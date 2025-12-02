Colombia

Daniel Briceño renunció al Concejo de Bogotá para aspirar a la Cámara de Representantes: “Me retiro con tranquilidad”

El político oficializó su dimisión irrevocable, efectiva desde diciembre de 2025, para liderar la lista del Centro Democrático a la Cámara, respaldado por Álvaro Uribe Vélez y tras ejercer control político en la ciudad

Daniel Briceño renuncia al Concejo
Daniel Briceño renuncia al Concejo de Bogotá para liderar la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes - crédito Concejo de Bogotá

La decisión de Daniel Briceño de dejar su curul en el Concejo de Bogotá marca un nuevo capítulo en su trayectoria política, al anunciar su candidatura como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático.

La renuncia, presentada de manera irrevocable y efectiva a partir del 4 de diciembre de 2025, fue formalizada mediante una carta dirigida a la plenaria del cabildo distrital, en la que el concejal expresó su agradecimiento a la corporación y a los ciudadanos que lo respaldaron.

En el documento, Briceño destacó la importancia que tuvo el Concejo en su vida profesional y personal, recordando que durante varios años desempeñó funciones en la entidad, “El Concejo fue mi lugar de trabajo durante más de nueve años —primero como profesional universitario, luego como asesor y posteriormente como Concejal— y siempre ocupará un lugar especial en mi vida profesional y personal”, escribió el cabildante en su carta de renuncia.

La comunicación también incluyó un reconocimiento a los funcionarios y servidores públicos del Concejo, a quienes Briceño agradeció por su labor comprometida y silenciosa, subrayando el papel fundamental que desempeñan en el funcionamiento de la corporación.

La salida de Briceño del
La salida de Briceño del Concejo de Bogotá será discutida y oficializada el 4 de diciembre de 2025 - crédito @Danielbricen / X

Además, el concejal extendió su gratitud a los bogotanos que le otorgaron su voto, afirmando: “Representarlos como su Concejal ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido y con la convicción de haber trabajado cada día por honrar la responsabilidad de defender el interés ciudadano y los recursos públicos”.

La renuncia de Briceño será sometida a discusión por el pleno del Concejo el jueves 4 de diciembre, fecha en la que se definirá oficialmente su salida de la corporación. Este paso le permitirá iniciar formalmente su campaña para la Cámara de Representantes, encabezando la lista del Centro Democrático, tal como lo anunció el líder natural del partido, Álvaro Uribe Vélez.

Durante su gestión en el Concejo, Briceño se caracterizó por ejercer control político sobre la administración de Carlos Fernando Galán y sobre distintos funcionarios del Gobierno nacional. Su salida lo convierte en el primer concejal en renunciar a la corporación para aspirar a un escaño en la Cámara, consolidando así su apuesta por continuar su carrera política en el ámbito legislativo nacional.

La carta de renuncia, fechada el 1 de diciembre de 2025, fue dirigida a la plenaria del Concejo de Bogotá y formaliza la decisión de Briceño de dejar su cargo para asumir nuevos retos en representación de su partido y de los ciudadanos que lo han acompañado en su trayectoria.

Exfiscal Monsalve advirtió posible inhabilidad de Briceño para elecciones de 2026

Angélica Monsalve dijo que Briceño
Angélica Monsalve dijo que Briceño estaría inhabilitado para aspirar al Congreso de la República - crédito @alazamo123

Es preciso mencionar que Briceño manifestó con antelación su intención de postularse a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones de 2026, pese a cuestionamientos legales.

La exfiscal Angélica Monsalve cuestionó públicamente la validez de su candidatura, indicando que existe una inhabilidad constitucional que le impediría presentarse, ya que, según ella, “debería renunciar a su cargo al menos 12 meses antes de las elecciones”.

Monsalve basó su argumento en el numeral ocho del artículo 179 de la Constitución y remarcó que los periodos de concejal y congresista se superponen.

Briceño rechazó la interpretación de Monsalve y, mediante un video difundido en sus redes sostuvo que la legislación solo exige la renuncia antes de la inscripción formal como candidato, lo que asegura todavía no se produjo.

El concejal de Bogotá enfrenta cuestionamientos sobre su elegibilidad para postularse a la Cámara en 2026, tras señalamientos de una posible inhabilidad constitucional y un trámite ante el Consejo Nacional Electoral - crédito @Danielbricen

El concejal expresó en su momento: “Antes de inscribirme, presentaré mi renuncia cumpliendo lo que indica la ley”. En X añadió que las acusaciones de inhabilidad forman parte de una estrategia política para desacreditarlo.

El debate cobró visibilidad a raíz de un trámite presentado por el abogado Óscar David Benavides ante el Consejo Nacional Electoral, que también señaló el posible impedimento legal para la postulación de Briceño al Congreso.

