Colombia

Iván Cancino le contestó a Vicky Dávila por encuesta de Invamer: “El único que llega a segunda vuelta es Abelardo”

La encuesta de Invamer evidenció que la ventaja del candidato del Pacto Histórico abre nuevos escenarios en la contienda, al tiempo que desató controversias en la política colombiana

Guardar
Iván Cancino le contestó a
Iván Cancino le contestó a Vicky Dávila por encuesta de Invamer - crédito Montaje Infobae

La reciente encuesta de Invamer, divulgada la noche del 30 de noviembre de 2025 por Noticias Caracol, puso a Iván Cepeda como el candidato favorito de cara a la primera vuelta presidencial en Colombia, una medición que generó intensas reacciones desde diversos sectores.

El estudio, el primero de la firma bajo la nueva normativa, mostró a Cepeda, ganador de la consulta del Pacto Histórico, con un 31,9% de intención de voto, mientras que Abelardo de la Espriella alcanzó un 18,2% y Sergio Fajardo un 8,5%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Detrás se sitúan figuras como Miguel Uribe Londoño y Claudia López, con 4,2% y 4,1%, respectivamente, según consignó Noticias Caracol.

En medio del debate, la periodista Vicky Dávila recordó una entrevista a Noticias Caracol el 27 de noviembre de 2025, donde afirmó que “hasta hoy, Abelardo de la Espriella pierde en todas las encuestas en segunda vuelta frente al peligroso Iván Cepeda. No es un ataque, es una realidad”.

Vicky Dávila afirmó que Iván
Vicky Dávila afirmó que Iván Cepeda le gana a Abelardo de la Espriella es una segunda vuelta presidencial - crédito @VickyDavilaH

Luego, tras la publicación de los resultados de Invamer, Dávila reiteró a través de X que “me destrozaron porque lo dije. Hoy lo ratifica Invamer, como otras encuestas internas, Abelardo de la Espriella pierde en segunda vuelta con Iván Cepeda, el candidato de Petro”.

El sondeo reveló además que los ocho primeros aspirantes concentran el 75% de la preferencia, un dato que deja a 22 de los 30 incluidos muy por debajo del 2%, lo que pone en cuestión la capacidad de muchos de ellos para competir de forma efectiva en la contienda.

La afirmación de Dávila respecto al desenlace de una eventual segunda vuelta entre Cepeda y de la Espriella giró en torno al crecimiento del exponente progresista y la dificultad de su rival por revertir esa tendencia. Al respecto, señaló que “en esa hipotética segunda vuelta, más gente estaría dispuesta a votar por Cepeda y no por De La Espriella”.

Tras las afirmaciones de Vicky Dávila, el abogado Iván Cancino respondió en X que: “No @VickyDavilaH nadie destrozó a nadie. Lo que pasa es que la lógica como se ha olvidado. El único que llega segunda vuelta es @ABDELAESPRIELLA y ustedes o no lo ven, o no quieren verlo. Si gana el continuismo, la culpa no será de @ABDELAESPRIELLA”.

Iván Cancino señaló que Abelardo
Iván Cancino señaló que Abelardo de la Espriella es el único candidato fuerte para enfrentar a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales 2026 - crédito @CancinoAbog

Enrique Gómez pidió a la derecha llegar unificada a las elecciones presidenciales 2026: “Salvaremos al país del comunismo”

El exaspirante presidencial Enrique Gómez difundió un video en X en respuesta a la más reciente medición de Invamer y divulgada por Noticias Caracol, sobre la intención de voto en Colombia de cara a las elecciones presidenciales 2026.

Gómez cuestionó la cobertura de los resultados y criticó a los principales medios de comunicación, haciendo énfasis en su inconformidad con el tratamiento periodístico del debate electoral.

Durante su intervención, Gómez mencionó la entrevista de Vicky Dávila en Canal Caracol como “la clase de sacrificios que demanda la democracia”. Luego señaló la transmisión de la encuesta de Invamer, asegurando que parecía “un nuevo programa de la televisora, algo así como: ‘Elijamos al que le gusta a Caracol’ o ‘Elijamos al que le gusta a Santos’”.

Enrique Gómez habló de la reciente encuesta de Invamer y aseguró que Abelardo de la Espriella es el único candidato que puede ganarle a Iván Cepeda - crédito @Enrique_GomezM

El político acusó a algunos medios de comunicación de actuar en favor de intereses afines al expresidente Juan Manuel Santos. Sobre los candidatos opositores, criticó que estas plataformas ofrecieran visibilidad a personalidades “que no tienen ninguna posibilidad de llegar a la presidencia”, haciendo referencia a Vicky Dávila.

Según el mensaje de Gómez, las críticas contra Abelardo de la Espriella responderían a tácticas para fortalecer candidaturas alternativas.

Refiriéndose a Vicky Dávila, expresó: “Sin evidencia alguna, en su desesperación, sacó a relucir el patético argumento de que hay que rechazar a Abelardo porque supuestamente no podría derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial”.

Gómez advirtió que “el riesgo de caer en una dictadura comunista de Maduro y de las Farc con Iván Cepeda es real”. Invitó a la oposición a unirse bajo una candidatura fuerte, asegurando: “Si nos unimos contra Petro y su candidato, Abelardo logrará barrer en la primera vuelta y salvaremos al país del comunismo”.

Temas Relacionados

Iván CancinoVicky DávilaEncuesta InvamerIván CepedaAbelardo de la EspriellaPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Caso Ungrd: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco serán imputados por la Fiscalía

Los dos exministros del Gobierno Petro fueron vinculados al entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres

Caso Ungrd: exministros Ricardo Bonilla

Resultados Sinuano Día y Noche: Verifica si eres el ganador hoy, 30 de noviembre

Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta

Resultados Sinuano Día y Noche:

Gustavo Petro contestó a mensaje de Miguel Uribe Londoño: “Te acuerdas que me apoyaste a la alcaldía de Bogotá”

El presidente colombiano y el precandidato del Centro Democrático protagonizaron un cruce de declaraciones por la postura del mandatario sobre el espacio aéreo venezolano

Gustavo Petro contestó a mensaje

Centro Democrático inició su consulta interna con sistema mixto y reforzó las medidas de seguridad para definir aspirantes presidenciales de 2026

La colectividad implementa una encuesta digital y colegio electoral para elegir a los dos precandidatos que competirán en la consulta interpartidista del 8 de marzo

Centro Democrático inició su consulta

Dayana Jaimes le respondió a excuñada de Martín Elías y destapó antiguas rencillas en la familia de Diomedes Díaz: “No se olvida”

La viuda del cantante vallenato no se guardó nada y contestó públicamente a Camila Varón, dejando al descubierto los conflictos y reproches que aún marcan la relación entre los allegados del artista

Dayana Jaimes le respondió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes respondió con todo

Dayana Jaimes respondió con todo a excuñada de Martín Elías y destapó antiguas rencillas en la familia: “Mi vida no está ligada a la de ellas”

Yina Calderón tuvo relaciones sexuales en ‘La mansión de Luinny’ con el expretendiente de Karina García: así fue el momento

Karina García ganó la primera edición de ‘La mansión de Luinny’ en República Dominicana: “Fue una experiencia increíble”

Alejandra Rosales relató cómo comenzó su historia de amor con Jorge Rausch, el temido jurado de ‘MasterChef celebrity’

Salida de Pedro del ‘Desafío’ hizo llorar a televidentes y compañeros: Lina le pidió perdón y Kevyn se mostró devastado

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: La Tricolor es goleada y se despide de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025