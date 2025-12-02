Colombia

Aida Victoria Merlano deberá comparecer ante la justicia por esta vinculada al caso de la fuga de su madre: ya hay fecha de audiencia

El magistrado Carlos Solórzano estará a cargo de esta diligencia, en la que se revisarán los argumentos presentados en el recurso interpuesto contra la condena dictada previamente

El proceso judicial que involucra a Aida Victoria Merlano por su presunta participación en la fuga de su madre avanza hacia una nueva etapa, luego de que la Sala penal de la Corte Suprema programara la audiencia de sustentación de la casación para el 11 de diciembre.

El magistrado Carlos Solórzano estará a cargo de esta diligencia, en la que se revisarán los argumentos presentados en el recurso interpuesto contra la condena dictada previamente.

Esta decisión marca un momento clave en el caso, ya que la audiencia permitirá a las partes exponer sus posiciones ante el alto tribunal, que deberá determinar si existen fundamentos para modificar o anular la sentencia original.

Fuga de la excongresista Aida Merlano

El episodio de la fuga de la excongresista Aida Merlano desde un consultorio odontológico en Colombia, el 1 de octubre de 2019, desencadeno una serie de consecuencias judiciales y políticas que siguen resonando en el país.

Por estos hechos, Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista, fue condenada en su momento, abrió el debate sobre la responsabilidad penal de los familiares en casos de evasión y ha puesto bajo escrutinio los detalles de una de las huidas más inusuales de la historia reciente colombiana.

La investigación judicial reveló que la soga utilizada como herramienta principal en la huida no solo fue un objeto material, sino que su introducción al consultorio odontológico requirió una planificación meticulosa y la colaboración de personas cercanas a la excongresista.

Las autoridades determinaron que la presencia de Aida Victoria Merlano en el lugar y su participación activa resultaron fundamentales para la ejecución del plan de escape, lo que llevó a la justicia a considerar su intervención como decisiva en el desarrollo de los hechos.

Así lo determinó en su momento la Fiscalía: “También la misión coordinar la fuga de Aida Merlano desde el momento que se acudió a una cita odontológica como fachada para que esta última pudiera realizar todos los actos para consumar su fuga (…) suministró elementos como teléfonos móviles (…) Aida Victoria, por sí misma, instrumentalizó y utilizó a su hermano para cometer el delito de fuga de presos, ingresando a través de él elementos que fueron necesarios para la fuga”.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas visuales que resultaron esenciales para reconstruir la secuencia de la fuga. Entre las imágenes exhibidas, una fotografía mostró al odontólogo Cely abrazando a Aida Merlano instantes antes de que la excongresista lograra escapar.

Este registro, junto con otros elementos probatorios, permitió a los investigadores establecer el grado de colaboración de los presentes en el consultorio y precisar cómo se orquestó la evasión.

La audiencia en la que se dictó la condena contó con la presencia de Aida Merlano, quien siguió atentamente el desarrollo de la diligencia. La defensa de Aida Victoria Merlano estuvo a cargo del abogado Miguel Ángel del Río, que argumentó sobre la naturaleza de la participación de su clienta y cuestionó la interpretación de los hechos presentada por la Fiscalía.

A pesar de estos alegatos, el tribunal concluyó que la entrega de la soga y la actuación de la hija de la excongresista fueron determinantes para consumar la fuga. El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública y en los círculos jurídicos colombianos acerca de la extensión de la responsabilidad penal en situaciones donde los familiares participan en la evasión de un condenado.

La condena a Aida Victoria Merlano se suma a las repercusiones legales y políticas derivadas de la fuga de su madre, un hecho que continúa siendo objeto de análisis y seguimiento en Colombia.

