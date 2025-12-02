Colombia

Así es que los colombianos podrán programar la cita para sacar la visa en la Embajada de EE. UU. en Panamá para ir a la Copa Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá anunció que ha sido designada como la sección consular de apoyo para los colombianos que quieran asistir a la Copa Mundial de la Fifa 2026

El 5 de diciembre se
El 5 de diciembre se sabrán las sedes de la Selección Colombia - crédito f@ifa/IG | @fifaworldcup/IG

La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá anunció que ha sido designada como la sección consular de apoyo para la Copa Mundial de la Fifa 2026.

Así quedó consignado en un mensaje de la cuenta de Instagram de la embajada norteamericana en Bogotá, y que destacó además que a partir del 1 de diciembre de 2025, los ciudadanos de Colombia podrán tramitar su visa de visitante B1/B2 en la sede diplomática en la capital panameña.

Esta oportunidad va dirigida en especial para quienes buscan viajar a Estados Unidos para el evento deportivo o por otras razones temporales.

El proceso se realizará exclusivamente de forma presencial y requiere la programación previa de citas.

Esto es lo que debe saber para programar la cita para sacar la visa de Estados Unidos, pero en Panamá

Entre los pasos previstos para la solicitud, el interesado debe crear una cuenta en el sistema oficial de citas a través de https://ais.usvisa-info.com/es-pa/niv, ingresar sus datos personales y abonar la tarifa correspondiente.

Los pagos efectuados en Colombia no se consideran válidos en el sistema panameño, por lo que se exige la cancelación del valor estipulado desde Panamá de manera obligatoria.

Una vez aprobado el trámite, el pasaporte y la visa solo podrán entregarse en direcciones panameñas seleccionadas durante la solicitud.

La embajada remarcó en su mensaje oficial que dicha condición implica planear la estadía y logística del viaje con antelación.

Las instrucciones quedaron en una
Las instrucciones quedaron en una publicación a través de la cuenta de Instagram de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con sede en Bogotá - crédito @usembassybogota/IG

Esta designación responde al incremento esperado en la demanda de visas para la Copa Mundial Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, además de Estados Unidos, tendrá de anfitriones a México y Canadá.

Para tal fin se busca optimizar la atención a los solicitantes colombianos, y de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, el procedimiento para la obtención de la visa B1/B2 mantiene los requisitos habituales, con la excepción de la reubicación temporal de este trámite a territorio panameño para quienes residan en Colombia.

Esto le costaría ir a disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

La ilusión de presenciar la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde las graderías de Estados Unidos, México o Canadá implica para los aficionados colombianos planear un presupuesto considerable.

El costo para vivir la experiencia futbolística internacional más grande del mundo desde Colombia puede superar ampliamente las expectativas de quienes anhelan hacer el viaje.

Entre los primeros retos para los colombianos figura obtener la visa. El ingreso a Estados Unidos y Canadá exige contar con este documento, un trámite que se ha vuelto más costoso y difícil de agendar.

Sólo la solicitud de la visa estadounidense tiene un valor de 1.753.000 pesos colombianos y no considera gastos asociados a la documentación o los desplazamientos a ciudades donde funcionen consulados, como en este caso que sería Ciudad de Panamá.

Las entradas para los partidos
Las entradas para los partidos del Mundial 2026 pueden superar los 2.000 dólares en fases finales - crédito Jovani Pérez/Infobae

México, en contraste, no exige visa a turistas colombianos, lo que convierte a ese destino en una alternativa más asequible.

Costos de vuelos desde Colombia para Estados Unidos, México o Canadá: para gozar la Copa Mundial de la FIFA 2026

El costo del traslado internacional representa otro factor clave.

Un tiquete aéreo ida y vuelta desde Bogotá o Medellín a urbes como Nueva York, Toronto o Ciudad de México ronda entre 700 y 1.200 dólares (entre $2.600.000 y $4.500.000), siempre sujeto a la anticipación con la que se compre y la temporada.

Si el itinerario contempla varios partidos en distintas sedes, será necesario sumar vuelos internos, incrementando el desembolso total.

Una vez en los países anfitriones, el alojamiento constituye otro de los gastos más elevados. Basándose en la experiencia de ediciones previas, los precios hoteleros en ciudades como Los Ángeles, Miami, Ciudad de México o Vancouver tienden a elevarse durante el evento.

Esta opción deja aún con
Esta opción deja aún con chances a los colombianos que buscan una visa para poder asistir al Mundial de 2026 - Colprensa

Las tarifas pueden situarse entre 100 y 250 dólares (entre $380.000 y $950.000) por noche en hospedajes medianamente cómodos.

Alojarse en grupos, en hostales o en zonas periféricas puede reducir el costo, aunque requiere mayor planificación.

Además de la estadía, otro de los factores elementales es la alimentación

La alimentación durante el torneo también impacta el presupuesto.

Un aficionado podría destinar entre 30 y 50 dólares diarios (entre $114.000 y $190.000) si opta por comida rápida o mercados locales. Las comidas en las cercanías de los estadios o en restaurantes formales pueden duplicar ese gasto.

Además, la compra de souvenirs, camisetas y otros artículos oficiales suma un margen adicional.

El costo de asistir a
El costo de asistir a la Copa Mundo 2026 preocupa a los hinchas colombianos - crédito Jesús Aviles/Infobae

Moverse en las ciudades anfitrionas demanda otro rubro. El transporte público suele costar entre 2 y 3 dólares por trayecto, aunque algunos asistentes prefieren alquilar autos o utilizar apps de movilidad: esto incrementa la inversión diaria.

El acceso a los partidos, motivo principal del viaje, tiene tarifas variables. Las entradas para los partidos de fase de grupos varían entre 100 y 250 dólares, según la ubicación.

Seguir a la selección colombiana hasta instancias superiores, como octavos, cuartos, semifinales y la final, puede requerir boletos cuyo costo se aproxima o incluso supera 2.000 dólares (más de $7.600.000).

Considerando estos parámetros, se calcula que un hincha colombiano que asista a tres partidos, permanezca diez días hospedado y cubra gastos de transporte, alimentación y visa, requerirá un presupuesto estimado de 15 a 20 millones de pesos, monto que puede elevarse dependiendo del número de partidos y ciudades visitadas, así como de la tasa de cambio.

