológico por parte de Karen Santos, mientras la Fiscalía y la Corte Suprema indagan sus vínculos políticos y contratos estatales

Ricardo Leyva Páez enfrenta denuncias
Ricardo Leyva Páez enfrenta denuncias de violencia física y psicológica por parte de Karen Santos - crédito Ricardo Leyva/X

La atención pública se volcó hacia el empresario Ricardo Leyva Páez tras una denuncia reciente de la ciudadana Karen Santos, revelada por Cambio, que lo acusa de graves episodios de violencia física y psicológica.

La figura de Leyva, ampliamente reconocida en la industria del entretenimiento en Colombia, quedó bajo escrutinio no solo por su trayectoria profesional, sino por sus vínculos políticos y las investigaciones judiciales en curso.

Con más de cuarenta años en el sector, Leyva se ha consolidado como uno de los empresarios más influyentes en la organización de conciertos y eventos masivos en Colombia.

Nacido en Bogotá, estudió odontología, aunque nunca ejerció esa profesión. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó tras una estadía en Venezuela, donde trabajó en una disquera y se familiarizó con el modelo de listados musicales en prensa, experiencia que decidió replicar en su país natal.

La trayectoria de Ricardo Leyva
La trayectoria de Ricardo Leyva en la industria del entretenimiento colombiano queda bajo escrutinio tras las acusaciones públicas - crédito @RLPConciertos/X

Durante los años ochenta, lideró la columna “Los Triunfadores” en el periódico El Tiempo, un ranking semanal que recopilaba las emisoras y artistas más escuchados en Colombia.

Este espacio le permitió establecer relaciones con disqueras, artistas y productores, conexiones que más adelante facilitaron su transición al negocio de los conciertos.

