Iván Cancino le contestó a Vicky Dávila por encuesta de Invamer: “El único que llega a segunda vuelta es Abelardo”

La reciente encuesta de Invamer, divulgada la noche del 30 de noviembre de 2025 por Noticias Caracol, puso a Iván Cepeda como el candidato favorito de cara a la primera vuelta presidencial en Colombia, una medición que generó intensas reacciones desde diversos sectores.

El estudio, el primero de la firma bajo la nueva normativa, mostró a Cepeda, ganador de la consulta del Pacto Histórico, con un 31,9% de intención de voto, mientras que Abelardo de la Espriella alcanzó un 18,2% y Sergio Fajardo un 8,5%.

Detrás se sitúan figuras como Miguel Uribe Londoño y Claudia López, con 4,2% y 4,1%, respectivamente, según consignó Noticias Caracol.

En medio del debate, la periodista Vicky Dávila recordó una entrevista a Noticias Caracol el 27 de noviembre de 2025, donde afirmó que “hasta hoy, Abelardo de la Espriella pierde en todas las encuestas en segunda vuelta frente al peligroso Iván Cepeda. No es un ataque, es una realidad”.

Luego, tras la publicación de los resultados de Invamer, Dávila reiteró a través de X que “me destrozaron porque lo dije. Hoy lo ratifica Invamer, como otras encuestas internas, Abelardo de la Espriella pierde en segunda vuelta con Iván Cepeda, el candidato de Petro”.

El sondeo reveló además que los ocho primeros aspirantes concentran el 75% de la preferencia, un dato que deja a 22 de los 30 incluidos muy por debajo del 2%, lo que pone en cuestión la capacidad de muchos de ellos para competir de forma efectiva en la contienda.

La afirmación de Dávila respecto al desenlace de una eventual segunda vuelta entre Cepeda y de la Espriella giró en torno al crecimiento del exponente progresista y la dificultad de su rival por revertir esa tendencia. Al respecto, señaló que “en esa hipotética segunda vuelta, más gente estaría dispuesta a votar por Cepeda y no por De La Espriella”.

Tras las afirmaciones de Vicky Dávila, el abogado Iván Cancino respondió en X que: “No @VickyDavilaH nadie destrozó a nadie. Lo que pasa es que la lógica como se ha olvidado. El único que llega segunda vuelta es @ABDELAESPRIELLA y ustedes o no lo ven, o no quieren verlo. Si gana el continuismo, la culpa no será de @ABDELAESPRIELLA”.

El exaspirante presidencial Enrique Gómez difundió un video en X en respuesta a la más reciente medición de Invamer y divulgada por Noticias Caracol, sobre la intención de voto en Colombia de cara a las elecciones presidenciales 2026.

Gómez cuestionó la cobertura de los resultados y criticó a los principales medios de comunicación, haciendo énfasis en su inconformidad con el tratamiento periodístico del debate electoral.

Durante su intervención, Gómez mencionó la entrevista de Vicky Dávila en Canal Caracol como “la clase de sacrificios que demanda la democracia”. Luego señaló la transmisión de la encuesta de Invamer, asegurando que parecía “un nuevo programa de la televisora, algo así como: ‘Elijamos al que le gusta a Caracol’ o ‘Elijamos al que le gusta a Santos’”.

El político acusó a algunos medios de comunicación de actuar en favor de intereses afines al expresidente Juan Manuel Santos. Sobre los candidatos opositores, criticó que estas plataformas ofrecieran visibilidad a personalidades “que no tienen ninguna posibilidad de llegar a la presidencia”, haciendo referencia a Vicky Dávila.

Según el mensaje de Gómez, las críticas contra Abelardo de la Espriella responderían a tácticas para fortalecer candidaturas alternativas.

Refiriéndose a Vicky Dávila, expresó: “Sin evidencia alguna, en su desesperación, sacó a relucir el patético argumento de que hay que rechazar a Abelardo porque supuestamente no podría derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial”.

Gómez advirtió que “el riesgo de caer en una dictadura comunista de Maduro y de las Farc con Iván Cepeda es real”. Invitó a la oposición a unirse bajo una candidatura fuerte, asegurando: “Si nos unimos contra Petro y su candidato, Abelardo logrará barrer en la primera vuelta y salvaremos al país del comunismo”.